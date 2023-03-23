Тарологиня спрогнозувала вбивство Путіна: кого ж судитимуть у Гаазі

Президент Росії Володимир Путін навряд чи опиниться на лаві підсудних у Гаазі, адже просто не доживе до цього моменту – такий прогноз зробила тарологиня Людмила Хомутовська.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я все таки не думаю, що його (Путіна – ред.) доправлять до Гааги, тому що він просто не доживе. Я не бачу такого розвитку", – сказала тарологиня.

"Але те, що його зажмуть в рамки, – це однозначно. І воно дуже сильно вплине на нього. Вплине саме на здоров’я", – зазначила Хомутовська.

Вона також спрогнозувала, як саме може померти Путін, тобто – яким чином його можуть вбити.

"Все таки щось піділлють йому. Воно виглядатиме – як від хвороби, і воно буде дуже раптово. Можливо, навіть нам напишуть, що не витримало серце чи щось на кшталт того", – віщує тарологиня.

Вона також зробила розклад карто таро щодо того, чи можуть замість президента РФ у Гаазі судити його двійників.

"Я думаю, двійників повинні забрати разом за ним", – сказала Хомутовська, маючи на увазі вбивство.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс теж віщує, що Путін не доживе до суду в Гаазі. За словами астролога, вже у липні президент РФ може померти від вогнепальної зброї, або в нього може влучити дрон.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.