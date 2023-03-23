Тарологиня спрогнозувала вбивство Путіна: кого ж судитимуть у Гаазі

Президентові РФ щось піділлють і скажуть, що не витримало серце.
Президент Росії Володимир Путін навряд чи опиниться на лаві підсудних у Гаазі, адже просто не доживе до цього моменту – такий прогноз зробила тарологиня Людмила Хомутовська.
Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua.
"Я все таки не думаю, що його (Путіна – ред.) доправлять до Гааги, тому що він просто не доживе. Я не бачу такого розвитку", – сказала тарологиня.
"Але те, що його зажмуть в рамки, – це однозначно. І воно дуже сильно вплине на нього. Вплине саме на здоров’я", – зазначила Хомутовська.
Вона також спрогнозувала, як саме може померти Путін, тобто – яким чином його можуть вбити.
"Все таки щось піділлють йому. Воно виглядатиме – як від хвороби, і воно буде дуже раптово. Можливо, навіть нам напишуть, що не витримало серце чи щось на кшталт того", – віщує тарологиня.
Вона також зробила розклад карто таро щодо того, чи можуть замість президента РФ у Гаазі судити його двійників.
"Я думаю, двійників повинні забрати разом за ним", – сказала Хомутовська, маючи на увазі вбивство.
Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс теж віщує, що Путін не доживе до суду в Гаазі. За словами астролога, вже у липні президент РФ може померти від вогнепальної зброї, або в нього може влучити дрон.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
- Мольфар передбачив програш Росії у війні та смерть Путіна: коли це станеться
- Астролог назвав місяць, який стане вирішальним: війна в Україні після цього закінчиться
- Астролог стривожив прогнозом про помсту Кремля за вигнання УПЦ МП з Лаври