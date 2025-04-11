Платіжки з новими цифрами шокували киян

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У Києві з новою силою спалахнув скандал пов’язаний зі здорожчанням вартості послуги утримання багатоквартирних будинків. Киянам вже розсилають нові платіжки, у яких вказані захмарні суми.

Конкурс для своїх

Все почалося з того, що КМДА провела конкурс управителів багатоквартирних будинків. Але, як стверджують експерти, його організували з численними порушеннями.

У конкурсі перемогли 10 міських керівних компаній, які і до цього обслуговували близько 8 тисяч будинків в місті, але фактично нічого з ними та для них не робили.

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На конкурс не було допущено жодної компанії, яка б могла скласти конкуренцію комунальним керуючим компаніям. А ці учасники, до речі, пропонували вартість обслуговування багатоквартирних будинків на 50% дешевшу, ніж комунальні керівні компанії. Але їх просто відшили.

Ціна питання

Йдеться про кошти, які сплачують мешканці за обслуговування будинків.

Раніше люди платили від 6 до 7 гривень на місяць за 1 квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення у будинку.

Після проведення конкурсу районні керуючі компанії одразу збільшили суму майже вдвічі і вже від 1 березня кияни мали б платити 12,84 грн в місяць за 1 квадратний метр житлової площі, а у деяких будинках — 12,50 грн, 13,08 грн за «квадрат». Але тоді цей процес поставили на паузу.

Гра в мовчанку від КМДА

Звісно, що кияни сприйняли нові розцінки неприязно, бо роками не можуть вмовити керівну компанію відремонтувати дірявий дах будинку, або викачати воду з підвалу чи відремонтувати ліфт. А виявляється, за все це люди ще й мають їм доплатити.

Чому подібне відбувається у столиці, ТСН.ua намагався дізнатися у чиновників КМДА, які, власне, і заварили всю цю кашу з конкурсом і новою вартістю послуг утримання будинків. Але там вирішили пограти в мовчанку. На наш запит за номером ЗМІ-290 не відповідають від 28 лютого.

Скасування конкурсу і висновок ДРС

Тож скандал набув розголосу. А згодом стало відомо, що начальник КМВА Тимур Ткаченко скасовує розпорядження свого попередника, саме воно дозволило провести скандальний конкурс.

«21 березня я скасував розпорядження начальника КМВА №1311 від 14 листопада 2024 року, яке дозволило РДА провести конкурс на управителів багатоквартирних будинків. Це призвело до підвищення вартості послуг. Причина скасування — порушення закону про регуляторну політику: це вказано в поданні Державної регуляторної служби (ДРС). Документ підписали без належного обговорення з громадянами. При цьому переклали повноваження місцевого самоврядування на начальника КМВА», — написав Тимур Ткаченко.

Начальник КМВА додає, що таким рішенням, міські чиновники просто перекинули увесь фінансовий тягар на мешканців міста.

«Міська влада не запобігла порушенням, а ситуацію необхідно врегулювати з урахуванням інтересів киян і можливостей комунальних підприємств. На засіданні ДРС чітко заявила: результати конкурсів слід скасувати. Всі визнали: населення не було проінформоване належним чином. Це треба виправити», — заявив Тимур Ткаченко.

Квітневий шок від нових платіжок

Тут би порадіти і поплескати в долоні, але киянам не до веселощів.

Вже зараз вони знаходять у поштових скриньках нові платіжки, а в них вказана збільшена вартість за утримання багатоквартирних будинків — 12,50 грн, 12,84 грн, 13,08 грн за квадратний метр. В сумі люди мають сплачувати понад 700 гривень щомісяця.

Увімкнули режим «ігнорування»

За словами Олега Попенка, голови Спілки споживачів комунальних послуг, після заяви начальника КМВА та відміни розпорядження про проведення конкурсу, ситуація мала б закінчитися проведенням нового конкурсу.

«Але так не сталося. Мені здається, що РДА та керівні компанії просто проігнорували відміну дії цього документу. А от чи мають таке право — це питання мають вивчити юристи. Факт залишається фактом — нові підвищені платіжки, наперекір КМВА, з’явилися, і були розіслані по Києву, а це майже 8 тисяч багатоквартирних будинків. Підкреслюю, це було зроблено не дивлячись на явні порушення законів, численні порушення при формуванню документації щодо проведення цього конкурсу», — розповідає ТСН.ua Олег Попенко.

Платити, чи не платити

«Я вважаю, що людям не потрібно сплачувати ці кошти. Кожен киянин може звернутися до Спілки споживачів комунальних послуг. Ми підготуємо відповідний пакет документів, які люди зможуть самостійно заповнити і передати до своїх керівних компаній. Згодом ці документи з’являються у відкритому доступі. Також підготуємо зразки листів до інших державних органів. Мешканці Києва зможуть самостійно їх оформити та вкотре нагадати чиновникам, що не погоджуються з таким рішенням», — зазначає Олег Попенко.

У чому головна проблема?

Експерт додає, що насправді питання навіть не у новій вартості утримання багатоквартирних будинків, а у підході з його запровадження, який використало місто не поцікавившись при цьому навіть думкою людей.

«Питання не в вартості. Хоча й вона тут є зовсім не обґрунтованою, і навіть маніпулятивною, бо не відповідає дійсності. До речі, кияни надсилають мені копії своїх платіжок, де вказана однакова вартість з утримання двох будинків, хоча ці будинки мають абсолютно різні технічні характеристики. А так не може бути», — пояснює експерт.

Олег Попенко додає, що головна проблема, в тому, що місто провело конкурс управителів будинків з явними порушеннями закону. А зараз керуючі компанії надсилають мешканцям ці платіжки.

«У вартість управління будинком додана сплата за прибирання прибудинкової території. Але ж сплачувати за прибирання прибудинкової території мешканці можуть лише у тому випадку, якщо земля знаходиться у їхній власності або ж вони ухвалили таке рішення на зборах співвласників будинку. До речі, більшість будинків у Києві не мають технічної документації, тож не зрозуміло, звідки беруться ці цифри до оплати. Гадаю, що чиновникам треба спочатку привести до ладу всю наявну документацію, а вже потім виставляти людям рахунки», — підсумовує Олег Попенко.

Дійде до суду?

За словами експерта, наступним етапом боротьби, може стати подання позову до суду.

«Якщо на усе це не буде відповідної реакції від влади — КМДА, РДА чи керуючих компаній, тоді потрібно подавати позов до суду. Чи буде він колективним, наприклад, від нашої спілки, або ж від окремого будинку, потрібно ще провести консультації з юристами», — зауважує Олег Попенко.

До речі, на сайті електронних петицій Кабміну, кияни створили відповідну петицію і вимагають впровадити заборону на підвищення тарифів на комунальні послуги в умовах військового стану. Але від початку березня ця петиція набрала лише 2 тисячі голосів, а для розгляду необхідно 25 тисяч.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві здорожчає вартість утримання будинків: що сталося

Дата публікації 17:24, 29.01.24 Кількість переглядів 127 Боржникам вже почали відключати світло! Кому варто очікувати на попередження