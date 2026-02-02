ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
Тарифи на світло, газ та воду: експерт пояснив, чого очікувати у лютому

Експерт зазначив, що у лютому тарифи на газ, світло та воду не зростатимуть.

Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Тарифи

Експерт пояснив, що буде із тарифами на комунальні послуги / © ТСН.ua

В Україні у лютому 2026 року тарифи на комунальні послуги не зростатимуть.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, вагомим чинником, який стримує загальний рівень інфляції, є незмінність вартості основних послуг. Оскільки газ та комуналка займають значну частину споживчого кошика українців, їхня стабільність нівелює здорожчання інших категорій.

Андрій Шевчишин, експерт: «Тарифи на природний газ і житлово-комунальні послуги не змінюються. Це критично важливо, оскільки вони становлять суттєву частку витрат кожної родини».

Більше читайте у матеріалі: Лютий готує економічні "сюрпризи": якими будуть ціни, зарплати, пенсії і курс гривні.

