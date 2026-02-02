Тарифи на світло, газ та воду: експерт пояснив, чого очікувати у лютому

Експерт пояснив, що буде із тарифами на комунальні послуги / © ТСН.ua

В Україні у лютому 2026 року тарифи на комунальні послуги не зростатимуть.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, вагомим чинником, який стримує загальний рівень інфляції, є незмінність вартості основних послуг. Оскільки газ та комуналка займають значну частину споживчого кошика українців, їхня стабільність нівелює здорожчання інших категорій.

Андрій Шевчишин, експерт: «Тарифи на природний газ і житлово-комунальні послуги не змінюються. Це критично важливо, оскільки вони становлять суттєву частку витрат кожної родини».

