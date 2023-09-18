"Тату, я більше не можу": батько 11-річного Іллі розповів про смерть сина після "простої" операції у Дніпрі

Ми зібрали усе, що відомо про трагедію та розслідування.

У лікарні імені Руднєва в Дніпрі 11 пацієнтів потрапили до реанімації після операцій. До тяжкої побічної реакції, за даними МОЗ, ймовірно призвели медичні препарати для внутрішньовенного наркозу. Двох постраждалих лікарям врятувати не вдалося: 11-річний хлопчик Ілля Шишаков та 32-річний військовий Руслан Коріхов померли.

Сайт ТСН.ua дізнався, що відбувалося в лікарні, коли сталася надзвичайна ситуація, у чому родичі підозрюють медиків та що відомо про розслідування справи.

Дитині мали зробити просту операцію

Роман Шишаков розповів, що його син Ілля опинився в лікарні 10 серпня. Там дитині мали зробити операцію, яку давно планували.

“Діагноз лікарняний має назву фімоз. Це стандартна, майже косметична операція для хлопчиків, пов’язана зі статевими органами. Ми планували її досить давно. Але вирішили зробити зараз. Два дні займає операція – день втручання, наступний під наглядом і додому”, – розповів він ТСН.ua.

Чоловік зауважив, що сім’я звернулася до лікарні імені Руднєва не вперше. Він каже, розуміли, куди йдуть та до яких лікарів.

Ілля Шишаков / Фото надав батько хлопчика

Погано стало одночасно багатьом пацієнтам

Хлопчика прооперували зранку 10 серпня. За словами батька, стан у дитини був кволий, як після наркозу, але нічого не турбувало.

“Але потім стан погіршувався. Почалась нудота, рвота, підіймалася температура. І це був не єдиний випадок – поряд в цій же палаті і в сусідній були діти, яких прооперували в той же день і симптоми були у всіх однакові”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Лікарі запевняли, що все добре

Батько каже, що близько третьої години дня родичі пацієнтів почали ставити питання лікарям, що відбувається. Адже розуміли, що такий стан після наркозу – не норма. Однак лікарі запевняли в зворотньому.

“Моя дружина мала досвід зі старшим сином операцій під загальним наркозом і вона розуміє, що дві-три години і діти вже бігають по коридору. Тут всі лежать, всіх нудить, всі туалети зайняті”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

За словами батька, стан Іллі погіршився близько четвертої години дня. З організма хлопчика не виходила рідина, він почав скаржитися на болі в попереку та ногах. Тіло дитини пожовтіло, а губи посиніли. Ввечері хлопчик почав вкриватися плямами, схожими на крововиливи, його поклали до палати інтенсивної терапії.

Дитину перевели до обласної лікарні

Вранці 11 серпня батькам Іллі повідомили, що його переводять обласної дитячої лікарні. За словами Романа Шишакова, у Руднєва лікарі запевняли, що “все під контролем”. Дитина була жовта, у плямах, квола, виснажена, але при свідомості. До реанімації хлопчик потрапив у важкому стані, у нього почали відмовляти внутрішні органи.

“Нирки вже не працюють, ураження печінки, легень і багатьох внутрішніх органів. На моє питання, які наші шанси викарабкатися, лікар каже, що зазвичай позитивний вихід пацієнтів з цього стану десь 20-40%, але за умови, якщо ви до нас потрапляєте в перший день, ви до нас приїхали в другий”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Ілля Шишаков / Фото надав батько хлопчика

У хлопчика відмовили органи і зупинилось серце

Чоловік каже, що Ілля був першим пацієнтом, якого привезли з лікарні імені Руднєва. Близько четвертої години дня 11 серпня хлопчику почали робити гемодіаліз. Згодом до лікарні на швидкій почали привозити інших постраждалих дітей.

“О 10-й вечора в нього падає сатурація, його вводять у медикаментозний сон. Ставлять на штучну вентиляцію легень, відкачують близько літра з легень кривавої рідини… і в 1:50 12 серпня в нього зупинка серця, 20-30 хвилин реанімації, лікарів п’ять навколо нього було. І на жаль, реанімувати не вдалося”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Усіх постраждалих оперували протягом трьох днів

Чоловік каже, що всіх постраждалих дітей та дорослих у лікарні імені Руднєва оперували протягом трьох днів – 8, 9 і 10 серпня. За його словами, лікарі продовжували оперувати попри те, що кілька пацієнтів вже нібито були у важкому стані.

Роман Шишаков вважає, що лікарі зменшили шанси на життя його сина через те, що довго тримали в Руднєва попри те, що розуміли – може знадобитися обладнання, якого в закладі немає.

“Жовтуха – перший ознак відмови внутрішніх органів, печінки та нирок. Тобто ви бачите таку ситуацію і вона може призвести до того, що потрібно робити той же діаліз, підключати до апарату. У лікарні Руднєва немає діалізу. Ви розумієте, що в вас тяжкий стан, як можуть розгортатися ці всі події, і ви тримаєте 12 годин дитину, знижуючи її шанси”, – каже ТСН.ua Роман Шишаков.

Ілля Шишаков / Фото надав батько хлопчика

У лікарні продовжують оперувати дітей

Після інциденту в лікарні імені Руднєва припинили всі операції та розпочали розслідування. Однак вже 4 вересня заборону госпіталізацій, хірургічної та травматологічної допомоги пацієнтам скасували. Батько хлопчика каже, що це стало основною причиною, чому він поділився своєю історією на загал.

“Для мене це незрозуміло. Ніяких висновків ніхто не чув. Лікарі як можуть бути винні, так можуть бути і невинні. Але ми ж говоримо не про крадіжку, не про псування майна, а про життя дітей. І вони не відсторонені і продовжують виконувати свої обов’язки”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

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Під час операцій застосовували кілька медпрепаратів

Чоловік каже, що в усіх постраждалих пацієнтів був спільний набір препаратів, який застосовувався під час операцій. Причиною смерті його сина, як написали у свідоцтві, стало ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань, лікарський засіб або медикамент. Роман Шишаков вважає, що трагедію в лікарні імені Руднєва зараз намагаються замовчувати.

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Постраждалі можуть залишитися з інвалідністю

У лікарні імені Руднєва постраждали 11 пацієнтів, із них двоє померли. Стан інших стабілізували та їхнім життям нічого не загрожує, однак повне відновлення може бути дуже довгим.

“Я спілкувався з родичами однієї з постраждалих. Вони приїхали спеціально з іншого міста в клініку Руднєва робити операцію. Вона вже вдома. Вона сказала, що їх виписали, але цим це все закінчиться незрозуміло. Що дуже серйозно уражені внутрішні органи, тобто дуже довге буде відновлення. І чи станеться повне відновлення навіть лікарі сказати не можуть. Тобто ми кажемо про те, що людина може залишитися з інвалідністю на все життя”, – розповів ТСН.ua Роман Шишаков.

Що кажуть у лікарні

Сайт ТСН.ua звернувся до лікарні імені Руднєва, щоб отримати коментар, як проходило лікування 11-річного Іллі.

Головний лікар Ігор Македонський телефоном відповів, що поки немає інформації, триває розслідування. За його словами, усі документи знаходяться у прокуратурі, тому він не може коментувати це. “Поки що зарано”, – сказав він.

У поліції відкрили дві кримінальні справи

У Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області повідомили ТСН.ua, що за фактом смерті пацієнтів у лікарні імені Руднєва відкрито два провадження.

Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 3 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі призначено 31 судову експертизу. Серед них токсикологічні експертизи, експертизи сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, а також судово-медичні експертизи. Правоохоронці очікують результати лабораторного контролю якості вилучених в Руднєва лікарських засобів.

Також провели обшуки у виробників та постачальників лікарських засобів, вилучили ліки та документацію. Правоохоронці допитали потерпілих та свідків, у тому числі медичних працівників лікарні.

Препарати заборонили по всій країні

Препарати, які ймовірно призвели до побічних дій у лікарні імені Руднєва, тимчасово заборонила Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками по всій країні. На сайті Міністерства охорони здоров'я йдеться про заборону реалізації та застосування декількох партій медичних препаратів.

Мова про три найменування медпрепаратів. Відповідно до наказів, усім хто реалізовує, зберігає та застосовує ці лікарські засоби, потрібно невідкладно перевірити наявність вказаних серій та вилучити їх.

Що відомо про другого померлого після операції

Другого прооперованого у лікарні імені Руднєва, якого не змогли врятувати, звати Руслан Коріхов. Йому було 32 роки.

Роман Шишаков розповів ТСН.ua, що чоловік довше боровся за життя, однак 16 серпня помер у обласні лікарні імені Мечникова, куди його перевели до реанімації.

Померлий був військовим, пішов за контрактом до лав Збройних сил України в 2013 році, пише “9 Канал”. Чоловік служив у 25-тій десантній бригаді. У перший день повномасштабного вторгнення чоловік пішов захищати країну. Однак підірване в 2014 році здоров’я дало про себе знати – постала необхідність хірургічного втручання. Його направили до лікарні імені Руднєва, де провели операцію на руці. У військового був відірваний біцепс.

Руслан Коріхов / Фото: "9 Канал"

Нагадаємо, на Хмельниччині жінка заявила про знущання під час пологів. За її словами, вагітність минала легко, але після пологів дитина опинилася в реанімації у важкому стані. Сама ж породілля з численними травмами прикута до ліжка.

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