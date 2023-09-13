"Тату, я поїду з тобою": як воїни знову звикають до окопів після кількох днів з сім'єю

Українські захисники після кількох днів відпусток повертаються на передову. Кажуть, дається це дуже важко. Особливо, коли вмикати телефон - небезпечно, і зв'язку з родиною немає тижнями.

Українські захисники кажуть, що по передовій на Донеччині росіяни б'ють меншими калібрами, тому часто в окопах буває безпечніше, аніж у самому селі. До такого життя воїни вже звикли, але, кажуть, тяжко повертатися сюди після поранення, або після того, як повів сина до першого класу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН Наталі Нагорної.

Селище Нью-Йорк у Бахмутському районі колись було живописним містечком на березі річки. Тепер, як і більша частина Донеччини, – це зона бойових дій. Боєприпаси, які падають неподалік, — дуже дивні. Вони не свистять, і чутно їх лише, коли вже вибухнуло.

Воїни кажуть, що в окопі почуваються впевненіше. Командир роти з позивним "Джиммі" пояснює, що ворог кілька днів як знову активізувався – це не наступ, не штурм, але зайві клопоти.

Боєць "Джиммі" / Фото: ТСН

"Ситуація на самій передовій змінилась зовсім трохи, почастішали випадки застосування FPV-дронів, скидів. Ворог намагається провокувати, щоб ми виявили свої вогневі точки: підлітає дрон зі скидом, починає бити по хлопцях", - розповідає "Джиммі", командир роти 24 ОМБр імені Короля Данила.

Своєю чергою, боєць "Немо" каже, що ці дрони дійсно неприємні, але це не заважає йому з побратимами тут облаштовуватися. Допомагають в цьому "товариші-антидронщики", які садять ворожі дрони і дають змогу бійцям окопатися.

Боєць "Немо" / Фото: ТСН

Над головою захисників пролітає дрон, але хлопці радіють, бо він летить скидати вибухівку на ворогів. Боєць Сергій розказує про удари по окупантах з посмішкою – він нещодавно тільки повернувся до своїх – відновлювався після поранення в Бахмуті.

Боєць Сергій / Фото: ТСН

"Спочатку хотів повернутися, потім не дуже, але налаштував себе і повернувся до своїх побратимів", - каже захисник.

Пригадує, що коли подзвонив родичам зі шпиталю, вони спочатку дуже зраділи, адже вперше за довгий час змогли поговорити: "Я місяць і 15 днів на зв'язок не виходив".

Зараз на позиції, де перебуває військовий, також немає інтернету, тримати телефон включеним дуже небажано. Замість голосів рідних слухають звуки війни. Зокрема, кожного ранку над головами традиційно літає авіація.

"Вона вилітає, зробила два постріли по Нью-Йорку і собі назад полетіла, буває навіть в один і той самий час", - каже один з військових.

Своєю чергою, боєць 24 бригади Богдан розповідає історію, яка така звичайна для цивільних, але така важлива для нього. Він пів місяця зміг пожити мирним життям.

Боєць Богдан / Фото: ТСН

"З відпустки дуже важко повертатися, бо в мене двоє дітей. Сина їздив в перший клас відправляти", - каже захисник.

На перший дзвоник свого Максима батько прийшов у військовій формі і обоє були від того дуже щасливими: "Син кричав: "Мій тато, мій тато, я з тобою поїду".

На передовій про це не прийнято говорити, але дуже відчувається, як кожному хочеться жити не в окопі, а вдома, чути не вибухи, а історії рідних, замість того, аби дивитися, як ростуть діти чи онуки, треба дивитися в яри та посадки – чи не наступає ворог. І переконувати себе – колись війна обов'язково закінчиться.

В окопі безпечніше, ніж в Нью-Йорку – бійцям заборонено навіть вмикати телефон

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