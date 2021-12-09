Татуювання свині: що зараз з твариною і чим керувались власники салону

Татуювання свині: що зараз з твариною і чим керувались власники салону

У поліції власник салону розказав, що татуювання свині не робили.

У столичний мережевий тату-салон притягнули живу свиню та заявили, що зроблять їй на спині велике татуювання у вигляді куполів. Фото та відео перебування тварини розмістили на сторінці у соцмережі – і одразу ж отримали хвилю обурення та заяву до поліції від зоозахисників.

Про те, що зараз з твариною і чим керувались перш ніж привезти до свого тату-салону свиню його власники – 9 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На оприлюднених кадрах свиня лежить просто на підлозі тату-салону, а поруч - троє молодих людей - один із них тримає над твариною ескіз церкви та пропонуює підписникам відгадати скільки годин може тривати така процедура для тварини. Крім того, публікують відео, де показують на іграшці, який вигляд мають куполи на живій тварині.

Ці публікації одразу викликали обурення в соцмережах, а далі - емоції перекинулися на вулицю. Під салон цієї мережі в Одесі прийшли зоозахисники.

А зоозахисники в Києві написали на салон заяву до поліції. Попри копів у приміщенні - вони працюють. Клієнтів ситуація не бентежить.

Власник мережі,те, що сталося називає піар-стратегією і до завтрашнього дня пояснювати що відбулося не хоче, але свої дії не гуманними не вважає.

Досвідчені ж тату-майстри певнять – будь яка маніпуляція зі шкірою тварини для неї дуже болюча.

Уже поліції власник салону розказав, що татуювання свині не робили. Проте навіть перевезення тварини та використовування її для фото – кажуть зоозахисники, могло нашкодити ії психіці.

"Судячи з фотографій, тварина була дійсно у величезному стресі, тварина була прив’язана на підлозі, коли вони робили ці ущербні селфі – і це є порушенням закону про захист тварин від жорстокого поводження", - зазначає зоозахисник Олександр Тодорчук.

У столичному салоні намагалися зробити татуювання свині

За цим фактом уже відкрите кримінальне провадження, опитуються свідки події, які можливо були співучасниками жорстокого поводження.

За даними джерел ТСН, тварину привезли з одного зі столичних ринків, і влаштували їй фотосесію перш ніж та мала піти м’ясо. Де вона зараз - невідомо.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон №2351 щодо імплементації деяких положень європейського законодавства у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

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