Taurus для України та вплив шпигунського скандалу: Чернєв заінтригував заявою

На його думку, щось вже наближалося до рішення щодо Taurus і це стало настільки чутливим для росіян, що вони навіть вирішили злити свої канали, через які отримували інформацію.

Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян злила в Мережу розмову офіцерів Бундесверу, які спілкувалися по незахищеній лінії. Берлін офіційно підтвердив, що ця розмова була. Як впливає шпигунський скандал на отримання Україною далекобійних ракет Taurus, пояснив заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

Свої думки він висловив в ексклюзивному інтервʼю для ТСН.ua.

“На перший погляд, вплив є. Але насправді, я думаю, що тут є дві сторони. По-перше, ми бачимо цікаву історію. Якщо росіяни зливають свої джерела, це означає, що більше вони ці джерела не зможуть використовувати. Тобто щось вже-таки наближалося до рішення щодо Taurus і це стало настільки чутливим для росіян, що вони навіть вирішили злити свої канали, через які отримували інформацію”, — зазначив Чернєв.

По-друге, зауважив він, така реакція Шольца на те, що Кремль досі може впливати на внутрішні рішення щодо цього питання, підвищує ймовірність того, що це не подобається дуже багатьом в естеблішменті Німеччини.

“Я гадаю, що це також поступово підштовхує нас до ухвалення рішення щодо Taurus”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що представники німецького бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту за допомогою далекобійних ракет Taurus. Про “перехоплену” розмову високопосадових офіцерів німецької армії заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не звільнятиме “своїх найкращих офіцерів” на тлі скандалу з перехопленою росіянами розмовою про можливе розгортання в Україні ракет Taurus.

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