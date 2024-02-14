Таємна ділянка фронту: що насправді відбувається у Кринках, як ведуться бої та рятують життя воїнам ЗСУ

Кринки - назва маленького дачного поселення на лівому березі Дніпра, на Херсонщині. І одна з найбільш утаємничених точок на мапі України. Останні пів року наші Сили оборони утримують тут плацдарм. І від їхньої присутності здригається російська пропаганда.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як відбувається висадка у Кринки

Висадка у Кринки відбувається зранку в тумані. Із собою хлопці беруть лише найнеобхідніше: зброю та трохи їжі. Час висадки обрано не випадково: нічні дрони окупантів - вже не літають. Денні - ще нічого не бачать.

Перевізник, а саме так називають човнярів, просить побратимів уважно дивитися навкруги. Від росіян можна чекати будь якої несподіванки. Передовсім це артилерія та ворожі ДРГ.

Як воїни ЗСУ пробираються до Кринок

Попри туман піхотинці помічають у небі безпілотник. Це ворожий квадрокоптер, який скидає боєприпаси. Перевіряти його наміри не в планах наших захисників, вони миттєво відкривають вогонь на враження. В бій йде не лише стрілецька зброя. За допомоги антидронової рушниця ворожа "пташка" падає у воду.

Група успішно дістається місця призначення: колись, дуже привабливої рекреаційної частини лівобережжя Херсонщини. Раніше тут були бази відпочинку та дачі.

Який вигляд мають Кринки

До приходу окупантів, заможні херсонці будували тут великі приватні садиби. Зараз місцеві пейзажі більше схожі на кадри з постапокаліптичного кіно.



Земля усіяна вирвами від великокаліберних снарядів. Ями від керованих авіабомб скрізь і сягають півдесятка метрів завглибшки. Ворожа артилерія не залишила тут жодного цілого будинку, жодного дерева або ж, навіть - куща. Навкруги - суцільні руїни.

Кринки

Аби дістатися позиції - потрібно бігти чимдуж. Адже в небі постійно кружляють російські безпілотники. Над Кринками нині - спільне небо. Дрони літають і чужі, і наші. Та українські - більш ефективні.

У відносній безпеці можна перебувати лише поміж руїн будинків. Поки росіяни не відправляють вперед штурмовиків.

Кринки

Кадри стрілецького бою

Це - кадри стрілецького бою на лівому березі Дніпра. Російські окупанти пробують атакувати одну з українських позицій. Наче таргани вони виповзають із груди сміття. Між шифером та поліетиленовими пакетами.

Наші відповідають короткими чергами. Ворожа атака - захлинулась. Окупанти - відповзають. Таких атак буває по кілка на день. З ними наші захисники справляються. Набагато гірше, коли окупанти застосовують авіацію та хімічну зброю. По нашим вже прилітали снаряди від яких важко дихати і паморочиться у голові.

Бої у Кринках

Як рятують життя пораненим воїнам у Кринках

На центральній вулиці Кринок під час нетривалого затишшя, пересуваючись поміж руїн, наші воїни знаходять пораненого побратима. Він не встиг сховатись від ворожого безпілотника. Поранення в ногу. Боєць власноруч зміг накласти собі турнікет.

Для таких пацієнтів глибоко під землею, бойові медики облаштували, щось на кшталт передового стабілізаційного пункту. Тут медики рятують життя пораненим.

Евакуація пораненого у Кринках

Докладаючи шалених зусиль, українським воїнам наразі вдається тримати оборону у прибережній заплаві. Та, потроху, ще й витискати загарбників у глиб лівого берега.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог лізе зі сміття! Морські піхотинці показали унікальні кадри боїв за лівий берег Херсонщини

Нагадаємо, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, в яких окупанти застосовують малі штурмові групи. Ситуація є динамічною і може змінюватися буквально щогодини.

Читайте також: