“Таємна домовленість між Путіним та Байденом”: експертка здивувала, чи знав Кремль про вторгнення України

Російський диктатор Володимир Путін, скоріше за все, не очікував вторгнення українських військ в Курську область.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

Втім, за її словами, є гіпотези про те, що існувала якась таємна домовленість між Путіним та адміністрацією Джозефа Байдена про те, де бойові дії можуть йти, а де не можуть.

“Можливо, так воно і є, а можливо, це не так — я не знаю, коли ми це дізнаємося. Але у будь-якому разі Володимир Зеленський геніально визначився з часом, коли це можна зробити. У той момент, коли президент Байден вже фактично кульгава качка, і заперечувати проти цього з політичних міркувань він не може. Просто тому, що таким чином він би зарізав виборчу кампанію Камали Гарріс, яка тільки-но розпочалася. Тому, власне, йому довелося погодитися. Щодо Німеччини, там теж складна ситуація…. Тож Путін зовсім не очікував, що таке може статися”, — вважає Ольга Курносова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНИ!” Інтерв’ю, від якого мурахи по шкірі!

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