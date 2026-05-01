Донька Путіна Єлізавета Кривоногих / © ТСН

Після гучної зустрічі в Парижі журналіста ТСН з ймовірною донькою російського диктатора Володимира Путіна — Луїзою Розовою, а нині Єлізаветою Рудновою — інтерес до неї різко зріс. Однак згодом вона перестала з’являтися на публіці. Дмитро Святненко вирішив особисто перевірити, чи відвідує вона галерею, де раніше працювала.

Що відомо про доньку Путіна

За його словами, йдеться про Єлізавету, яка за різними даними змінювала особисті дані та користувалася кількома документами. Зокрема, у свідоцтві про народження вона записана як Єлізавета Кривоногих, пізніше її називали Луїзою Розовою, а нині — Єлізаветою Рудновою. Останнє ім’я пов’язують із Олегом Рудновим — колишнім наближеним до Путіна.

«Нинішнє прізвище Руднова батькові Олегівна пов’язують із колишнім другом Володимира Путіна Олегом Рудновим. Це була наближена особа до Путіна. Це, можна сказати, міні-Путін, на якого кремлівський диктатор оформлював всі свої статки, всі компанії, всі гроші, всі рахунки. Він помер 10 років тому», — зазначив журналіст.

Водночас прізвище Кривоногих вона отримала від матері — Світлани Кривоногих, яку пов’язують із близьким оточенням Путіна. За відкритими даними, вона є акціонеркою банку «Россия» та має активи у сфері медіа. Також повідомляється про її нерухомість у Монако, Санкт-Петербурзі та Москві. Нині вона перебуває під санкціями низки країн.

Зустріч журналіста з донькою Путіна

Журналіст розповів, що після попередніх розслідувань його колеги Валерії Ковалінської тему активно підхопили світові медіа, однак саму жінку тривалий час не могли знайти. За словами Святненка, зустріч із нею відбулася під час виставки в Парижі у листопаді минулого року.

Під час інтерв’ю жінку супроводжували четверо людей — троє чоловіків і одна жінка. Двоє з чоловіків, за словами журналіста, постійно перебували поруч. Один із них тримав предмет, схожий на побутовий пристрій. Згодом, як стверджує Святненко, українські спецслужби повідомили йому, що йдеться про замаскований засіб радіоелектронної боротьби, який міг впливати на роботу техніки — під час інтерв’ю, зокрема, перестав працювати мікрофон.

Водночас представники оточення жінки в коментарі французькому виданню заявили, що це нібито акумулятор для велосипеда. Як зауважує журналіст, під час його розмови індикатори на пристрої світилися, тоді як на інтерв’ю іншим медіа він був вимкнений.

За словами Святненка, під час спілкування жінка не дала прямої відповіді на запитання про можливий родинний зв’язок із Путіним. Водночас вона не заперечила цієї інформації.

«А я тут при чом?…. Я рада, что вы набрали смелости подойти ко мне, пообщаться.», — зазначала Єлізавета.

Реакція на інтерв’ю з донькою Путіна

Після публікації матеріалів, як зазначає журналіст, у коментарях до новин у різних країнах почали з’являтися однотипні повідомлення з однаковими тезами. Зокрема, у них жінку подають як «беззахисну» та часто називають «дівчинкою».

«Боти пишуть, що на неї напали два амбали. Нагадую, я був один. І окей, на одного амбала я ще потягнув, але де був мій другий колега амбал, я не розумію», — додав Святенко.

На тлі резонансу, як повідомляється, на будівлі галереї, де працює жінка, на початку січня з’явилися антиросійські написи. Зокрема, у графіті Росію називали «фашистською державою» та закликали не відвідувати цей заклад.

Паралельно французькі журналісти також намагалися знайти жінку та записати з нею інтерв’ю. Однак, за словами Святненка, після публікацій її оточення стало обережнішим, і відтоді вона не з’являється в публічному просторі та не потрапляє в об’єктиви камер.

Журналіст також заявив про спроби втручання у його цифрові пристрої. За його словами, обліковий запис та комп’ютер було зламано. Водночас він зазначає, що доступ до робочих матеріалів невідомим отримати не вдалося.

У межах роботи над матеріалом журналісти поспілкувалися з мешканцями Франції. Частина з них висловлює обурення можливим перебуванням у Парижі людини, яку пов’язують із родиною президента РФ. Зокрема, один із співрозмовників — член політичної сили, пов’язаної з президентом Франції Емманюелем Макроном, Мішель — заявив, що для будь-яких офіційних дій необхідні переконливі докази.

«Якщо вона донька Путіна, то буде дуже важко зробити щось проти неї. Це може викликати навіть більш важкі дипломатичні відносини. Це дуже делікатна справа на рівні Міністерств закордонних справ», — зазначив Мішель.

Чи вдалося знайти доньку Путіна знову

Святненко також повідомив, що нещодавно знову відвідав галерею в Парижі, аби перевірити, чи з’являється там жінка. За його словами, у закладі відбувалися відкриті заходи за участі відвідувачів, однак сама вона там помічена не була. Журналіст звернув увагу на незначну кількість людей під час таких подій.

Крім того, на фасаді будівлі, де розташована галерея, зафіксували напис «Ми пойдем другим путем», виконаний свіжою фарбою. Цю фразу традиційно приписують Володимиру Леніну.

В історичному контексті її пов’язують із подіями кінця XIX століття — після страти брата Леніна за спробу замаху на російського імператора, коли, за поширеною версією, майбутній лідер більшовиків нібито змінив підхід до політичної боротьби. Зокрема, йшлося про відмову від індивідуального терору на користь ширшої революційної стратегії.

«І оця фраза на галереї, яку ви бачите, цілком можливо, що написана російськими опозиціонерами і адресується якраз кремлівському диктатору і говорить про те, що вони тут у Парижі між вечерею з фуагра і сніданками з круасанами готують революцію у Росії», — додав журналіст.

Нагадаємо, водночас у Росії фіксують посилення внутрішнього тиску на суспільство. Через чотири роки після початку повномасштабної війни проти України дедалі більше мешканців скаржаться на перебої з цифровим зв’язком у містах. Водночас влада реагує не послабленням обмежень, а новою хвилею обшуків і арештів, а також поверненням практик, які асоціюють із радянською репресивною системою.

