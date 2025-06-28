Таємна донька Путіна серед українців та росіян у Парижі: випадковість чи спецоперація Кремля - розслідування ТСН

Таємна донька Путіна Ліза Руднова

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Ймовірна позашлюбна дочка Путіна Луїза Розова, вона ж Ліза Руднова, влаштувалася на роботу у Франції.

Восени саме ТСН розповіла, що дівчина, яка зникла з публічного простору під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну обрала для навчання приватний заклад у Парижі. А ще — отримала нові прізвища та по-батькові.

Про це йдеться в ексклюзивному сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

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Як розкрили ймовірну байстрючку Путіна

«20-й округ Парижа. Для розуміння, де це — тут розташований відомий цвинтар Пер-Лашез. А ще — на одній із вуличок тут стоїть L Galerie де працює ймовірна дочка путіна Луїза Руднова», — каже Валерія Ковалінська, кореспондентка ТСН.

У французькій столиці ТСН зустрічається з художницею та поеткою Настею Родіоновою. Росіянка, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала сюди з Москви й отримала статус політичної біженки.

«Перед від’їздом я брала участь в антивоєнних акціях. Ставила по місту саморобні хрести з табличками про те, що в Маріуполі вже 5 тисяч жертв серед мирних жителів, що люди ховають загиблих у дворах будинків і що це не спецоперація, а війна», — каже Настя Родіонова, художниця, поетка.

Саме Настя написала у Фейсбуці про те, що в одній із паризьких галерей працює 22-річна росіянка Ліза. Ось цитата з цього допису: «Я вірю в презумпцію невинуватості, у те, що діти не відповідають за злочини своїх батьків. Але під час війни зустріч людини з родини бенефіціарів режиму з його жертвами є неприпустимою». Перед тим, як опублікувати цей пост, Настя хотіла перевірити інформацію про те, що в галереї працює позашлюбна дочка Путіна і поїхала до власника галереї щоби прямо запитати чи це справді так.

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«Я призначила зустріч Долінському. Спитала, чи працює у них Ліза, донька Світлани Кривоногих. Я не стала одразу називати ім’я Путіна і посилатися на це, бо відповідь і так дала б мені достатньо інформації. Він почав говорити, що не перевіряє родоводу своїх співробітників, що не може сказати ні так ні ні, бо не володіє інформацією. Процитував Сталіна і сказав, що діти не відповідають за своїх батьків. Я сказала: назвіть мені тоді її прізвище. Він сказав, що не пам’ятає його. Він якось озирнувся, дістав телефон, розгубився, відійшов на хвилину, повернувся до мене і сказав, що її прізвище Руднова», — каже Настя Родіонова, художниця, поетка.

Настя Родіонова, художниця, поетка / © ТСН

Творчий простір у Парижі, де виставляються, зокрема, російські та українські митці. Настя Родіонова на запрошення знайомої художниці тут була. Читала свої вірші. Питаю про реакцію митців на її допис.

«Художники реагували по-різному. Ті, хто виставлявся, з ким я спілкувалася, переважно писали мені про те, що вони вражені, обурені, що й гадки не мали. Проти багатьох художників, противників війни з Росії, які зараз перебувають у Франції зі статусом політичних біженців, у Росії порушено кримінальні справи. Якщо вони співпрацювали з цими інституціями, то надсилали їм свої чинні французькі документи та всі свої дані й вони були дуже схвильовані ситуацією», — каже Настя Родіонова, художниця, поетка.

Що кажуть власники галереї

Кореспондентка ТСН зустрілася з Дмитром Долінським та Олександром Вишневським у їхній галереї в Парижі. Вони живуть у Франції від початку 90-х. Олександр родом із Харкова, Дмитро — з Латвії. Останній — працював менеджером із візових послуг у компанії «Цар Вояж», яка зорганізовувала поїздки французів на відпочинок до Росії. Восени 2021 ці двоє вихідців із пострадянського простору заснували асоціацію L, а згодом і галерею. На її сторінці в соцмережах мета заснування вказана як — на підтримку художників у вигнанні й антивоєнних активістів. Саме в цій L Galerie ми і зустрічаємося. Розмову починаю з головного запитання: чи справді в них працює ймовірна дочка Путіна?

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«У нас працює людина, яка за документами Ліза Руднова. І яка, судячи з вашого розслідування, є дочкою Путіна, але за документами вона Ліза Руднова», — каже Олександр Вишневський, засновник асоціації L Association.

«Принаймні, згідно з тими документами, які вона надала, вона є Лізою Рудновою. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати лише те, що вона Луїза Руднова», — каже Дмитро Долінський, президент L Association.

Дмитро Долінський та Олександр Вишневський, галеристи / © ТСН

Олександр Вишневський додає: «На пряме запитання, яке ми їй поставили чи є вона дочкою Путіна, ми отримали пряму відповідь: ні, я не є дочкою Путіна. Вона не заперечує, що є дочкою Світлани Кривоногих».

Що відомо про Світлану Кривоногих та її дочку

Світлана Кривоногих — одна з найбагатших жінок Росії. Її фінансовий злет пов’язують із тісними зв’язками з Кремлем. Про неї стало відомо в 2020 із розслідування російських журналістів видання «Проєкт» — як мешканка звичайної петербурзької «комуналки» перетворилася на мільйонерку з елітною нерухомістю в центрі Москви й Санкт-Петербурга та акціонерку банку «Росія».

Після народження доньки Кривоногих стала і власницею квартири в Монако, як твердять журналісти-розслідувачі, її вона отримала в подарунок. Саме Світлану Кривоногих називають колишньою коханкою Путіна та матір’ю його позашлюбної третьої дочки Лізи Кривоногих. Сама ж дівчина в соцмережах, і під час інтерв’ю називала себе Луїзою Розовою. За даними російських ЗМІ — у її свідоцтві про народження по батькові вона Володимирівна, а в графі батько стоїть прочерк. Кілька років тому дівчина взяла нове прізвище — Руднова. Та нове по-батькові — Олегівна. Так звали близького друга Путіна. Про цю зміну першою дізналася та повідомила ТСН.

Мама Лізи, Світлана Кривоногих, зараз під санкціями Великої Британії. У Парижі мені розповідають, що дівчина з нею не спілкується, а зв’язок підтримує з бабою Надією та тіткою, які живуть у Санкт-Петербурзі. Вони навіть приїздили на одну з виставок пів року тому.

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«Вона дивилася картини, спілкувалася з художниками. Була з тіткою та бабусею. Хтось уточнив: це твоя мама? Вона відповіла, що це її бабуся і тітка, які приїхали до Парижа на тиждень із Пітера. Було видно, що вони почувалися не дуже комфортно у цьому старому ангарі „Альбатроса“, в такому індустріальному просторі з обшарпаними стінами, з якимись картинами та поетами», — каже Настя Родіонова, художниця, поетка.

Чому ймовірна донька Путіна працює у галереї

Говоримо з Настею про версії чому Ліза працевлаштувалася в галереї.

«Це може бути проєкт із вибілювання, зі створення певної репутації — мовляв, вона ж працювала з українськими та з антивоєнними художниками, які до неї можуть бути претензії? А може й проєкт із дискредитації самих художників», — каже Настя Родіонова, художниця, поетка.

Ліза Руднова / © ТСН

«Але повертаємося до галереї та її працівниці на ім’я Ліза. Для того, щоби зрозуміти, чому саме художню галерею Ліза могла обрати місцем роботи — нагадаю про що було моє перше розслідування. Торік ТСН стало відомо, що дівчина, яку називають позашлюбною дочкою Путіна, живе та навчається в Парижі. Ми отримали цьому підтвердження в ICART — приватній школі менеджменту в галузі культури та мистецтва в самому центрі міста. І закінчила її навесні минулого року. А вже восени — влаштувалася до галереї. Тут кажуть: Лізу взяли на вакансію стажерки. Дівчина, яка працювала на цій посаді до неї — з того ж навчального закладу, який готує кураторів та арт-менеджерів. Серед вимог було знання російської мови — тому Ліза і підійшла. Роботу вона поєднує з навчанням», — йдеться у сюжеті ТСН.

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Кажуть — галерея асоціативна, існує за рахунок внесків самих художників. «Російського сліду» немає. ТСН розпитує про функціональні обов’язки дівчини, яку тут називають технічною координаторкою.

Один із співвласників галереї Дмитро каже: «Вона готує кілька програм на вересень. Вони більше стосуються психічного здоров’я, ніж якихось політично-геополітичних питань. Вона готує всю технічну документацію, каталоги, передає ключі від одного художника іншому».

Лізу характеризують як сором’язливу. Про те чий Крим та ставлення до війни — не запитували.

Олександр додає: «Ми ніколи прямо не ставили їй питання: „А що ти думаєш про війну?“ і не отримували від неї жодних декларацій. Ну, зрештою ми і не можемо, з суто формального погляду — ми й іншим працівникам таких питань не ставимо. Якби в неї були якісь переконання, скажімо, провоєнні чи в дусі „Крим наш“ — ми, мабуть, щось про це почули б. Ми нікому не ставимо прямих питань, коли беремо на роботу, на кшалт: „Підтвердіть, будь ласка, що ви…“ і так далі. Просто з якихось розмов, зі спілкування, більш-менш усе стає зрозуміло. Хай там як, є одна річ, яку, на мою думку, важливо відзначити: так, Ліза Руднова допомагає нам організовувати виставки — в тому числі протестних художників та людей з активною антивоєнною позицією. І в підсумку, фактично, вона допомагає у цій роботі. І саме за ці її реальні дії, за її внесок, як мені здається, й слід було б оцінювати її погляди. А чи захоче вона зробити публічну декларацію, що вона проти війни, або проти Володимира Путіна чи проти своєї родини і таке інше — це вже її особиста справа. І, мабуть, це не так просто».

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На роботу в галерею Ліза не ходить відтоді, як Настя опублікувала допис.

Олександр каже: «Їй, скажімо так, не дуже приємна ця увага, яка зараз на ній зосереджена, і, мабуть, вона почувається не зовсім у безпеці через це. Я не маю на увазі фізичну безпеку, принаймні психологічну. Ми вже передали й ще передамо, звісно, ваше бажання й інших журналістів зустрітися з нею. Вона сама вирішить».

Дмитро та Олександр розповідають, що Ліза живе звичайним життям.

Олександр: «У нас немає жодних, так би мовити, свідчень чи підтверджень того, що вона користується якимись особливими привілеями».

Дмитро: «Ми не бачимо, щоб її підвозили на якихось лімузинах, чи щоб вона вела розкішний спосіб життя. Судячи з того, як вона поводиться тут, вона веде звичайне життя студентки, яка навчається й працює. Живе в звичайному, не пафосному районі Парижа. Купує речі в Zara — не знаю, чи можна це вважати недозволеною розкішшю. Можливо, й можна».

Що відомо про доходи Лізи

На єдиному новому фото Лізи, яке є в розпорядженні ТСН, вона з рюкзаком від елітного паризького бренду Yves Saint Laurent. Такий уже офіційно не продається, але на платформі eBay його перепродають за 1.349 доларів. Це трохи більш ніж 56 тисяч гривень. Запитую Настю, що вона чула про Лізу.

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Настя Родіонова: «Я чула, що вона хороша дівчина. Що вона досить скромна, добре вихована, але водночас я чула, що складається враження, ніби вона все ж не з простої родини. Що вона доволі забезпечена».

У реєстрах нерухомості в Парижі та в Окрузі власниці квартири прізвищ Руднова або Кривоногих — немає. Тож найімовірніше квартиру вона орендує. Кореспондентка ТСН запитує в галеристів, чому вона змінила своє прізвище на друга Путіна — Руднова. Відповідають, що про це з нею не говорили. При цьому, за їхніми словами, після оприлюднення інформації про те, що тут працює Ліза, ніхто не відмовився від співпраці з галереєю.

Що відомо про іншу роботу дівчини

А це простір «Альбатрос» і тут розміщена друга галерея, де також працює Луїза Руднова. Розташована в передмісті Парижа.

Цей простір заснували колишні російські емігранти ще понад 100 років тому. Сьогодні тут знову кипить мистецьке життя: відбуваються виставки та шоу.

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Ось один із перформансів. Позаду Ліза. Ми знайшли це відео в мережі. А це відео з Лізою публікує один із російських опозиційних телеканалів.

В «Альбатросі» ТСН зустрічає українця Миколу. Він каже — до Франції разом із дружиною та дітьми переїхав через війну. Працює тут консьєржем. Розповідаю, що тут буває ймовірна позашлюбна дочка Путіна. Він каже, що шокований.

«У галереї я зустріла італійську мисткиню, яка зараз готується до виставки. Але коли вона почула, що я цікавлюся Луїзою — то відповіла, що знайома з нею, але не хоче цим ділитися», — каже Валерія Ковалінська.

Саме ТСН минулого року знайшла підтвердження, що Луїза живе та навчається в Парижі з новим прізвищем-прикриттям та новим по батькові. Лише перший рік навчання коштував 8 тисяч євро. Із публічного простору вона зникла відразу після повномасштабного вторгнення. Хоча до цього особливо себе не приховувала, але й відкрито не підтверджувала, що є позашлюбною дочкою диктатора. Влаштовувала модні покази, грала діджей-сет та вела сторінку в «Інстаграмі». Де і можна було побачити її схожість на батька.

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«Із цікавого: в жовтні минулого року я вперше завітала до ICART і запитала в них за студентку Луїзу. І саме в жовтні її взяли на роботу», — каже журналістка ТСН.

Серед тих, із ким ми спілкувалися в Парижі, були й ті, хто припускав, що таким чином для цієї дівчини готують платформу для легалізації її майбутнього життя в Європі.

Перший матеріал-розслідування ТСН про Лізу багато цитували світові ЗМІ. Зокрема і французькі. Серед них — і Radio France.

Максим Тел’Є, журналіст Radio Francе: «Восени минулого року я дізнався про її існування, і про те, що вона досі перебуває в Парижі. Це сталося після того, як ви зробили сюжет у ТСН. До цього я навіть не знав, що вона існує і що в Путіна є прихована дочка. Згодом стало відомо і про ще двох дітей, про яких раніше ніхто не чув. Тоді ми вирішили, що це тема, яка варта розслідування і я почав над нею працювати. Це викликає багато запитань. Насамперед — це Путін, який розпочав війну проти України ще десять років тому. І повномасштабне вторгнення в 2022-му році. Це стосується й нас також, адже Росія веде інформаційну війну і проти Європи й зокрема Франції. Йдеться також про його приховане життя, про яке майже нічого не відомо. Ця тема дає змогу краще зрозуміти як функціонує російська влада зсередини».

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Ми телефонуємо Лізі разом. Залишаємо повідомлення на автовідповідачі: «Добрий день! Це Максим Тельє, я журналіст Radio France і я з українською журналісткою Валерією Ковалінською з ТСН».

Ліза не передзвонила і не відповіла на дзвінки. Ні з французького, ані коли я телефонувала їй з українського номера.

Олександр каже: «Той факт є вона біологічною донькою Путіна чи ні — здається нам доволі незрозумілим. Так, є певні речі, які на це вказують. Але сама вона цього не підтверджує. Жодних фізичних чи наукових доказів цьому немає. Але загалом, мені здається, що в цій ситуації це не найголовніше. Навіть якщо припустити, що ваше розслідування дійсно проливає якусь правду і вона є біологічною донькою Володимира Путіна — не зовсім зрозуміло, що це змінює. Тобто є людина, яка навчається, живе й працює в галереї, що виставляє антивоєнних художників. І якщо при цьому припустити, що вона — донька Путіна, то це радше, я не знаю громадянський вчинок із її боку».

Чому донька Путіна веде такий спосіб життя

Про можливі версії ми говоримо зі співачкою та письменницею Іреною Карпою. Вона вже десять років живе в Парижі, працювала першою секретаркою з питань культури в Посольстві України у Франції. Та активно просувала українську культуру. Запитую, чи чула вона про цю галерею. Каже — ні. Але про Лізу, мовляв, чула.

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«Фейкове прізвище, фейкова ідентичність, щоб людині жилося спокійно і добре. Я як українка, як громадянка, як європейка, ясно, що мені від цього всього просто нудить. І, бачите, так, така презумпція невинності бідна дівчинка, яку покинув тато. Ну, не знаю, коротше, от така якась історія. Я думаю, що я би не хотіла її зустріти на вулиці. Вона дуже сильно схожа на свого батька», — каже Ірена Карпа, співачка, письменниця.

Ірена Карпа, співачка, письменниця / © ТСН

Головне запитання — чи живе вона звичайним життям, чи все ж таки користується фінансовими ресурсами родини, пов’язаної з російською верхівкою.

«Швидше за все, це якийсь такий тихий договорнячок. Я ж, ну, не думаю, що ця дитина така безсеребряніця сказала, нічого від вас не треба, я піду працювати скромною дівчинкою в галерею. Ми нічого про це не знаємо, так, чи користується вона грошима мами, тяжко заробленими, на прибиральних хлібах, аж до олігархічного статусу. Я думаю, що вона має бути нещасною. Ну, тобто, будь-яка людина, яка має стосунок до Путіна, має бути дуже нещасною і глибоко згидженою», — каже Ірена Карпа, співачка, письменниця.

Ірена припускає: навіть якщо дівчина теоретично проти війни — вона не може це сказати.

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«Ну, ніяк, так, тому що це прямий зв’язок. Навіть якщо ми собі уявимо, так, що вона не хоче мати з цим нічого спільного, то вона ніколи це не проявить. Це просто для неї небезпечно», — каже Ірена Карпа, співачка, письменниця.

Віцепрезидент Світового Конгресу українців Володимир Когутяк живе у Франції. Він один з організаторів маніфестацій на підтримку України в Парижі. Журналістка ТСН запитує, чи знає він про те, що ймовірна дочка Путіна працює та навчається в Парижі. Володимир каже — наразі збирають інформацію про це.

«Поки що ми не бачимо, як саме ми маємо зреагувати, але сама головна ідея в тому, що ми відчули дуже великий зріст російської пропаганди у Франції відколи Трамп став президентом. Саме тому ми зараз проводимо дуже великий тиск на французьку владу, щоб вони визнали нарешті Росію державу спонсором тероризму, це нам дозволить блокувати і артистичні різні виступи і різні наукові конференції проросійських сил на місці. Для мене пріоритетом є, якщо у нас будуть всі докази, що ми зараз збираємо, що в якийсь момент ця людина не має бути у Франції, може їхати в інші країни партнери Росії, в такі, як Корея, Іран, в Європі немає проживати. Для нас одним з наших пріоритетів буде зробити все, щоб ця дівчина покинула територію Франції», — каже він.

Російська художниця та письменниця Катерина Марголіс — уже давно живе в Європі. З нею ми говоримо через відеозв’язок. Вона виставляла свої роботи в галереї, яка згодом стала місцем роботи Лізи.

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«Чесно кажучи, останнє, що могло б мені спасти на думку — це те, що можна, не попередивши жодного художника, взяти таку людину на роботу, а потім давати їй записувати відеоінтерв’ю, приходити до художників додому… Це не наївність, це відсутність прозорості, якщо не сказати значно різкіше. Цілком достатньо того, що ми знаємо про її матір. І я думаю, що під британські санкції не потрапляють перші-ліпші люди.

Ми чудово розуміємо, що діти можуть усяке переживати через своїх батьків. Це не питання вибору. Ніхто з нас не обирав ні батьків, ні місце народження. Але свою позицію з цього приводу та відповідальність ми обираємо — як дорослі люди. У будь-якому разі, елементарна чесність з боку галеристів передбачала би попередити про таку ситуацію», — каже Катерина Марголіс, художниця та письменниця.

Під постом Насті про місце роботи ймовірної дочки Путіна — сотні коментарів. І вони різні. Від подяк — до образ.

«У Франції Лізі Рудновій, Розовій чи як там її звати? Луїзі — ніщо не загрожує. А от людям, зокрема українцям та росіянам, які втекли від режиму, — ми чудово це знаємо, небезпечно: повно агентів і можуть постраждати близькі. Тому дружно захищати доньку підсанкційного олігарха та, ймовірно, головного диктатора сучасності й повністю ігнорувати ризики, які це несе, мені здається занадто… І ще нападати на людину, яка дозволила собі висловити вільне, так би мовити, власне рішення опублікувати цей пост. Безумовно, Настя Родіонова стала такою мішенню для атаки всієї радянської артилерії: донощиків, комсомолів, партзборів. І саме вживання цієї лексики, як на мене, дуже симптоматичне — наскільки люди живуть якимись минулими дихотоміями, наскільки вони не хочуть подивитися, розплющитии очі й поглянути чесно, своїм, незалежним поглядом на те, що відбувається зараз. І, можливо, спробувати подивитися на це очима українців. Це теж буде корисно», — каже Катерина Марголіс, художниця та письменниця.

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Настя Родіонова додає: «У цій ситуації для мене важливо, що насправді в мене немає запитань до Луїзи. Я розумію, що ці запитання є у журналістів. Особисто в мене — немає, бо вона не зробила публічної заяви тоді, коли я вважала це необхідним. Далі її позиція може бути різною — ми цього не знаємо. У мене запитання до засновників галереї».

«Ну, по-перше, з багатьох причин — є де-юре причини, є де-факто. Тобто, де-юре ми звісно не маємо права розголошувати персональні дані. А з іншого боку, хотілося б почути від тих, хто висуває нам претензії: що саме ми мали зробити? Ми мали, як під час „кришталевої ночі“, написати тут: увага, тут працює ймовірна донька Путіна, яка дуже на нього схожа?», — каже один із співзасновників галереї.

Цікаво, чи Ліза вийде на зв’язок із журналістами. Адже вона живе у Франції. Країні, яка є членом НАТО та одним із ключових партнерів України в протистоянні агресії Росії. І хоч офіційно не довели, що Путін — її батько — вона — дочка жінки, яка стала шалено багатою саме після знайомства з майбутнім президентом Росії. І тепер ця жінка під санкціями за цитата «послідовну пропаганду російського нападу на Україну». Як видно з усього, спочатку Ліза навчалась у Парижі на гроші пов’язані з «російським режимом». І якщо двадцятидворічна дівчина не хоче мати нічого спільного зі своїм імовірним батьком — навіщо брати прізвище-прикриття та по-батькові його покійного друга? Так, діти не відповідають за гріхи батьків, але можуть озвучити свою позицію. Запитань у цій історії чимало. І поки що — небагато відповідей на них.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНА ДОНЬКА ПУТІНА “СПЛИВЛА” в ПАРИЖІ?! Чи Путін твій батько? 22-річна Луїза ВІДПОВІЛА!

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