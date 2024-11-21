Таємна донька Путіна: ТСН знайшла байстрючку диктатора в Парижі (фото)

Позашлюбна донька Путіна. Дівчина, схожа на нього як дві краплі води спокійно жила у Франції, тоді як Росія бомбардувала українські міста. Телевізійна Служба Новин не лише знайшла навчальний заклад у Парижі, де навчалася Єлизавета, а й поспілкувалася з її викладачами та одногрупниками. Цього року 21-річна росіянка, яка просить називати себе Луїзою отримала французький диплом бакалавра. А до цього, як стало відомо ТСН, дівчина змінила по батькові та прізвище, очевидно, щоб її не знайшли.

Як її звуть тепер? Секрети таємної доньки ворога України дивіться в ексклюзивному розслідуванні кореспондентки Валерії Ковалінської

Луїза Розова — ці ім’я та прізвище вам імовірніше нічого не скажуть.

Дівчина, яка нічим не відрізняється від своїх однолітків, яких зазвичай називають мажорами, через їхню схильність до розкішного життя. Так могло здаватися зі сторінок Луїзи у соцмережі. Це якщо не порівнювати її зі світлинами ось цього нелюда.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Луїза Розова: розкішне життя та схожість із президентом Росії

Перша згадка про дорослу позашлюбну доньку Путіна у російських ЗМІ з’явилася чотири роки тому. Журналісти-розслідувачі видання “Проект” зацікавилися акціонеркою банку “Росія” Світланою Кривоногих. Одна з найбагатших жінок Росії. В розслідуванні її називали “знайома Путіна”. Коли ж знайшли у соцмережі сторінку доньки Кривоногих, зрозуміли, що вона була не просто знайома.

На той момент дівчині було 17 років. Зрозуміло, що після виходу того розслідування, нею зацікавилися й інші журналісти. І вона майже не крилася. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну випадково зникла і закрила сторінки у соцмережах. В ЗМІ пишуть, що її переховує ФСБ.

Але чи насправді переховувалась? ТСН знайшла заклад, де вона навчалася. І про це згодом.

Офіційні доньки Путіна: Катерина Тихонова та Марія Воронцова

Офіційно у диктатора Путіна дві доньки — Катерина та Марія. З їхньою мамою, після 30 років спільного життя, Путін розлучився у 2013-му році. Це було за півроку до того, як він вторгся в Крим. Так із турботливого сім’янина, він перетворився на розлученого чоловіка, який усього себе присвячує країні. Таким російського керманича намагалися подати його народу.

Путін і його колишня дружина / Скриншот із відео ТСН

“Вся моя діяльність, вся робота пов'язані з публічністю, абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні, але є люди, які зовсім із цим не сумісні. Ось Людмила Санівна відстояла вахту. Загалом, це спільне рішення”, — казав Путін.

Володимир Путін із сім'єю / Скриншот із відео ТСН

Лише дитячі спільні фото, у старшому віці — зі спини. Це все, що у публічному просторі можна знайти про офіційних доньок Путіна. І хоча всі знають, що одна з них Катерина Тихонова — гендиректорка компанії “Інопрактика”. Друга, Марія Воронцова — лікарка-ендокринологиня, заступниця декана з науки Факультету фундаментальної медицини МДУ. На питання журналістів про них їхній батько використовує словосполучення “ці жінки”.

Чутки про стосунки Путіна з Аліною Кабаєвою та їхніх дітей

Чутки про те, що у Путіна є коханка, наполегливо з’являлися, ще коли він був в офіційному шлюбі. Потім почали підігріватися новинами, що у тих стосунках народжуються діти. Один, потім другий. Хлопчики — Іван та Володимир-молодший. І їхня мама — олімпійська чемпіонка і відома гімнастка Аліна Кабаєва.

“Нещодавно в газетах писали, що Людмила Олександрівна вийшла заміж. А коли ви представите нам першу леді нашої країни?”— питали в Путіна.

“Що там у газетах пишуть — це окрема тема, але вона своїм життям задоволена, все гаразд. Я також задоволений. У мене теж усе гаразд”, — відповідав диктатор.

Володимир Путін і Аліна Кабаєва / Скриншот із відео ТСН

Багатство та розкіш життя мами дівчинки Світлани Кривоногих після знайомства з Путіним

Дівчинка, яку російські журналісти-розслідувачі назвали ще однією позашлюбною донькою Путіна з'явилася на світ 3 березня 2003-го року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама Світлана Кривоногих. У дівчинки було мамине прізвище, по батькові — Володимирівна. А у графі батько — прочерк.

Сама Світлана Кривоногих була звичайною жителькою Санкт-Петербурга. За твердженням журналістів-розслідувачів, виросла і жила у комунальній квартирі. Поки десь у 90-х не познайомилася з місцевим чиновником Путіним.

Зараз вона одна з найбагатших жінок Росії. Мультимільйонерка. Власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді як Путін оселився в Кремлі. Через три роки його президентства у Світлани з’явилася квартира в Монако. Ось у цьому комплексі Monte Carlo Star поруч зі всесвітньо відомим казино. Зараз там продається декілька квартир. Вартість — від 4-х мільйонів семисот тисяч до шістнадцяти мільйонів дев'ятисот тисяч євро.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Світлана — акціонерка і членкиня правління банку “Росія”, “Національної медіа групи” та гірськолижного курорту “Ігора”, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної доньки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро.

Торік Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано: “яка послідовно пропагує російський напад на Україну”. Життя під прикриттям і після викриття. Про позашлюбну доньку Путіна — ексклюзивні кадри ТСН — далі.

Дитячі відео байстрючки диктатора

Відео, які ви зараз бачите, з давно видалених акаунтів Лізи в соцмережах — вони вперше з'являються на телебаченні.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Коментар Луїзи про її життя та навчання

А це світлини — зі старої сторінки дівчинки забороненої в Україні соцмережі. Після виходу журналістського розслідування, Ліза, а себе вона просить називати Луїзою, кілька разів з’являлася у публічному просторі. Ось запис, який був зроблений у лютому 2021-го в одній з кімнат “Клабхаусу” — це соцмережа, де спілкуються в аудіоформаті. До розмови долучається журналіст-автор першого розслідування про Луїзу та її маму. Він упевнений, що говорить саме з нею.

“Можете розповісти, чи сильно я вас травмував своїм розслідуванням?” — питає Андрій Захаров.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

“Ні, ну що ви... У мене був такий затор у житті, така стагнація і я дуже вдячна, що в мене з'явилася така можливість, що мене висвітлили, побачили мій обліковий запис. Моє життя триває і все добре”, — відповідає донька Путіна.

“Але ж ви знали, що в цей “Клабхаус” прийдуть люди, бо є флер про вас як про доньку Путіна. Я знаю, що ви є донькою Путіна”, — питає журналіст.

“Я абсолютно ніяк не належу до політики. Я роблю те, що мені подобається. Ви думали, що я видалю обліковий запис? Чорта з два вам просто! Я живу своїм життям. Я займаюся модою”, — каже донька Путіна.

Саме у цій розмові, дівчина розповіла де навчається:

“Я навчаюсь на факультеті менеджменту у сфері арт та культури”.

Запам’ятайте назву цього факультету. Ми до нього ще повернемося. В ексклюзиві ТСН.

Ставлення Луїзи до Росії, яку створює її батько та життя "у своїй бульбашці"

Наприкінці бесіди журналіст запитує Луїзу про її ставлення до тієї Росії, яку створює її батько — президент Володимир Путін.

“Подобається вам куди рухається Росія? Чи ні?” — питає Андрій Захаров.

“Ви знаєте, це вже схоже на те, що ви працюєте ночами, що ви інтерв'ю вже берете вночі”, — відповідає донька Путіна.

“Ні, мені справді цікаво”, — каже журналіст.

“Вам потрібен відпочинок”, — каже Луїза.

“Вам подобається чи ні? Так чи ні? Це коротке запитання”, — питає Андрій Захаров.

“На жодне запитання не можна відповісти однозначно. Ви сказали коментар, що я живу у своєму артсвіті, справді це так. Я живу у своїй бульбашці і я зовсім не дивлюся телевізора. Іноді стежу за новинами у Телеграм-каналах, але теж не особливо. Я дивлюся, розумієте, модні покази, я купую журнал Vogue. Я люблю піти в сусідній ресторан і з'їсти смачну пасту, обговорити з друзями останні плітки-розслідування”, — каже донька Путіна.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Луїза дала ще кілька інтерв’ю. Журналісти з нею спілкувалися, як з донькою Путіна, але жодного разу прямо не спитали — чи справді Путін її батько.

“Слухайте, судячи з його молодих фотографій, напевно, так, схожа. Але, як виявилось, є дуже багато людей, схожих на Володимира Володимировича”, — йдеться в одному з інтерв’ю.

А на питання чи лестить їй така популярність три роки тому казала — далі цитата:

“Перше, що я відчуваю, коли мене впізнають, — занепокоєння та тривогу. У Росії мені взагалі страшно з таким відбитком. Адже в нас може бути так: ідеш спокійно собі вулицею, а тобі можуть лопатою за це по голові дати, і все тут”.

Публічність Луїзи, її модна діяльність та dj-вечірка в Москві

Відтоді як у пресі її почали представляти як позашлюбну доньку президента, на її сторінці в Інстаграмі кількість підписників істотно зросла. Контентом вона лише підсилювала інтригу — фотографії, де повністю видно обличчя, не викладала.

А це відео з одного з нічних клубів Москви. Цей діджей-сет анонсувався як від загадкової дівчини з північної столиці. Обличчя вона закриває кепкою. Журналісти, які стежили за нею, стверджували — до клубу вона приїхала на авто на державних номерах та блимавкою. А чергу в клуб контролювали співробітники центру “Е” — це Головне управління з протидії екстремізму МВС Росії.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

А це вже дебютний показ молодої російської дизайнерки Луїзи Розової. Або ж фотосесія як моделі для одного з російських брендів.

Чому росіянка Ліза стала Луїзою? Навіщо міняти не лише ім’я, а і прізвище та навіть по батькові. І де саме навчалася дівчина, яку всі називають позашлюбною донькою диктатора — ексклюзив від ТСН далі.

Запрошення Луїзи до Києва під час повномасштабної війни та прохання зупинити батька

Весна 2022-го. Під дописами Луїзи на сторінці в Інстаграмі люди починають залишати коментарі, в яких бажають смерті її батьку — президентові Росії, який надав наказ захопити Україну та запрошують дівчину приїхати в Київ подивитися, що її тато накоїв.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

В цей же час британський Daily Mail з посилання на російську службу BBC пише, що мати позашлюбної доньки намагається здати в оренду елітну квартиру площею 447 кв. метрів, і публікує фото.

Зверніть увагу — на старих відео дівчинки з соцмереж видно крісло в такому самому стилі, як і на фото з оголошення про здачу квартири.

Луїза зникає: "позашлюбну доньку Путіна скасували"

Сама Луїза закриває свій акаунт і ніби зникає. Британський Mirror писав, що позашлюбну доньку Путіна фактично — цитата — “скасували”.

“Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав: “Путін наче її скасував. Її модний бізнес, схоже, зупинився і вона більше не виступає як диджейка, як колись, і не дає інтерв’ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене”, — пише видання.

Куди вона зникла? Аби її знайти, треба було знати під яким прізвищем вона зараз живе. І тут час розповісти, як воно змінювалося. Єлизавета Кривоногих — від народження, згодом перетворилася на Єлизавету Володимирівну Розову. І так було приблизно до літа 2021-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, стала Єлизаветою Олегівною Рудновою.

Звідки нове прізвище-прикриття

Звідки це прізвище? Олег Руднов — колись так звали близького друга Путіна. Такого близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Руднов був директором 5-го каналу в Санкт-Петербурзі і помер у 2015-му році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. І саме ця зміна пояснює надзвичайну близькість дівчини до диктатора.

Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові ми знайшли у зламаній хакерами російській мережі “Сірена Тревел”. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 2021 році росіянка Єлизавета з датою народження 3 березня 2003-го року — купувала авіаквиток під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна.

І ТСН знайшла підтвердження, куди вона могла літати.

Навчання Луїзи в Парижі, факультет менеджменту у сфері арт та культури

Для навчання дівчина обрала приватний освітній заклад неподалік Тріумфальної арки в центрі Парижа.

Пам'ятаєте назву факультету з її розмови в соцмережі?

“Я навчаюсь на факультеті менеджменту у сфері арт та культури”, — казала Луїза.

Це ICART — школа менеджменту в культурі та мистецтві. Приватний вищий навчальний заклад, заснований у 1963 році. Тут можна отримати ступінь і бакалавра, і магістра. В розпорядженні ТСН опинився лист за підписом директорки з досліджень закладу — Валері Гібер, надісланий мамі дівчинки — Світлані Кривоногих. І він містить інформацію про роки та отримані години навчання.

Лист за підписом директорки з досліджень закладу — Валері Гібер, надісланий мамі дівчинки — Світлані Кривоногих / Фото: ТСН.ua

“Єлизавета Руднова, народилася 3 березня 2003 року, в Санкт-Петербурзі, Росія. На сьогоднішній день Єлизавета отримала 180 кредитів ECTS, які відповідають проведеним рокам в ICART”.

Далі у листі розписані роки навчання, починаючи з 2020-го року. За чотири роки, Єлизавета закінчила лише три курси — здогадайтеся який рік для неї був невдалим.

“Третій рік навчання у 2022-2023 навчальних роках Єлизавета не отримала необхідних 60 кредитів”, — йдеться у документі.

Отже у 2022-му році з навчанням у Єлизавети не складалося.

“Третій рік навчання — 2023-2024 роки — підтверджено 60 кредитів ECTS”, — йдеться у документі.

Що означає слово кредити у цьому листі? Це одиниця вимірювання годин навчання за болонською системою освіти, яка діє у 48-ми країнах світу. Один кредит — це 30 прослуханих академічних годин. Можливо у 2022-му році, коли почалося вторгнення росії в Україну, дівчина поверталася на Батьківщину. Попереду, станом на літо цього року, у неї залишалося ще два курси навчання, щоб стати магістром.

Розслідування ТСН у навчальному закладі Луїзи

У навчальному закладі я з перекладачкою. Аби поспілкуватися з викладачами курсу, де навчається Луїза, саме французькою.

“Мене звати Елізабет Гравіль. Я підтримую музеї в їхній цифровій трансформації. Зокрема, в ICART я навчаю студентів цього цифрового перетворення, приділяючи особливу увагу генеративному штучному інтелекту”, — розповідає викладачка ICART.

У програмі навчання також сучасне мистецтво, художня фотографія та ведення переговорів. Питаю у викладачки, чи навчалася в неї Луїза? Але вона її не пригадує.

Коментарі викладачів та студентів про Луїзу

А це студенти 4-го курсу, де мала б навчатися Луїза. Потенційні її одногрупники. Показуємо фото на телефоні разом з її ім’ям та двома прізвищами.

“Я журналіст з України. Чи знаєте ви цю дівчину?”, — питаємо в студентів.

“Ні”, — каже дівчина.

“В мене відчуття ніби я її вже бачила”, — відповідає студентка.

Запитуємо ще у однієї викладачки Катрін От’є чи знає вона таку студентку.

“Ви бачили цю дівчину?” — питаємо в неї.

“Так”, — відповідає викладачка.

“Ви її знаєте? Вона ваша учениця?”.

“Чому ви питаєте мене про це?” — питає викладачка.

Пояснюємо.

Викладачка закладу, де навчається позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

“Я не можу про це казати, я нічого не знаю…” — каже Катрін От’є.

“Чи є вона тут цього року?”.

“Я її не бачила”, — стверджує викладачка.

Дівчину пізнає француженка Маргарет, яка навчалася з Луїзою тут минулого року.

“Так, я її бачила, вона була в моєму класі. Вона була милою”, — каже студентка.

“Як вона навчалася?”.

“Я не знаю, ми не були подругами, тому не маю гадки про її успіхи”, — відповідає дівчина.

Запитую чи знали її одногрупники про те, що Луїза — донька президента.

“Чи знаєте ви, звідки ця дівчина?”

“Так”, — відповідає студентка.

“А чи знаєте ви хто її батько?”

“Так, ми дізналися в кінці року”, — стверджує дівчина.

Студенти закладу, де навчається позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

“Чи можете ви сказати, хто її батько?”.

“Це не моє право це розповідати. Це вона може сказати, я не маю права”, — каже студентка.

Уточнюю про те, скільки часу вони разом навчалися та чи охороняли її.

“Я думаю, що тільки минулого року”.

“Чи мала вона охорону?”.

“Ні, я не знаю”, — каже дівчина.

Коментар директора навчального закладу про Луїзу

У приватній бесіді директор навчального закладу розповів мені, що інформація про студентів — конфіденційна. Але додав, що дівчина, яку я розшукую, тут більше не навчається. Він вважає, що інформація про те, що вона ніби-то донька Путіна — це лише плітки. Які і сам почув лише через півроку її навчання.

Жодних дзвінків про те, що в нього буде vip-студентка заклад не отримував, а з нею на цю тему вони ніколи не говорили. А ще додав — він, як і його країна — Франція — у цій війні підтримує українців.

Позашлюбна донька Путіна Луїза / Скриншот із відео ТСН

Чи є Луїза позашлюбною донькою Путіна

Кривоногих-Розова-Руднова — чи справді вона позашлюбна донька Путіна, чи це просто проєкт Кремля зі створення іміджу героя-коханця — для того аби не говорили про проблеми, а шукали численних дітей Путіна? А може, просто гра блогерки, яка створювала собі загадковий образ і загралася — варіантів у цій заплутаній історії може бути безліч.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНА ДОНЬКА ПУТІНА | ТСН ЗНАЙШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА В ПАРИЖІ | ЕКСКЛЮЗИВ

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