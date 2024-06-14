Таємна методичка Росії для війни проти України: ТСН дізналась, про що там йдеться

Росіяни усе роблять за вказівками. До журналістів ТСН потрапила справжня російська методичка - "Збірник рекомендацій для учасників СВО". Це - невелика брошура, яку поширюють в електронному форматі серед мобілізованих російської армії.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Посібник рекомендацій у цифровому форматі. Його розповсюджують серед мобілізованих росіян. ПДФ-файл відправляють месенджером "Вконтакте". Відтак, кожен так званий "мобік" має його в телефоні. Практичні настанови та поради, як вижити на війні, а також де і як грабувати, вбивати, ґвалтувати.

Проаналізувати зміст цієї методички ТСН попросила українських військових. Наш співрозмовник - Кирило Беркаль. Позивний "Кірт" у цивільному житті юрист-міжнародник. Зараз - військовий інструктор, готує штурмовиків. На війні із 2014-го року. В складі батальйону "Азов" він звільняв Широкине та Маріуполь.

Методичка РФ

"Кірт" упевнений - окупанти поцупили практичні поради з виживання на війні із посібників, як українських, так і натівських. Переклали російською, переробили, додали наративів і адаптували до середньостатистичного російського військового.

Вона йому нагадує натівські інструкції з виживання на війні, але є відмінності.

"Там яйця, "посмотрі на руки, там автомат, от пійді і візьмі в українське село всього, що тобі не вистачає", - йдеться у методичці.

Переважно жаргон та матюччя - мовою кримінальників, на думку авторів, вони швидше знайдуть шлях до читача.

Після практичних порад: як ухилятись від дронів, ховатись від артилерійських обстрілів і надавати першу допомогу в польових умовах – йде розділ "як поводитись у полоні: "На допитах в очі не дивитись. Вдавати "Васю": мобілізований тиждень тому, відправили, я ще нічого не розумію".

Як це виглядає на практиці – журналісти ТСН неодноразово бачили під час спілкування із військовополоненими РФ в Україні.

Насамкінець росіяни залишили розділ, який назвали "Українство. Історичні паралелі". Тут зібрані шовіністичні цитати російських діячів. А також нібито антиукраїнські цитати Джорджа Сороса та Збігнева Бжезінського, щоправда, першоджерела ми не знайшли. А ще в українофоби потрапили - актор Богдан Ступка, який помер 12 років тому, та відомий на весь світ український художник Євген Марчук.

Методичка РФ

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