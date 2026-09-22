Таємна зустріч Зеленського із шефом ЦРУ: стали відомі деталі

Володимир Зеленський і Джон Реткліфф / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський справді зустрічався з директором ЦРУ Джоном Реткліффом в аеропорту Ірландії. Переговори минули у вузькому колі.

Це підтвердили джерела ТСН.

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Співрозмовники підтвердили зустріч Зеленського та Реткліффа в аеропорту Шеннон під час дозаправки літаків.

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Джерела не стали розкривати подробиць зустрічі, але уточнили, що це була приватна розмова у вузькому колі.

Нагадаємо, напередодні видання Reuters поінформувало, що Зеленський провів таємну зустріч із Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії під час дозаправки літаків. Деталі переговорів не розголошувалися.

Зауважимо, за даними Financial Times, Білий дім розглядає можливість скоротити участь представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в переговорах щодо України через відсутність результатів за півтора року та передати ключові функції Реткліффу, який уже здійснив візит до Москви у серпні. Європейські столиці та українська сторона раді можливим змінам через нетрадиційний стиль попередників і брак тиску на РФ.

У Вашингтоні позитивно оцінюють можливе залучення Реткліффа до українського напрямку, оскільки він добре розуміє російську проблематику та вважається сильнішим переговорником, ніж Віткофф. Проте Білий дім, ЦРУ та українські посадовці офіційно спростовують інформацію про перехід кураторства до нього.

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