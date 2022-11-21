Таємні домовленості США та Китаю: Безсмертний пояснив, чого боятися Путіну

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін знайомі вже дуже давно, понад 40 років, і вони розуміють один одного з пів слова. І про що вони домовились, знають тільки вони двоє.

Про це заявив, дипломат і колишній віцепрем'єр, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв’ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, чи уклали США та Китай якийсь ситуативний союз.

Безсмертний наголосив, що ці два лідери перебувають на величезній дистанції.

"Про що домовилися Джо Байден і Сі Цзіньпін, які знайомі понад 40 років, знають тільки вони двоє. Бо видно, що ці два чоловіки більш мовчать ніж говорять, і я знаю чому. Бо знають настільки багато, що вони тільки рот відкриють. З них уже полетить інформація, про яку небажано, щоб знали не тільки ті, хто з ними працює, а й ті , хто далеко – і в Європі, і в Москві. Бо знайомі вони дуже давно і розуміють один одного з пів слова…Це перше. Друге. Зрозуміло, що вони один одному сказали: "Давайте будемо конкурувати, але не конфліктувати". Третє. Зробим усе, щоб уникнути зіткнення у питаннях Тайваню. Але це найслабше місце обох, бо ні один, ні другий не розуміє, що чотири покоління, які виросли у Тайвані, і в проєкції не бачать спільну державу. Хоча в обох конституціях написано, що це одна держава. Тільки там зміст різний у цих словах. Четверте. Очевидно, що і в одного, і в другого є проблема, яка називається "кремлівський фюрер". Але і один, і другий вкладає абсолютно різний зміст у цю проблему. Тому говорити про те, що президент Сполучених Штатів Америки и голова КНР відпрацювали план, як діяти по Росії, по Путіну, по кремлю, - це переоцінювати близькість їхньої позиції... Вони перебувають на величезній дистанції", - зазначив він.

Дипломат підкреслив, що Джо Байден і Сі Цзіньпін – люди зовсім різних формацій. Це як Рейган і Горбачов, вони непоєднувані і несумісні. І мови не може бути про укладання якогось ситуативного союзу чи спільного плану.

"Інша справа, це якісь консультування, якісь розмови. Знаючи американську політику, я можу припустити, що президент Сполучених Штатів приділив у цій розмові увагу американській баскетболістці, пропозиції сприяти її звільненню. Американська зовнішня політика – вона конкретна. Що стосується України. Там було чітко зазначено (і всі для цього постаралися, аби це не прозвучало з вуст Сі Цзіньпіна), що не допустити участі у цій війні великих держав. Як на це дивився Байден? Це розкривається так: ви туди не встрявайте. А як на це дивився Сі Цзіньпін? Ви туди не встрявайте. Ніби зміст один, а результати різні. Один має на увазі Америку, а другий Китай. Тому, перше – ця фраза означає, що Росія уже не велика. Тільки вони обидва помиляються, бо може так статися, що Україна стане великою. І тоді виходить, що той, хто з нею воює, теж великий. Це як військова дискусія – перша і друга армія, усе дуже швидко міняється", - зазначив він.

Тому ці процеси, які розвиваються, з точки зору Романа Безсмертного, це поточна цій війні інформація, до якої варто ставився дуже спокійно і не пересолоджувати цю ситуацію.

"Я не бачу принципової можливості досягнення домовленості між Вашингтоном і Пекіном з цього питання", - резюмував він.

Нагадаємо,президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 14 листопада 2022 року в Індонезії на Балі. Обидва політики обговорили низку важливих тем та закликали зменшити напруження між економіками світу. Зустріч лідерів США та КНР тривала близько трьох годин. Політики обговорили теми конкуренції між США і Китаєм, кризу навколо Тайваню, дотримання прав людини урядом Китаю, а також війну в Україні.

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