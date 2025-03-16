Таємні хвороби Путіна: сенсаційне розслідування про стан здоров'я диктатора

Кровні секрети Путіна, які ретельно охороняють в таємничих валізках з природними відходами, що із закордону диктатор везе їх назад, на Росію, стали відомі. Журналістка ТСН.Тижня Іра Прокоф’єва добралася до ДНК клану Путіних! І те, що дізналася – може принести очільнику країни-терориста ще більше проблем.

Сенсаційне розслідування, куди були залучені хакери, генетики, історики, психіатри та інсайдери з Москви – в сюжеті ТСН.Тижня.

Пам'ятаєте таємничу валізку і купу охоронців, які супроводжують кремлівського діда навіть у вбиральню? Усе це – для того, щоб ніхто не отримав доступу до генетичного матеріалу російського диктатора, який здатен розказати про нього більше, аніж усі аналітики разом.

Непублічний, непримітний і завжди тримається в тіні. В нього ідеальна репутація, зразкова сім’я і хороша посада у "Газпромі". Та саме він – наш ключ до кількох особливих таємниць російського диктатора, які той ретельно береже.

З допомогою кіберфахівців ми отримали доступ до дуже особистих даних Путіна. Ось цього Путіна. Це – кровний родич російського диктатора. Його двоюрідний племінник – Михайло Євгенович Путін.

Російська клініка Генотек проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. І ось сюди одного дня прийшов Михайло Євгенович Путін. А тепер його генетичний паспорт доступний нам. А отже і деякі особисті таємниці російського президента.

Нам вдалось роздобути генну карту Путіних. Так-так – Путіних. Бо генна карта одного Путіна це ключ до святая-святих цілої групи людей пов'язаних найміцнішим зв'язком який лиш існує у світі – кров'ю. Та на початку, ми навіть не підозрювали до яких висновків це нас приведе.

Таємнича валізка, без якої не обходиться жодна поїздка Володимира Путіна. Та один і той самий охоронець, який всюди її носить за господарем Кремля. Навіть у вбиральню. Особливо у вбиральню.

Французький журналіст Режис Жанте розкопав, брудний секрет диктатора. Виявляється завданням цього суперагента, є охорона сечі та фекалій Путіна. Їх скурпульозно збирають до спеціальних пакетів. Потім кладуть у ту саму таємничу валізку і везуть утилізувати на Росію. Все заради того аби цінний генетичний матеріал нікому не потрапив до рук. А відтак не зміг оцінити слабі місця в здоров'ї Путіна. Вродждені чи набуті хвороби: фізичні чи психічні. Хімічні препарати, які можна виявити в матеріалі. Та врешті зрозуміти – хто насправді перед вами – оригінал чи двійник.

Це розслідування починалося зі зломаної пошти одного з родичів Володимира Путіна. Але години вивчення доступної нам інформації раптом вивели на ще одну деталь – генетична карта кровних родичів диктатора це таємний механізм реальної влади сучасної Росії. Не має значення яку освіту ви маєте: якщо ви в одній генетичній карті з Путіним – ваше місце на вершині влади, у новій правлячій династії.

За чверть століття на престолі офіційна біографія російського президента змінювалась кілька разів. Ось це генеологічне дерево родини склав троюрідний брат Путіна і з помпою презентував його на економічному форумі. Цю подію широко висвітлювали пропагандистські ЗМІ. Що свідчить про увагу Кремлівського господара до свого родоводу. Але у відкритому доступі у родинного дерева не вистачає важливих гілок.

Ні дітей, ні важливих племінників тут не знайдете – ніщо не повинно наштовхнути вас на думку, що крім офіційної влади Росії є ще невидимий рівень – влада за правом крові. Хто такі кровники Путіна? Неопубліковані фото та відео найулюбленіших родичів диктатора, які досі тримались в тіні – далі.

А тепер подивіться на улюбленця долі, а точніше пестунчика старіючого диктатора. Цей огрядний чоловік народився у місті Іванове в звичайній родині лікарів Путіних. Сам теж навчався на лікаря-психіатра і навіть захистив кандидатську. Після розподілу у медичному виші потрапив у Суздаль разом із дружиною Оленою. Утім, справи Михайла Путіна різко пішли вгору після того, як його двоюрідний дядько захопив кермо російської держави. Михайлу доручають керувати клінікою Газпрома. А потім і в самому "Газпромі". Рот путіна Пєсков тоді привселюдно заявив: "Зовсім далека рідня. Вони фактично не спілкуються".

"Пєсков тоді збрехав. Як ми бачимо, сходження сім'ї розпочалося саме з 2018-го року, коли розпочалася 4-та каденція путіна. Саме тоді він зробив ставку на цих людей. Повірте, замголови правління "Газпрому" – це дуже вагома позиція", – каже Олексій Левченко, редактор видання "Інсайдер", який після повномасштабного вторгнення перебрався з Москви до Праги і звідти викриває злочини Кремля.

Психіатр Михайло Путін у газі явно розбирається мало, а от дивитися за інтересами свого дядька в "Газпромі" може цілком. Михайло Путін жодного разу не потрапив в об’єктив на публічних заходах "Газпрому". Роль "смотрящего від сім'ї" – непублічна і цьому є пояснення. І завдяки отриманому доступу до архівів з перепискою, бізнес-контактів та особистих фото маємо і підтвердження своїх теорій.

То як живе і чим дихає двоюрідний племінник диктатора дивіться далі.

Нам потрапив у руки ось цей документ – це резюме сина Михайла Путіна – Дениса. І саме з нього ми витягли багато цікавої інформації. У свої 29 Путін-молодший встиг попрацювати у "Газпромі", як і його сестра Анастасія. Яка ймовірно працює лікарем-венерологом у поліклініці компанії. Тут вказана і адреса прописки – Ізмайлівський бульвар у Москві.

Михайло Путін мало ходить пішки і не користується громадським транспортом. Статус зобов’язує? Він здебільшого пересувається на авто. І про це говорить сам в анкеті.

У кнього преміальний кросовер корейського виробництва. У повній комплектації коштує десь 70 тисяч доларів. Двюріний племінник Путіна любить швидкість – має два штрафи за перевищення швидкості. Утім, усе це – доволі скромно як для топового газовика.

"Немає такого демонстративного споживання. Уся ця родина не виставляє напоказ своє багатство. Можливо їх просять цього не робити", – каже Олексій Левченко.

Однак ця непоказна розкіш – чисте прикриття. За спиною свого двоюрідного дядька, а можливо і з його благословення, Михайло Путін купив апартаменти у так званому золотому трикутнику Санкт-Петербурга. Реконструйований царський будинок. Навпроти Ісакіївський собор, неподалік набережна і мідний вершник. Квартири у такому будинку коштують десь 700 тисяч долларів. Ми явно маєм справу з новою аристократію імперії Путіна. Яка як і годиться вважає, що право на владу і престол іде прямо від Бога

Михайло Путін – людина набожна. Він шукає і скуповує рідкісні ікони. І замовляє іменні. У 2019-му, він звернувся до майстра з Мурома.

Що взагалі таке мірна ікона. Або княжа ікона. Або родовидна ікона. Її замовляють на хрещення. По висоті вона відповідала зросту новонародженої дитини і мала зображення святого на честь якого названа. Протягом століть ця традиція належала винятково царській родині.

Ми не маємо підтвердження, що святий Володимир тепер висить десь у спальні Володимира грішного.

Та в цій переписці є ще одна - дуже цікава деталь. Михайло просить написати майстра ще кілька іменних ікон. Серед них – святі Анна та Сергій. Запам’ятайте ці імена. Хто такі Анна та Сергій, що Михайло Путін замовляє їм іменні ікони? Наскільки вони близькі? І що означають ці імена в ієрархії кровної влади російського диктатора?

2018 рік. У Кемеровській області РФ в торговельному центрі "Зимова вишня" заживо згоріли 37 дітей. Але з цієї пожежі, наче з попелу, постає фігура нового губернатора – Сергія Цивільова. Він народився у Маріуполі, в Севастополі закінчив військово-морське училище Нахімова, мешкав у Чугуєві. Однак, згодом переїхав до Росії. Удача до нього прийшла, коли він одружився на лікарці-психіатрі Анні з міста Іванове.

На весілля пара отримала не багато немало, а одну з найбільших вугільних компаній в Росії – "Колмар". А згодом і всю Кемеровську область. А все тому, що дівоче прізвище лікарки Анни – Путіна. Вона - рідна сестра Михайла Путіна. І двоюрідна племінниця російського диктатора.

В 2002 році вийшла перша біографія Путіна, написана Олегом Блоцьким. В ній він описує стосунки Путіна з родиною свого двоюрідного брата Євгена. І сам Путін говорит, наскільки важливий для нього цей брат. Мовляв, Євген – це літописець родини. В цій книзі також є фото Володимира Путіна в оточенні родини свого брата. І там є маленька Анна. Щоправда ми не бачимо там Михайла. Але, можливо саме він фотографує?

На весілля пара отримала дійсно царський подарунок. А далі – більше. Із початком дядькової війни проти України перша леді Кузбасу Анна Цивільова опікується "защітнікамі отєчєства".

Вона очолила його за особистим дорученням свого дядька. Нині ж психіатр Цивільова – заступниця міністра оборони Росії. Не перша, але й не друга людина у найважливішому для Путіна зараз міністерстві війни. Міноборони, явно психіатра не вистачало.

"Вона прийшла туди "смотрящєй", адже Путін військовим не довіряє взагалі. Сам він на прямій ліній пожартував, що мовляв, це Білоусов попросив його призначити Цивільову, а сам Путін тут нібито ні до чого. Але ж очевидно, що все було рівно навпаки", – каже Олексій Левченко, редактор видання "Інсайдер".

Чоловік Анни – Сергій Цивільов теж отримав підвищення. У травні 2024-го він став міністром енергетики у новому уряді. Його зятя Михайла Путіна у тому таки травні 2024-го переобрали на пост заступника голови "Газпрому", де він продовжує виконувати роль непомітного завгоспа. Але хто сказав, що не сірого кардинала?

"Для Путіна "Газпром" – це компанія номер один, яку він використовував як енергетичну зброю. Путін довіряє Міллеру, але все одно не до кінця. І хоче знати, що відбувається всередині структури. І тут Михайло Путін грає дуже важливу роль", – розповідає Левченко.

Але що може бути важливіше в Кремлі і ніж охорона здоров’я самого Путіна.

Третя сестра Анни та Михайла – Тетяна Пташук геть непубілічна. Але саме її Аутін влаштував у кремлівську поліклініку. Там вона заступник головного лікаря. Фонд боротьби з корупцією знайшов у неї 7 квартир у Москві, Сочі та Володимирі, 4 будинки та земельні ділянки на майже 2 мільярди рублів. Та підозрюю, ми просто ще не накопали її роль в системі кровників Кремля.

Путін роздає посади, регіони, гроші, владу і вплив лише своїм. Перетворюючи Росію на країну династійного права. Відомий психіатр та науковець Олег Чабан бачить в цьому психологічний дефект особистості.

Але навіщо племінникам Путіна знадобилась генетична експертиза? Клініка "Генотек", куди Михайло Путін здав свій аналіз ДНК виявила понад 1700 родичів по усій Росії. Троюрідні дядьки, п’ятиюрідні брати і племінники диктатора, яким не так пощастило наблизитись до престолу. Переважна більшість з них мешкає у Москві. І нам хочеться зрозуміти, чи стануть ці 1700 Путіних по крові таємною владою Кремля?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ТАЄМНІ ХВОРОБИ ПУТІНА! СЕНСАЦІЙНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ | ТСН.ТИЖДЕНЬ З АЛЛОЮ МАЗУР