Таємні плани РФ щодо Харкова і Сум: що задумав диктатор і як відповідатимуть ЗСУ

На Харківщині тривають жорсткі бої з загарбниками. Російський наступ триває вже понад 10 днів, але поки Путін не досяг своїх цілей. Журналісти Financial Times отримали військові розрахунки росіян і дізналися їх таємний план. Звідки Путін готував свій наступ, чому російські війська пішли в бій раніше, ніж планували, хто не дав росіянам оточити Харків та чи правда, що наступний удар буде по Сумщині – йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Одного з росіян українські бійці захопили в полон під час боїв під Вовчанськом на Харківщині. Оклигавши від бою, він вирішив поділитися всім, що накипіло, і розповів цікаві деталі про російський наступ. За словами бойовика, Міноборони РФ його кинуло і тримає на окладі в 40 тисяч рублів – це близько 17 тисяч гривень. А обіцяли платити понад 200 тисяч. Російське командування знову і знову кидає своїх на гарматне м’ясо. До речі, цей бій не був для окупанта першим і він одразу потрапив у полон. Його ж побратимам зазвичай аж так не везе.

Битва за Вовчанськ

Бої за Вовчанськ досі тривають. У Генштабі ввечері 20 травня заявили, що ворог значно знизив темпи наступу, але все ще намагається прорвати українську оборону в кількох місцях, але контратакують і ЗСУ.

Вовчанськ все ще український

За даними аналітиків з DeepState, ворог утримує частину Вовчанська. Раніше в Харківській обласній військовій адміністрації заявляли, що принаймні 60% міста контролює Україна. Росіяни ж публікують фото з Вовчанського районного суду поблизу Центрального парку. В ОСУВ “Хортиця” кажуть, що ворога вдалося зупинити.

"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", – каже Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця".

Ворог вже не наступає так жваво, адже всі його попередні плани зруйнували бійці однієї з бригад ЗСУ. Журналісти Financial Times заявляють, що отримали секретні плани росіян щодо захоплення Харківщини і були приголомшені: Путіну взагалі не вдалося досятгнути намічених цілей. Згідно з планом, окупанти мали почати наступ пізніше і як мінімум оточити Харків з двох сторін.

За даними видання, операція нібито була запланована загарбниками на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

Росіяни начебто "визначили два напрямки" атаки по обидва боки Печенізького водосховища. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова.

Втім, як вказує видання, їх зупинила 92-га бригада ЗСУ, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети.

Путінські фантазії

Ви тільки уявіть, що нафантазували собі росіяни. Виявляється, головною ціллю РФ був не прикордонний Вовчанськ, а містечко Печеніги, яке за 45 кілометрів від Вовчанська, якщо рахувати навпростець. Трасою ж – більш ніж 60. Якщо подивитися на мапу, яку демонструє DeepState, можна припустити, що російські генерали не вигадали нічого іншого, як повторити свій наступ зразка 2022 року. Але цього разу ЗСУ втримали їхній наступ.

Журналісти пишуть, що зупинила та відкинула росіян елітна 92-га бригада ЗСУ. Йдеться про героїв з 92-ї Окремої штурмової бригади ім Івана Сірка. Саме до них на початку російського наступу на Харківщині приїжджав Зеленський, зокрема нагородив бійців. Вони одними з перших прийняли бій і показали росіянам справжній клас, і тим зруйнували їхні плани.

Але не все ще вирішено – уточнює The Economist. Після невдачі росіяни, скоріш за все, змінили свої цілі і тепер хочуть лише створити таку собі буферну зону між Харковом і Бєлгородом. Про це вже заявив і Путін, але, знову ж таки, це все лише пусті і брехливі заяви. Чи вдасться Путіну досягти бодай якихось цілей, вирішить ситуація на фронті.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни намагаються підсилити себе у Вовчанську та перекинули туди так звану спецуру з підрозділу “Ахмат-Запад”. Українській військовий кореспондент Костянин Машовець, якого також цитує ISW, розповів про ситуацію на Харківщині детальніше, зокрема пояснив, що можуть планувати росіяни і що їм може вдатися зробити.

Для розширення смуги активних наступальний дій на Харківщині ворогу потрібні нові додаткові боєздатні сили та засоби. І це вже не кажучи, про будь-які уявні плани росіян спробувати обрізати тили українцям під Куп’янськом, пише Машовець. Так звана “буферна зона” між Харковом та Бєлгородом також у Путіна не вдалася, вона “мала за розміром та крива”. Буфер з неї ніякий, вважає військкор. На його думку, ворог може зосередитися на іншому напрямку і спробувати так само атакувати Сумщину, щоб знову розтягнути українські силу вздовж більш довгої лінії фронту.

"Активізація противника на Сумському операційному напрямі, очевидно, можлива. Однак, через вищевказані фактори, навряд чи носитиме "широкомасштабний" характер... Насправді, це лише додасть противнику "геморой" з необхідністю і там ще, "щось вводити", і "щось перегрупувати". Задум противника – "витягнути" наші резерви на Харківський та Сумський напрямки, очевидно, виходить у нього також якось "криво і косо". Бо натомість противник, щоб підтримувати "темп наступу на Харків", сам змушений кидати сюди, образно кажучи "батальйон за батальйоном", – пише Машовець.

Прогноз від Жоріна

Росіяни навряд колись візьмуть Харків, але ось піти на Суми можуть спробувати. Раніше про такі плани розповів очільник ГУР Буданов. 20 травня свою оцінку ситуації на Харківщині та Сумщині видав і відомий український воїн, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади Максим Жорін.

"Не думаю, що росіяни зможуть взяти Харків. Та скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті у РФ. Посилення тиску буде – бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів.

Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу – відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує.

Хоча в цілому ситуація на фронті досить складна, і легше найближчим часом точно не буде - навпаки, попереду важке літо з важкими боями", – прогнозує Жорін.

В інтерв’ю Reuters ситуацію на Харківщині контрольованою назвав і Зеленський. Але попри свої невдачі на лінії фронту, росіяни продовжують нищити сам Харків та його околиці. Атакували з неба Харків і в ніч проти 21 травня. На місто летіли десятки "Шахедів" та ракети.

Раніше Зеленський заявив, що раз і назавжди зняти всі питання навколо безпеки українського Харкова могли би 2 системи Patriot для захисту міста та його околиць. Пізніше про це президент у Києві говорив з очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном, а 21 травня обговорить з головою МЗС Німеччини Бербок, яка завітала до Києва. Саме в її країні раніше уже неодноразово повідомляли про передачу Україні цього надважливого і надпотужного американського ЗРК.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

РОЗКРИТО ТАЄМНІ ПЛАНИ РОСІЇ ЩОДО ХАРКОВА І СУМ! Путін провалився