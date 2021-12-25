У фільмі "Таємничі манускрипти" на "1+1" розкрили правду про підрив Успенського собору Києво-Печерської лаври

У фільмі "Таємничі манускрипти" на "1+1" розкрили правду про підрив Успенського собору Києво-Печерської лаври

Щоб розкрити обман, який спотворив історію України, команда авторів фільму об’їздила сім країн та занурилася в архіви.

Справжня історія української церкви. 24 грудня на "1+1" вийшла нова частина історичного детективу Акіма Галімова "Таємничі манускрипти", який став продовженням документального циклу "Україна. Повернення своєї історії".

Його автор Акім Галімов та команда науковців розкривають фальсифікації, які століттями створювались Росією. Навіщо Москва нівелювала історію України, і які неймовірні документи про підрив однієї з найсакральніших пам’яток української історії – Успенського собору Києво-Печерської Лаври віднайшли автори фільму - дивіться.

Для того, щоб з’ясувати, що відбулося насправді, автори детективу дослідили історію знищення інших українських церков та знайшли унікальні факти, які проливають світло на причину підриву Успенського собору у 1941 році.

Окрім того, у фільмі автори розкривають масштабну аферу: як прикриваючись антирелігійною політикою, Москва крала сакральні реліквії української нації. Мова йде про мозаїку Дмитра Солунського, що перебувала в Михайлівському соборі та яку перед його підривом акуратно зняли зі стіни та передали до Москви, де і зараз вона зберігається в Третьяковській галереї.

Фільм виробляється управлінням оригінальних форматів 1+1 Production.

Сценарист та співведучий – Руслан Шаріпов, режисерка фільму – Тетяна Шовкун, операторка – Катерина Гуцол, сценарист - Володимир Омельченко.

Виконавчий продюсер – Станіслав Зурахов.