Величав себе "Зодіаком" та "вихвалявся" 37 жертвами: детективи вийшли на слід одного з найтаємничіших маніаків століття

Зодіак - всесвітньо відомий злочинець, якого шукають понад 50 років. Він десять років тримав у страху американців, і стверджував, що вбив 37 людей.

Вбивця Зодіак був одним із найкривавіших злочинців в історії сучасності. Він вбивав людей, а потім надсилав до преси листи зі знущаннями, погрозами та загадками. Зодіак заявив про 37 вбивств, хоча правоохоронці говорять про 7 встановлених. Програмісти і вчені досі продовжують розгадувати зашифровані послання, які вбивця залишав на місці злочину.

Про моторошну історію, що сколихнула увесь світ і неочікувано повернулася знову - у матеріалі ТСН.ua.

Хто такий Зодіак

Зодіак (Zodiac) - один із найвідоміших серійних убивць у США. Його криваві злочини відомі на весь світ, що спонукало велику кількість режисерів використати образ злочинця у своїх кінокартинах. 2007 року на екранах з'явився детектив Девіда Фінчера, заснований на однойменній книжці Роберта Грейсміта "Zodiac". У роботі над фільмом були задіяні компанії Paramount Pictures і Warner Bros., які залучили до знімань таких зірок, як Джейк Джилленгол, Марк Руффало і Роберт Дауні-молодший.

Відомо, що вбивця здійснив сім встановлених нападів у містах американського штату Каліфорнія у період від грудня 1968 року по жовтень 1969 року, з яких п'ять закінчилися смертю жертв. Він здійснював напади на пари молодих людей, а також скоїв вбивство таксиста. В ході злочинів Зодіак використовував ніж і пістолет.

Як Зодіак маніпулював пресою та лякав американців

Після другого нападу злочинець розіслав серію знущальних листів до місцевих газет, в яких використовував в якості підпису псевдонім "Зодіак" і специфічний символ, що нагадує кельтський хрест. Аналогічний символ він залишив на місці одного із злочинів. У листах Зодіак озвучував погрози щодо нових вбивств і намір підірвати шкільний автобус. Зодіак вимагав у газет публікувати його листи для масового прочитання і обіцяв ще більшу кількість жертв, якщо засоби інформації відмовлять йому.

Лист Зодіака.

Листи також містили кілька криптограм, у яких, за словами вбивці, були зашифровані дані про нього. Один з шифрів нібито містив ім'я злочинця. Велика частина криптограми на цей момент розшифрована (остання тільки в 2020 році), але особистих даних злочинця в них не виявилося. Зодіак відправив більшу частину листів в 1969-1971 роках, після чого припинив виходити на зв'язок. 1974 року надійшов останній лист. Схожі послання приходили і пізніше, але більшість експертів вважали, що вони написані не злочинцем. Незважаючи на те, що живі жертви і свідки надали детальний опис злочинця, а на місці злочину він залишив відбитки пальців - офіційно встановити його особу не вдалося.

Лист Зодіака Z340, розшифрований в 2020 році.

Специфічний символ, який використовував Зодіак.

У своїх листах Зодіак постійно заявляв про нових жертв, в кінцевому підсумку заявивши про вчинення 37 вбивств, але невідомо, чи несе він відповідальність за будь-які інші вбивства, крім встановлених випадків. Убивця міг перебільшувати число жертв через жагу уваги ЗМІ та прагнення заплутати розслідування.

Чому Зодіак знову у центрі уваги

На початку жовтня 2021 року команда незалежних слідчих з 40 осіб, до якої залучені колишні агенти ФБР, повідомила, що встановила особу серійного вбивці. Згідно із заявою Case Breakers, Зодіаком виявився чоловік на ім'я Гарі Френсіс Пост – ветеран повітряних сил США. Чоловік помер у 2018 році. Це неофіційна версія, оскільки правоохоронні органи ще розслідують цю справу, але люди усього світу знову стежать за розвитком подій.

Найвідоміший фоторобот Зодіака.

Пост був американським льотчиком, а після служби працював маляром і фарбував будинки. У Case Breakers заявили, що у підозрюваного відбиток каблука такої ж форми і розміру, як у Зодіака в трьох різних місцях злочину. Крім того, у чоловіка виявили шрам на лобі, схожий на той, що був у фотороботах Зодіака. Іншим доказом команди також став забризканий фарбою годинник, придбаний на військовій базі - його знайшли на місці вбивства 18-річної Чері Джо Бейтс.

Гарі Френсіс Пост.

Перша поява вбивці Зодіака

Історія почалася від 1969 з серії нападів і вбивств на молодих людей в безлюдних місцях. Сценарій подій був схожий один на інший. Двоє закоханих відпочивали у тихому містечку на побаченні. З'являвся підозрілий автомобіль. Мовчки і холоднокровно незнайомець підходив спочатку до водійських дверей і відкривав вогонь по хлопцю, а потім по дівчині, розряджаючи зброю до характерного звуку порожнього магазина. Далі Зодіак повертався до автівки і їхав.

Фото з місця подій.

Спокій вбивці не викликає такого здивування, як його подальша поведінка. Після другого подібного вбивства, різниця між якими була практично в рік, злочинець зателефонував до поліції і розповів про скоєне вбивство, а потім поклав слухавку. Обидва рази ці дзвінки вдалося відстежити, вони проводилися в безпосередній близькості від поліцейської дільниці, куди надходив дзвінок. Це був перший жест провокаційної гри, що тривала багато років.

Cцена злочину. Сан-Франциско, 11 жовтня 1969 року.

Злочини відбувалися в невеликому містечку Вальєхо поблизу Сан-Франциско. Місцева поліція не могла зрозуміти, що робити в такій ситуації. Маленькі містечка тим і відрізняються від мегаполісів, що великих злочинів тут не відбувається. Переполох тривав до тих пір, поки не переріс у загальну істерію. Приводом для цього стали анонімні листи в видавництва 3 газет - «Vallejo Times-Herald», «San-Francisco Cronicle», «San Francisco Examinor». У повідомленнях був написаний однаковий текст із вимогою розмістити на перших шпальтах кожної з газет інфрмацію, в яких захована сутність вбивці. З метою підтвердження Зодіак вказував характерні риси своїх вбивств, про які могла знати тільки поліція і, звичайно ж, він. По суті, це було не вимога і не прохання, це був ультиматум, порушення якого призвело б до смертей ще 12 осіб. У поліції та ЗМІ було часу на роздуми менше доби.

Жертви Зодіака

Відповідно до заяв Зодіака, він взяв на себе відповідальність за 37 вбивств, проте представники правоохоронних органів підтвердили тільки сім злочинів (водночас двоє потерпілих залишилися живими):

17-річний Девід Фарадей і 16-річна Бетті Лу Дженсен - закохана пара, розстріляна на своєму першому побаченні. Вони перебували в автомобілі, неподалік від озера. Злочинець під'їхав на авто, змусив закоханих вийти і розстріляв їх. Дівчина намагалася втекти, але їй це не вдалося.

17-річний Майк Мажо і 22-річна Дарлін Елізабет Феррін піддалися обстрілу з вогнепальної зброї 4 липня 1969 на автостоянці в парку каліфорнійського міста Вальєхо. Мажо залишився живим, Феррін померла.

20-річний Браян Келвін Гартнелл і 22-річна Сесілія Енн Шепард стали жертвами Зодіаку 27 вересня 1969 року. Напад стався на березі водосховища Берріесса. Цього разу вбивця використовував холодну зброю. Шепард померла, а Гартнелл, якому було нанесено 8 ножових поранень в спину, вижив.

29-річний Пол Лі Стайн застрелений 11 жовтня 1969 року в Сан-Франциско.

Можливі жертви

18-річний Роберт Домінгос і 17-річна Лінда Едвардс були застрелені 5 червня 1963 року на узбережжі, неподалік від каліфорнійського міста Ломпок.

18-річна Чері Джо Бейтс померла в результаті нанесених їй ножових поранень. Вбивство сталося 30 жовтня 1966 на території Ріверсайдского коледжу. Голова жертви була майже повністю відсічена від тіла. Чотири роки по тому Пол Ейвері - журналіст з «San Francisco Chronicle» - був у приватному порядку проінформований про існування фактів, які дали підставу вважати, що вбивство скоїв Зодіак.

25-річна Донна Лессі, що проживала у штаті Невада, зникла 6 вересня 1970 року. 22 березня 1971 року до редакції газети надійшла листівка, яка, по ряду ознак, була інтерпретована як заява Зодіака про його причетність до зникнення дівчини. Проте ніяких доказів виявлено не було.

Крім того, передбачається, що одній із жертв вдалося втекти від Зодіака: 23-річна Кетлін Джонс, за її словами, була разом з 10-місячною дочкою викрадена 22 березня 1970 року на автотрасі на захід від каліфорнійського міста Модесто. Джонc вдалося втекти з автомобіля через приблизно три години після викрадення.

Чи дійсно ветеран повітряних сил США Гарі Френсіс Пост був вбивцею Зодіаком - поки невідомо. Офіційно справа як і раніше залишається відкритою.

У грудні 2020 року інтернаціональна команда дешифраторів з США, Австралії і Бельгії змогла розшифрувати одне з послань Зодіака під умовною назвою «Шифр 340» (за кількістю знаків). Повний текст був опублікований в San Francisco Chronicle, але в ньому знову нічого не говориться про особу злочинця:

"Сподіваюся, вам дуже подобається намагатися мене знайти. Це був не я на ТБ-шоу, де піднімалося питання про мене. Я не боюся газової камери, тому що вона скоріше відправить мене до раю. Тому що тепер у мене досить рабів, які працюють на мене, а у інших немає нічого, коли вони потраплять до раю - тому вони і бояться смерті. Я не боюся, тому що знаю: моє нове життя буде легким після райської смерті".

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