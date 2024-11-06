Таємниці Білого дому: що відомо про скандали та примхи американських президентів

Білий дім - це місце, де живуть президенти США. Що відомо про цю будівлю - у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Як відбуваються зміни у Білому домі перед приїздом нового лідера

Після того, як колишній президент США виїжджає з Білого дому, у працівників є 5 годин, щоб все приготувати для нового лідера. Вони фарбують, перевіряють електрику і комунікації, вивозять і завозять речі, розстеляють килими, розвішують картини. Перша родина вже незабаром має зайти до приміщення і почуватися, як удома. Тож увагу приділяють кожній дрібниці - температурі і вологості в кімнатах, косметиці у ванній, добірці фільмів у кінотеатрі та запасу улюблених продуктів у холодильниках.

На те, щоб вирішити, що і як міняти - новообраний глава держави і перша леді мають майже два місяці.

Від 19 століття вибори президента відбуваються у перший вівторок листопада, але після 1 числа. А інавгурація - 20 січня.

Білий дім

Як Білий дім готували до переїзду Байденів

Після виборів старий президент, за традицією, запрошує нового на чай. І дає можливість роздивитися деталі. Також можна спланувати візит уже з декораторами. Дональд Трамп цю традицію порушив - і Джо та Джилл Байденів на чай не запросив. Втім, вони екскурсії і не потребували, адже Байден уже бував у Білому домі як віце-президент. Тож проблем із декором у нього не виникло.

Що стало для Байдена випробуванням, то це дезінфекція. Своє крісло він посів за часів пандемії, а в команді Трампа з півсотні людей перехворіли на ковід. Тож перед тим, як Байден заїхав - Білий дім ретельно вимили. Антиковідна обробка коштувала державній скарбниці з півмільйона доларів.

Подружжя Трампів

Овальний кабінет у Білому домі

Перші зміни завжди декоративні, але саме їх демонструють публіці. Найбільша увага до головного кабінету країни, Овального офісу, де працює президент. Кожен глава держави міняє його після попередника під себе.

Золотисті штори за спиною президентів створили спеціально для Білла Клінтона. Декораторка, яка їх зробила, згадує - знадобилося зо три візити до Овального кабінету, аби все виміряти і підібрати колір. А потім, коли Клінтон був на інавгурації, штори розвісили. Працювати доводилося у заповненій людьми кімнаті - зо три десятки мийників вікон, вантажників, працівників секретної служби, декораторів - оновлювали перший офіс країни.

Овальний кабінет

Утім є і те, що не змінюється майже століття і є безперечним символом Америки - це президентський стіл. Його виготовили у 1880 році з деревини, з якої був побудований врятований американцями британський антарктичний корабель "Резолют". На ньому підписують найважливіші рішення. І лише четверо президентів - Джонсон, Ніксон, Форд і Буш-старший - відмовилися ним користуватися.

Стіл в Овальному кабінеті

Білл Клінтон повернув стіл відтоді той стоїть в офісі. А от що президенти точно змінюють - то це картини, килими і фотографії. Барак Обама додав до свого офісу килим з цитатами Мартіна Лютера Кінга і погруддя цього видатного лідера руху за права темношкірих. Трамп погруддя прибрав, килим змінив на більш яскравий і прикрасив кабінет додатковими знаменами. А от Байден повернув картину обамівських часів, килим часів Клінтона і додав до свого офісу камінь з Місяця у скляному футлярі, аби підкреслити інтерес до науки.

Як декорують Білий дім до свят

А от декораторські здібності перших леді випробовують святами - весняним Великоднем, літнім Днем Незалежності, осіннім Днем Подяки - і, звісно ж, Різдвом. Щороку преса розглядає кожну деталь, розмірковує, що та означає. І нещадно критикує, як-от: червоний декор Меланії Трамп, який охрестили "кривавим".

Декор Меланії Трамп

Як змінювали Білий дім

Справжній масштабний ремонт починається, коли Перша родина живе у Білому домі. Що чотири роки - Конгрес виділяє на реновацію кошти. Незмінними лишаються тільки три приміщення - спальня Лінкольна, головна їдальня і Зелена кімната.

Ось, наприклад, яких змін зазнав президентський басейн: звів його у 1933 президент Рузвельт, аби підтримувати здоров'я. За Кеннеді приміщення прикрасили муралом із зображенням Віргінських островів. За президента Ніксона - зробили з басейну прес-кімнату. Коли країну очолював Форд, басейн переїхав надвір. А за роки президенства Обами додалися білі садові меблі.

Сад у Білому домі

Разом із кімнатами змінюються і сади, яких у першій резиденції чимало. Мішель Обама, пропагуючи здоровий спосіб життя, вирощувала городину.

Меланія Трамп втрапила у черговий скандал, провівши реставрацію історичного Трояндового саду. Першу леді звинувачували, що вона спотворила сформований Жаклін Кеннеді дизайн. 50 тисяч американців навіть підписали петицію до Джилл Байден - аби та повернула саду колишній вигляд. Однак, ні втручатися у дискусію, ані змінювати сад за попередницею Джилл Байден не стала.

Джил Байден створила унікальний музей

Для себе Джил Байден знайшла цікавіше заняття. Викладачка за фахом, зосередилася на освітньому проєкті. Вона разом з Історичною асоціацією Білого Дому долучилася до створення унікального музею. Розташований лише за квартал од головної резиденції країни, музей має копії кімнат, до яких відвідувачів не пускають - наприклад, Овального кабінету. Виставка інтерактивна, і розповідає не лише про президентів, а й про працівників, що роками опікувалися Білим домом. Тури зробили безкоштовними - аби історія була доступною до громадян. Виставку обіцяють змінювати - залежно від того, які зміни внесе наступний президент.

Скандали з Білим домом! Трамп перемагає Гарріс? Вибори у США! Новини ТСН на 8:00, 6 листопада

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОЛЕНОСНЕ рішення ТРАМПА! Вибори у США - ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ! НОВИНИ ТСН на 7:00, 6 листопада

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