Таємниці Києво-Печерської лаври: чому мощі святих залишаються нетлінними

Про справжність печерських мощей розмірковували ще понад 350 років тому.

Таємниця нетлінності тіл печерських святих змушувала давати пояснення ще задовго до “атеїстичного” 20-го століття. Розвіювати сумніви у справжності мощей доводилося ще авторові Києво-Печерського патерика, виданого 1661-го року.

Про це розповів начальник науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської лаври та музейництва Роман Качан кореспондентці ТСН Неллі Ковальській.

"Там [у Києво-Печерському патерику] є такий дуже великий розгорнутий вступ, в якому автор розмірковує про справжність мощей. Він пише, що багато невіруючих кажуть, що "ваші мощі – це як єгипетські мумії, це одне й теж"... І цей автор на серйозному такому науковому рівні розмірковує, чому тіла тліють, чому не тліють, чому зберігаються. А потім просто пише, що "єгипетські мумії оброблені ліванською смолою і єврейським клеєм і тому не розсипаються". А преподобні печерські – збереглися від Божої благодаті", - розповів він.

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Нагадаємо, столичні депутати поставили крапку в земельному питанні щодо користування землею Києво-Печерської лаври заповідником.

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