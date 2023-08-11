Таємниця "Батьківщини-Матері": онук жінки, яка є імовірним прототипом монумента, вказав на помилку

Після хвилі припущень про те, хто був прототипом відомого монумента, з'ясувались нові подробиці.

На тлі новин про заміну радянського герба на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" в Києві, розпочалось жваве обговорення того, хто ж саме був прототипом цієї скульптури.

Дехто з посадовців беззаперечно стверджував, що прообразом стала Ніна Данилейко – художниця з Васильківщини Київської області, ще частина українців стверджувала, що це – помилка, мовляв, насправді прообразом була інша жінка – скульпторка Галина Кальченко.

ТСН.ua розшукав синів цих жінок та розпитав про те, хто з них насправді був прототипом монумента, на якому змінили герб на тризуб.

Ні перша, ні друга

Відповіді цих родин здатні здивувати прихильників обох версій.

"Буду казати так, як є, - відповів в коментарі для ТСН.ua Северин Данилейко, син Ніни Данилейко. – Це зовсім малою мірою стосується моєї мами. Той монумент був зроблений з іншої людини. Моя мама позувала для одного із проектів на цей монумент, який не пройшов. Прошу відштовхуватись від цього. Ніна Миколаївна утримується від жодних коментарів".

Син скульпторки Галини Кальченко, художник Микита Кальченко, також каже, що прообразом була не його мати.

"Прообразом була не Галина Кальченко. Інформація про те, що прототипом була вона – це не відповідає дійсності", - однозначно каже Микита Кальченко.

Імовірно, прототипом стала дружина автора

В той же час в Національній спілці художників Україні не виключають, що прообразом монумента "Батьківщина-мати" могла бути родичка скульптора Василя Бородая, який є автором монумента.

Онук митця, Василь Бородай, так відповів на наші питання, коли ми його спитали про прототип монумента:

"Ні Ніна Данилейко, ні Галина Кальченко не є прообразами монумента. Єдиною, хто міг бути прообразом – це дружина Василя Бородая. Лідія Павлівна. Портретної схожості немає, тому що в такому розмірі досягнути її дужу-дуже важко. Я знаю точно, що Василь Захарович не ставив за мету створити схожість".

Тобто резюмуючи, Василь Бородай припускає, що прототипом монумента могла бути його бабуся. До цього Василь Бородай додає, що над монументом працювало багато людей, але його дід розробляв сам ескіз.

"Я не впевнений, що було бажанням діда зробити там герб. Тобто це була більш наказова річ з гори", - каже Василь Бородай.

На питання про те, як він, як онук автора ескіза монумента та онук жінки, яка, ймовірно, була прототипом "Батьківщини-Матері", відреагував на заміну радянського герба, Василь Бородай відповів, що раніше, до російської агресії, він, можливо, був би проти заміни.

"Я був за збереження історії, якою вона є. Це не в наш час створювалось і не нам вирішувати, як воно має виглядати. Але наразі така ситуація, що прийшов час. Скажу фразою мого діда: історія все розставить на свої місця. Зараз це і відбувається".

До цього з долею гумора в голосі додає, що росіяни навіть в питанні збереження радянських символів в Україні досягнули кардинально протилежних цілей.

Раніше повідомлялось про реакцію Росії на заміну радянського герба.

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