Таємниця розкрита: мама "Джуса" пояснила, як впізнати F-16, коли він в небі

Вона показала елементи, які мають бути закріплені на фюзеляжі моделі.
Лілія Аверʼянова, мама легендарного пілота "Джуса" (Андрія Пільщикова), який загинув у авіакатастрофі, розповіла, як впізнати в небі літак F-16.
В ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН Наталі Нагорній вона показала елементи, які мають бути закріплені на фюзеляжі цієї моделі.
“Українські F16 мають літати так, щоб ми побачили, що вони українські. Зараз з’являються в пресі багато фото, відео здалеку — абсолютно видно, що це силует F-16, тут нічого вже не скажеш. Це люди з абсолютно різних місць публікують, але достеменно сказати, що це саме вже український — ми не бачили на ньому цих позначок”, — розповіла Лілія Авер’янова.
Вона припускає, що польоти F16, під час яких їх вдалося зафільмувати, були випробувальні.
“І можливо, це передані літаки, які ще не набули атрибутів українського літака. Можливо, для апробації вони в сірій натівській гаммі розмальовані. На них вже може не бути знаків країни, яка віддала нам їх, але ще немає знаків українських”, — каже мама "Джуса".
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F16 в Україні! МАМА ДЖУСА розповіла ВСЕ! Яким був останній ТИЖДЕНЬ життя сина!
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