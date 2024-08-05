Таємниця розкрита: мама "Джуса" пояснила, як впізнати F-16, коли він в небі

Вона показала елементи, які мають бути закріплені на фюзеляжі моделі.

Лілія Аверʼянова, мама легендарного пілота "Джуса" (Андрія Пільщикова), який загинув у авіакатастрофі, розповіла, як впізнати в небі літак F-16.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН Наталі Нагорній вона показала елементи, які мають бути закріплені на фюзеляжі цієї моделі.

“Українські F16 мають літати так, щоб ми побачили, що вони українські. Зараз з’являються в пресі багато фото, відео здалеку — абсолютно видно, що це силует F-16, тут нічого вже не скажеш. Це люди з абсолютно різних місць публікують, але достеменно сказати, що це саме вже український — ми не бачили на ньому цих позначок”, — розповіла Лілія Авер’янова.

Модель літака F-16 / Фото: ТСН.ua

Вона припускає, що польоти F16, під час яких їх вдалося зафільмувати, були випробувальні.

“І можливо, це передані літаки, які ще не набули атрибутів українського літака. Можливо, для апробації вони в сірій натівській гаммі розмальовані. На них вже може не бути знаків країни, яка віддала нам їх, але ще немає знаків українських”, — каже мама "Джуса".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F16 в Україні! МАМА ДЖУСА розповіла ВСЕ! Яким був останній ТИЖДЕНЬ життя сина!

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