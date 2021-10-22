"Таємниця слідства": Шахов прокоментував скандал із незадекларованими статками цивільної дружини

Нардеп не згадав у декларації про оформлені на цивільну дружину статки, сума яких сягає $1,8 млн.

Національне агентство з питань запобігання корупції вивчає декларацію народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова за 2020 рік, у якій він не вказав оформлені на цивільну дружину котеджі, квартири, землю та бізнес на 1,8 млн доларів.

Про це політик розповів в етері суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Сьогодні НАЗК займається цим питанням - і не лише мною", - вказав Шахов, згадавши про розмову з нардепом від "Батьківщини" Михайлом Волинцем, який не вказав у декларації, звідки взяв гроші на розширення житла в столиці.

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"У нього вже вирішилося це через Вищий антикорупційний суд. У людини є відповіді на всі запитання. Є Антикорупційний суд, Антикорупційне бюро, Антикорупційна прокуратура", - продовжив нардеп.

На запитання про те, чи є у самого Шахова "відповідь на 1,8 млн доларів", той відповів: "Безумовно. Я був великим бізнесменом до 2016 року. (...) У мене п'ятеро дітей. Перший шлюб у 18 років, моєму сину 27 років - все залишилося у дружини".

Водночас коментувати рішення переписати все майно на цивільну дружину політик відмовився. "Є сьогодні таємниця слідства. Нехай розбираються", - заявив він.

Як повідомлялося, від 1 вересня в Україні стартувала добровільна (одноразова) податкова амністія. Українці отримали можливість легалізувати своє готівкові заощадження, отримані "в конверті", та майно, придбане з таких коштів. Триватиме податкова амністія рівно рік, до 1 вересня 2022-го. Як задекларувати квартири, автівки і готівку, та що буде, якщо це проігнорувати - читайте за посиланням.

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