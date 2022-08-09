Таємний відпочинок Орбана: "друг Путіна" ледь не потонув у Хорватії

Скандального угорського прем'єра врятував колишній журналіст Борис Вркич.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втрапив у неприємну ситуацію під час своєї відпустки в Хорватії. Під час таємного відпочинку політик ледь не потонув.
Про це йдеться в ефірі ТСН.19:30 за 9 серпня.
Секрет розкрив колишній хорватський журналіст Борис Вркич, який випадково опинався на одному відпочинку з урядовцем.
"Його надувний човен зламався, тому я переправив його, його дружину та охоронця на берег. Вони були в хорошому настрої", — сказав Вркіч.
Окрім того, фото з угорським прем’єром опублікував ще й власник одного із хорватських ресторанів. Не завадило Орбану відвідати Хорватію навіть нещодавні обвинувачення цієї країни в тому, що мовляв саме через неї в Угорщині немає портів, натякаючи на те, що та забрала території Угорщини.
Орбан періодично відпочиває на хорватському узбережжі, хоча раніше закликав співвітчизників замість Хорватії відпочивати на місцевому озері Балатон.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву, виступивши проти "змішування рас".
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