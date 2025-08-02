Таємниці "Битви екстрасенсів": експродюсерка розкрила правду про шоу та шахрайство провидців

Екстрасенси, медіуми та ворожки – чи справді можуть допомогти, чи це аферисти?

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В Україні стрімко зростає популярність екстрасенсів, медіумів та ворожок, які обіцяють вирішити будь-які проблеми — від особистих негараздів до зцілення від невиліковних хвороб

А чи справді вони можуть чимось допомогти чи це звичайні аферисти — розслідування проєкту «Хапуга.ua».

Скільки коштують послуги екстрасенсів

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧИ ІСНУЄ МАГІЯ, або РОЗВОД НА… ГРОШІ?! Скільки заробляють Гордєєв, Пасинкова, Янковська?

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Поки одні втрачають, «маги» купують преміальні авто, квартири в елітних районах. Наприклад, черкаська ворожка Олена Силенко — власниця не лише столичної нерухомості, а й однієї з найдорожчих автівок в світі Rolls-Royce Spectre за $610 тис. От тільки передбачити на початку літа ДТП із «Ланосом» ворожка не змогла, так і засвітила свою автівку.

Як їм це вдається? І чи справді екстрасенси мають окремий КВЕД і реєструються як ФОП? Журналісти зв’язалися з кількома «зірковими» екстрасенсами, прикинувшись клієнтами.

Переможець відомого українського шоу мольфар Макс Гордєєв за одне питання в чаті Telegram бере 3000 гривень. Повноцінна консультація тривалістю 30 хвилин коштує 9000 гривень. Оплату він просить перераховувати на особисту картку.

Ще одна переможниця всім відомого шоу Ольга Янковська за 40-хвилинну консультацію просить 12 000 гривень, але графік розписаний на місяць вперед, тож якщо питання до тарологині нагальне, може розкинути карти в терміновому порядку протягом тижня всього лише за 20 000 гривень. Гроші просить наперед і знову таки на особисту картку.

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Її колега Яна Пасинкова за 30-хвилинну консультацію бере 300 доларів або 12 600 гривень. Оплату вона приймає на рахунок ФОП.

На ФОП приймає оплату ще одна екстрасенс Анна Єфремова.

Що каже нардеп про сплату податків екстрасенсами

Розпитували про ціни та оплату майстрів рук і слова ми не просто так. Бо ж виявляється всі вони не чарівники, як можна уявити, а бізнесмени — мають власний КВЕД і повинні платити податки.

«Насправді вони оподатковуються згідно Ніцької угоди 2000 року, яка була тоді підписана в рамках міжнародних договорів, є в класифікаторі професії, відповідно, астрологічна діяльність», — каже нардеп Сергій Гривко.

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До речі, в особі нардепа Сергія Гривка екстрасенси мають власного представника у Верховній Раді. Саме він пропонував у 2023 році фактично вивести на інший рівень законності їхню діяльність. Запевняє все заради бюджету України. Бо ж зараз нардеп нарахував близько 5 тисяч різних езотеричних діячів, та лише 250 з них працюють як ФОПи.

«Вона б могла принести до 1 мільярда гривень прямих надходжень і до 10 мільярдів непрямих. Тому що, якщо б у нас почали створювати школи, там, езотеричні університети, езотеричні цього напрямку, то, відповідно, це була цікава тема і для європейців», — каже він.

Шкода від діяльності екстрасенсів

Експерти кажуть — ця сфера повністю в тіні. Тож економісти про надходження в бюджет від магічних бізнесменів говорять скептично. А от шкоди українцям особливо зараз ті, хто паразитують на магічному мисленні, наносять чимало.

«Насправді шахраї користуються такою розхитеністю емоційною або складними якимось моментами, і жертвами стають люди, які в дійсності, в нормальному стані ніколи б не віддали свої гроші», — каже правозахисник Дмитро Круговий.

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Оксані зустріч з відомим екстрасенсом мало не коштувала життя. 10 років тому в неї виявили доброякісну пухлину мозку, та замість йти на операцію жінка почала шукати немедичне вирішення проблеми і дуже зраділа, коли знайома домовилась про безкоштовну консультацію у зіркового екстрасенса Хаяла Алекперова.

«Він мене прийняв дійсно безкоштовно, я не платила нічого не за консультацію. Він сказав що мені було пороблено на смерть я дійсно я ледве вижила», — каже жінка.

От тільки опинилася в критичному стані жінка саме через рекомендації мага: «Він же мені ще в офісі продав картину, вона коштувала там не дуже дорого 50 євро мені здається, але на той час це були великі гроші. І сказав що це треба цю картину там повісити в великій кімнаті».

Вже через півтора роки, за які Оксана встигла, так би мовити, полікуватися ще й у священника-самозванця, жінку без свідомості терміново забрала швидка.

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На свій захист телефоном Хаял запевняє, що Оксана — подруга його колишньої і обмовляє його, мовляв він насправді ніколи не давав медичних порад.

Проте на практиці медики повсякчасно зіштовхуються з наслідками «роботи» екстрасенсів і знахарів. Оцінюють її не добираючи слів.

«Найгірше — тягнуть час. От затягування часу для людей, наприклад, з онкологією, час це саме головне. Раніше почнеш, раніше хімія, раніше видалиш пухлину, будеш довше жити», — каже президент Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

Лікарю Ярославу Вусу доводиться витягати людей буквально з того світу після подібних «лікувань».

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Проте екстрасенсам все ні по чому. Хаял Алекперов і зараз залишається одним з популярних ясновидців — 30 тисяч підписників в «інстаграмі», власний сайт, де крім всього приторговує амулетами. Та ось біда не щастить екстрасенсу не лише з лікуванням, а й з прогнозами — не справджуються. В 2022 він обіцяв закінчення війни наступного року. Прогнози невдалі, а от заробітки — досить пристойні.

До речі, Хаял чи не єдиний екстрасенс, який приймає вживу, всі інші так звані зірки — готові ворожити лише онлайн. Алекперов за шість тисяч гривень влаштовує шоу у себе в офісі. Щоправда виключно за готівку.

Шахрайство

Українці все більше поринають у світ так званої магії, а в реальності — шахрайства. І це не лише спостереження психологів, а й статистика Нацполу. У відповіді на наш запит поліцейські зазначають, що кількість звернень про шахрайство з боку езотериків зростає: «Упродовж поточного року підрозділами Національної поліції України зареєстровано 81 звернення та повідомлення громадян щодо шахрайських дій осіб, які видають себе за екстрасенсів, ворожок, магів, гадалок або цілителів. За результатами їх розгляду відкрито 51 кримінальне провадження. Аналіз загальних даних свідчить про зростання тенденції вчинення шахрайств під виглядом надання «магічних послуг».

Проте правоохоронці розводять руками — випадків відносно небагато, бо люди не йдуть до них через те, що добровільно віднесли гроші шахраям. Останні тільки нагліють більше і навіть пишуть родинам військових, пропонуючи свої послуги з пошуку.

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В Одесі гадалки взагалі торгують закляттями від ТЦК.

Зізнання колишньої продюсерки «Битви екстрасенсів»

Саме цинічний магічний бум в розпал повномасштабного вторгнення підштовхнув до зізнання колишню продюсерку телешоу, яке породило майже всіх згаданих персонажів та ще десятки інших.

Наталія Яковлева відверто розповіла: проєкт, який дивились мільйони українців, був абсолютно постановочним і розважальним, екстрасенси на ньому йшли по сценарію і ні про які надприродні здібності і мови не було. Наталія довгий час була зв’язана контрактом і обов’язком не розголошувати деталі виробництва. Та, зрештою, вийшла з правдою до людей.

«У мене було все по-простому. Написала сценарій і від екстрасенсів ніхто не приховував, що є сценарій, що ви зараз вийдете. Навіть у вухо я говорила там, ну, коригувала їхню роботу, і якщо хтось забувався текст, я його підказувала, я там направляла, куди зараз стань, повернися, таким боком, не таким боком», — каже авторка ютуб-проекту «Бритва екстрасенсів» Наталія Яковлєва.

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Після довгої розмови Наталія констатує, довгий час сама вірила, що в своїх кабінетах поза шоу екстрасенси творять справжні дива. Та, зрештою, переконалася: ніякої магії не існує.

Блогерка розчаровано зітхає: українські «маги» настільки ліниві, що навіть не намагаються щось прорахувати, дізнатись про клієнта, а просто кидають дещо логічні припущення — ось і все їх відьомський секрет.

«Всі екстрасенси беруть оплату наперед. Як усе відбувалося? Приходить таємна агентка на прийом і видно, що людині, яка веде цей прийом екстрасенсові, йому лінь слухати ту історію, що там вона хоче. Тобто, якось так по виразу обличчя, по тону відповідей, це все дуже, знаєте, як прийти в магазин, спитати, чи є дріжджі», — каже Наталія Яковлєва.

Сьогодні намагається пояснити це усім українцям, бо чомусь саме в Україні формат змагань між магами прижився на десятиліття.

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«Формат „Битва екстрасенсів“ був у деяких країнах, з’явився він у Британії, „The Psychic Challenge“ оригінальна назва, потім він ще був в Америці, наскільки мені відомо, то в цих країнах, які започаткували цей формат, вийшло аж по одному сезону, це було нецікаво глядачам, тому далі це шоу не продовжилося. Воно мало дуже низькі рейтинги», — каже вона.

Разом з нею експерименти в якості таємного агента проводить її подруга Наталя. Їй 49 років, вона не може мати дітей, проте усі три відомі екстрасенси обіцяли їй материнство.

Наталія після почутих вигадок, наполягала, щоб гроші за сеанс їй повернули. З трьох медіумів це зробили тільки дві, Анна Єфремова кошти Наталії не повернула, хоча нічого з озвученого нею не відповідало дійсності.

«Я наполовину обривала, сказала вибачте серйозним тоном, ви не вгадуєте, я хочу повернути свої гроші, я хочу завершити сеанс прямо зараз і повернути гроші. Анна Єфремова, я це сказала на 12-й хвилині, вона ще 8-10 хвилин мене мовляла, ну давайте не спішити, ви тільки почали, я тільки з вами познайомилась», — каже вона.

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Жінка закликає українців не вірити в магію, а покладатися виключно на медицину, науку та власні сили і залишити свої гроші при собі.

Що кажуть юристи

Юристи вважають, що екстрасенсорика і магія можуть існувати виключно як розвага. Водночас ігри так званих езотериків можуть переходити з розваги в злочин — коли у людини цілеспрямовано і нав’язливо витягують гроші.

Науковець Олександр Коляда значно категоричний — екстросенсорика чи надприродні здібності не підтверджені, вони спростовані багатьма дослідженнями. Тож спекуляції про те, що магів та гадалок залучають до завдань розвідники виглядає як вигадка або інформаційна компанія. Бо насправді військові знають реальну ціну екстрасенсів — і вона дорівнює нулю.

Експеримент журналістів

Слухати політичні чи військові прогнози екстрасенсів, те саме, що витягти щасливу лотерейку — справа випадку.

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Журналісти звернулися до мага некроманта Віктора Літовського. Цей медіум на власному сайті пропонує буквально порятунок від будь чого. На його стороні нібито вищі сили. Живе «хладник» в Одесі, тож магічні здібності буде включати через інтернет мережу — онлайн. За 1,5 тисячі гривень обіцяв розказати все крім пошуку зниклих безвісти чи пошуку речей.

«Проте замість щось розповісти по суті, маг тільки розпитував. Припускаю, що щось в моїх словах могло натякнути магу на мою нещирість — відверто брехати не дуже вмію. Зрештою кілька тасувань карт підтвердили магу, що мені треба навчатися і знайду я себе на посаді в статусі людини, яка всіх має опікати. Все це некромант вклав в дуже довгі розлогі описи», — йдеться у розслідуванні.

Журналістка 1+1 зрештою розповіла йому правду.

«Мені хотілося почути як маги та екстрасенси реагують на аргументи, що їхній фах дуже близький до шахрайства якщо не сказати більше. Зрештою, мій діалог з Віктором Литовським став ще одним підтвердженням: естрасенсорика та магія — не більше ніж зручне прикриття для спритників, які жонглюють людською довірою. Вони називають себе провідниками між світами, зцілювачами, ясновидцями. Але насправді — це провідники у безгрошів’я, розпач і небезпеку. Більшість екстрасенсів, магів, ворожок — звичайні шахраї. Вони не лише торгують людським болем, а й часто уникають податків, працюють у тіні, і живуть з того, що ловлять нас на страх, втрати та віру в диво», — йдеться у розслідуванні.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧИ ІСНУЄ МАГІЯ, або РОЗВОД НА… ГРОШІ?! Скільки заробляють Гордєєв, Пасинкова, Янковська?