Таємниця крові Путіних: що намагається приховати господар Кремля

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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За допомогою кіберфахівців вдалося отримали доступ до дуже особистих даних кровного родича російського диктатора, його двоюрідного племінника Михайла Євгеновича Путіна. Він був клієнтом російської клініки «Генотек», яка проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. З даних його генетичного паспорта стали відомі деякі особисті таємниці російського президента.

Про те, які хвороби гуляють по династії Путіних та що виявив український генетик, дослідивши ДНК племінника російського диктатора, йдеться у спеціальному розслідуванні кореспондентки ТСН.Тижня Ірини Прокоф’євої.

Секвенування геному Путіна

Центральний офіс клініки «Генотек» розташований на вулиці Большая Полянка у Москві. Цю компанію заснували троє амбітних випускників МГУ, які першими у Росії стали надавати послуги із секвенування геному — тобто його розшифрування.

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Ця клініка дуже швидко сподобалась російським товстосумам. Гроші у неї вкладали колишній голова адміністрації Путіна Олександр Волошин, компанія «Яндекс» і «Фармстандарт». А от засновників «Генотеку» звідти просто викинули.

До цієї клініки Михайло Путін здав взірець своєї ДНК. Для цього йому було досить залишити на паличці трохи слини, запакувати її у конверт, відіслати за адресою, заплатити гроші. У листі у відповідь генетики могли розказати про етнічне походження, звідки відраза до молока або чому випадає волосся.

Але що саме про себе хотів дізнатись двоюрідний племінник диктатора?

Судячи з особистого електронного кабінету Михайла Путіна, він заповнив анкету, а клініка прорахувала його родовід, ризики для здоров’я та етнічне походження.

Окрім самого Михайла Путіна, розшифрування своїх генів затребувала також і його сестра — Анна Цивільова — заступниця міністра оборони Росії.

На думку українського генетика Дмитра Микитенка, родичка Путіна повелася на можу та банальну цікавість. Окрім того, в Росії існує державна програма, яка затверджена на рівні уряду по секвенуванню, тобто збору генетичного коду мешканців країни. Це дуже потужний інструмент, його не потрібно недооцінювати.

Державна програма для улюбленої іграшки

Генетика — улюблена іграшка путіна. Він особисто зробив її ледь не головним державним пріоритетом ще 2019 року. Уявіть собі, президент країни збирає спеціальну нараду, де три години розпинається про новий курс — генетичні технології.

Цікаво, що на цьому зібранні, окрім міністрів, була присутньою стара путінська гвардія: Михайло Ковальчук — президент Курчатовського інституту, що опікується енергетичними проектами, та Ігор Сєчін — голова Роснєфті. Ці люди дуже близькі до диктатора і саме на них він зробив ставку. Ковальчук давно марить генною інженерією, а в Сєчіна є гроші на інфраструктуру і база піддослідних із власних співробітників.

Очевидно, справжня мета путінської програми — зібрати і виділити геноми росіян, тобто титульної нації. Нікого не нагадує? Бо десь в історії вже був один диктатор, який дуже опікувався перевагою конкретної раси над іншими. Чи не теж саме зараз намагається побудувати Путін?

Російський президент говорив про «створення людини із заданими характеристикам» та солдата, який «може воювати без страху, співчуття та болі». Через сім років після цих слів Путін нападе на Україну.

У своїй улюбленій іграшці — генетиці — Путін зацікавлений особисто. Настільки, що залучив свою доньку Марію Воронцову опікуватись генетичними питаннями нації. Бо зміна ДНК — це не лише шлях до лікування захворювань, але й до безсмертя.

Етнічне походження Путіна

Аналіз «Генотеку» засвідчив, що родичі Михайла Путін на 100% росіяни.

Український генетик Дмитро Микитенко із цього лише глузує.

«У поняттях медичної генетики раси і етноси стерті, їх немає. Бути на 100% євреєм, росіянином чи українцем неможливо навіть теоретично», — кааже він.

Однак, походження Михайлу Путіну розписали за усіма канонами російської пропаганди.

«Якщо політика говорить про те, що нам потрібно піднімати національну самосвідомість всередині, то в такому випадку, на жаль, це буде впливати на результати інтерпретації лабораторій. Ми, росіяни, ми окрема група, ми особливі — так само, як особливі були колись нацисти», — зауважив Микитенко.

У Путіних знайшли спільного предка із Йосипом Сталіним та Львом Толстим. Щоправда жив той спільний предок аж 80 тисяч років тому. Та російські генетики справді постаралися удружити Путіним, як змогли. Бо так хочеться хоч краплю княжої крові.

Якщо ми говоримо про ядро колишньої російської імперії, то воно починалося з Володимиро-Суздальського князівства, яке потім називалося Московським князівством. Хочете вгадати хто наглядає зараз за Суздаллю? Правильно! Туристична столиця лубочної Росії під пильним наглядом племінника Путіна.

У Путіних там не тільки дача, але щось схоже на удільне князівство. Тут у них нерухомість та бізнес, який вже перейшов у спадок. Засновник і генеральний директор кількох підприємств — меблевої фабрики, ринку, будівельного магазина та рекламної агенції — його син, який дуже любить хизуватись своїм зірковим прізвищем.

Яку хворобу приховує Путін

Із особистого кабінету Михайла Путіна на сайті клініки вдалося витягти так звані сирі дані. Тобто закодовані у різні комбінації назви основних білків ДНК. Саме їх аналізують генетики, коли визначають схильності до захворювань. Ці дані дослідив Дмитро Микитенко.

За його словами, медичні генетики звертають увагу на лінію спадковості, оскільки є захворювання, які можуть накопичуватися в межах сім’ї. Якщо говорити про родичів першої лінії, то це мама, тато, діти, сини, доньки і двоюрідні, які теж належать до близьких родичів.

Слід такої спадкової хвороби по чоловічій лінії виявили у Путіних. Що це за недуг? І чи не його російський диктатор намагається приховати, всюди носячи за собою чорну валізку?

Аналітики «Генотеку» намалювали Михайлу Путіну купу приємних рис закодованих в його ДНК — схильностей до креативного мислення та підприємництва, відкритість до досвіду і ризику. Та в розшифровці ДНК з особистого кабінету міститься вкладка з загрозливими генними мутаціями під назвою параноя.

Як пояснив Дмитро Микитено, це свідчить, що ця людина менш стійка до цієї психічної недуги. «Якщо така людина потрапляє в умови вседозволеності — у неї реально більше шансів, як то кажуть, злетіти з котушок», — зауважив він.

Ознаки параної у господаря Кремля помітили ще під час прийому іноземних лідерів під час пандемії коронавірусу. Окрім того, Путін скрізь шукає ворогів і неодноразово про це говорив публічно.

Одне з останніх підтверджень — стаття звільненого з російського полону американського журналіста Евана Гершковича, в якій він докладно розповідає про секретний департамент ФСБ і його керівника Дмитра Мінаєва. У статті наголошується, що цей департамент отримав завдання задовольнити «апетит президента до шпигунів і зрадників — реальних чи уявних».

Таємниця крові Путіних

Розшифрування коду ДНК Михайла Путіна свідчить, що серед сотні різних захворювань племінник російського диктатора має генетичний ризик стосовно семи. Серед них гіпертонія, схильність до зайвої ваги. А ще облисіння по чоловічому типу.

Ймовірно, ця проблема дуже турбує племінника путіна. Бо в його пошті, яку вдалося зламати, часто трапляються рекламні пропозиції з різних клінік, які пропонують повернути пишну шевелюру чоловікам.

Російський диктатор цю проблему вирішує інакше — на лисину зачісує кілька пасм.

Та, окрім, облисіння чи гіпертонії, увагу привертає іще один ризик. Складна назва Контрактура Дюпюїтрена — приховує діагноз, на який неодноразово звертали увагу журналісти-розслідувачі.

Нна багатьох відео Путін тримається за стіл, ніби намагаючись приховати тремтіння рук. Під час 8-ми хвилинного звернення, в якому російський диктатор розповідав про «Орєшнік», він не поворухнув руками жодного разу.

Контрактура Дюпюїтрена означає деформацію кисті руки. Хвороба ця починається з вузликів на руці, потім перестають слухатись пальці. Причини виникнення — невідомі досі. Але медицина довела — ця хвороба може бути спадковою і здебільшого розвивається у чоловіків віком понад 45 років.

Що виявив український генетик

Дмитро Микитенко, український генетик, «прогнав» сирі дані ДНК племінника Путіна через спеціальні програми, доступні лише дослідникам генів. І витяг з них те, що раніше було найбільшою таємницею кремля.

«Із цікавого вдалося побачити патогенну мутацію в гені BRCA2, який відповідає за високий ризик виникнення раку молочної залози, раку яєчників у жінок і у чоловіків, в першу чергу раку простати. Не можемо виключати, що Володимир Путін теж може мати мутацію гену BRCA2, яка потенційно могла б призвести до ризику і провокації, наприклад, раку простати», — сказав він.

Можливо саме тому Путіна супроводжує бригада лікарів? На чолі із хірургом-онкологом?

Хай там як, але отримання доступу до генної карти одного з Путіних — це справжня удача, яка може мати практичні наслідки. Тепер жодні пластичні операції і жодні двійники не дадуть заховатися військовому злочинцю. Кров не обманеш.

Нагадаємо, у Москві вибухнув лімузин, на якому зазвичай їздить Путін.