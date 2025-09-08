Таємниця, прихована в лісі: на Тернопільщині перепоховали 42 жертви, чиї імена досі невідомі

Перепоховання у Пужниках / © ТСН

Останки 42 людей, які знайшли під час ексгумації на місці колишнього села Пужники, перепоховали на Тернопільщині. Археологи та антропологи проводили розкопки на українській території, де 1945 року загинуло багато поляків. Із Польщі приїхали нащадки людей, які жили колись у Пужниках, а також маршалок Сенату, міністерка культури та генеральна консулка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Прощання із загиблими поляками

За майже вісімдесят років на місці зниклого села Пужники виріс густий ліс. Нині шелест крон розриває польський сурмач. 42 труни опустили у землю на старому кладовищі, де власне й були знайдені останки людей. Вони лежали у поховальній ямі ще від 1945 року. Цьогоріч навесні українсько-польські науковці їх відкопали та спрямували для аналізу ДНК. Утім поки хрести на похованнях безіменні.

«Ми ексгумували з розкопок 42 тіла, зараз у нас там 44 труни, тому що в дві окремі труни склали ті рештки, які видобувані з-під кореня, тому, щоб сказати точну цифру людей, потрібно закінчити аналіз ДНК», — каже заступниця директора Спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліна Харламова.

Офіційно імена 42 загиблих ще не встановлено. Проте польська делегація зачитує прізвища тих, кого вважають вбитими у Пужниках зі слів очевидців та нащадків.

Що насправді сталось у Пужниках взимку 1945 року

Що ж сталося тоді, зимової ночі 1945 року? Історичні факти української та польської сторін різняться.

«В ніч проти 13 лютого 1945 року люди були жорстоко замордовані Українською повстанською армією тільки через те, що були поляками», — заявляє міністерка культури і національної спадщини Польщі Марта Ценковська.

«Тут абсолютно не місце для політичної риторики і гасел. Ми, українці, не підтримуємо одностороннього трактування складних сторінок нашого спільного минулого, але нас об’єднують спільні християнські цінності», — наголошує заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Йдеться про ніч нападу вояків УПА на польські підрозділи НКВС, які базувалися у Пужниках. У роки Другої світової тут було протистояння між УПА і Армією Крайовою. З архівів відомо: тутешні поляки від 1944 року співпрацювали з радянською владою. У каральних загонах НКВС також були і мешканці Пужників. Після низки підпалів українських сіл бійці Української повстанської армії їм помстилися.

«Сама атака не носила характеру геноциду чи якогось замордування цивільних людей. Що власне підтверджують і рештки ексгумованих, серед яких 15 чоловічих кістяків віку мобілізаційного. Село Пужники було одним з центрів, де співпрацювали НКВДисти з польськими стрибками проти українського населення», — каже голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За даними польської сторони, в ту ніч в Пужниках було вбито сотню поляків. Українські історики називали кількість удвічі меншу і це підтвердили результати розкопок, де знайшли 42 тіла. Водночас Пужники налічували тисячу жителів. Після Другої світової жителів села переселили до Польщі, а далі — радянська влада ліквідувала село. Масове поховання поляків у Пужниках виявили лише два роки тому. Відтоді велися перемовини про ексгумацію та належне поховання загиблих. Уже наприкінці цього року польські фахівці обіцяють озвучити імена похованих тут.

Понад годину у цьому лісі лунала свята меса римо-католицького обряду. З Польщі приїхали чотири десятки людей, чиї родичі жили у Пужниках.

Майже два кілометри вони йшли пішки лісом до старого кладовища — єдиного, що залишилося від Пужників.

«Чекали, щоб гідно поховати. Вони там залишилися, але не мали гідного поховання. Поза тим ми завжди хотіли бути у тому місці, звідки походять мої дід і прадід», — каже жінка.



І вже на 30 вересня заплановано наступний етап спільних українсько-польських пошукових робіт — цього разу у селі Юречкова поблизу Перемишля. Там поховані майже два десятки закатованих комуністичним режимом українців. Це будуть перші розкопки, які Польща дозволила Україні провести на своїй території.

