Таємний інвестор і загроза забудови: у Києві спалахнув скандал навколо старовинної садиби на Андріївському узвозі

Найстаріший одноповерховий будинок узвозу опинився у центрі скандалу

У Києві розгорівся скандал навколо найстарішої одноповерхової садиби на Андріївському узвозі, 13-Б, яка є пам’яткою архітектури. Інформація про її передачу таємничому інвестору викликала широкий резонанс, адже активісти побоюються, що «інвестор» виявиться звичайним забудовником, який незабаром почне будівництво на місці історичної будівлі.

Про таку загрозу заявив київський пам’яткоохоронець Дмитро Перов. Він зазначає, що садиба 1870-х років, де ще рік тому працював ресторан «Світлиця», передається в оренду, що викликає занепокоєння.

Загроза забудови: що кажуть активісти?

За словами Дмитра Перова, про передачу будівлі в оренду приватному інвестору стало відомо під час засідання профільної комісії КМДА. Будинок належить до комунальної власності та перебуває на балансі Київського науково-методичного центру з охорони та реставрації пам’яток.

Керівниця Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова повідомила, що садиба потребує повної реставрації. Через «неможливість її подальшої експлуатації» міська влада була вимушена передати її інвестору.

Саме цей момент обурив активістів, які вважають, що такі дії можуть призвести до захоплення ділянки на узвозі з подальшою забудовою. Перов нагадує, що Київрада затвердила програму «Охорона та збереження культурної спадщини» з бюджетом у 1,1 млрд гривень. Тож він дивується, чому Департамент, маючи кошти, шукає інвесторів для історичних будівель.

«На який чорт за таких умов залучати „інвесторів“ для ремонту комунальних приміщень — я не знаю. До слова, будинок на Андріївському узвозі, 13-Б уже реставрували у 2018-ому, а ще рік тому в садибі працював ресторан „Світлиця“. За словами працівниць закладу, в один день сюди прийшла комісія з КМДА і сказала, що будинок аварійний і їм потрібно виселятися», — написав активіст у соціальній мережі.

Позиція влади: новий орендар та умови договору

Щоб отримати роз’яснення, ТСН.ua звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини Києва. У Департаменті підтвердили, що будинок перебуває у комунальній власності, а Київський науково-методичний центр з охорони та реставрації пам’яток є його балансоутримувачем. Садиба також має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Марина Соловйова розповіла, що у 2021 році будинок уже здавали в оренду ТОВ «ЕРТА» для розміщення кафе. Проте договір було розірвано через заборгованість та неналежне виконання зобов’язань.

У серпні цього року будинок загальною площею 156,9 кв. м. передали в оренду фізичній особі-підприємцю Коляндрі Олені Вікторівні за результатами електронного аукціону. Цільове призначення приміщення — розміщення закладів харчування, кафе, барів, ресторанів, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи.

У Департаменті додають, що згідно з додатковими умовами договору, на орендаря покладено такі зобов’язання:

кожні п’ять років поновлювати незалежну оцінку об’єкта;

виконати реставраційні роботи згідно з науково-проєктною документацією, погодженою Департаментом ;

орієнтовна вартість реставраційних робіт становить 10 млн грн ;

роботи мають бути здійснені протягом 1 року з моменту укладання договору.

«Орендар зобов’язаний дотримуватись вимог і обмежень охоронного договору, змін до нього. Повинен безперешкодно допускати представників органу охорони культурної спадщини КМДА для здійснення контролю за виконанням правил утримання приміщень пам’ятки та перевірки виконання умов охоронного договору», — зазначає у відповіді на запит ТСН.ua Марина Соловйова, директорка Департаменту хохорони культурної спадщини.

Чому ім’я орендаря не розголошується?

Активістів цікавить, чому особа орендаря є таємною. За словами Марини Соловйової, це пояснюється Постановою Кабміну № 634, яка діє на період воєнного стану. Відповідно до неї, інформація про учасників та переможців аукціонів є анонімною і стає публічною лише після припинення воєнного стану.

Земля та стан садиби

На запит про земельну ділянку Департамент повідомив, що вона має площу 0,1081 га і від 2004 року закріплена за Київським науково-методичним центром по охороні та реставрації пам’яток. Цільове призначення — “експлуатація та обслуговування будинків-пам’яток історії та архітектури”.

Директорка Департаменту спростувала твердження активістів, що будинок був реставрований у 2018 році або визнаний аварійним.

«Київським науково-методичним центром по охороні та реставрації пам’яток у 2018 році не здійснювалися реставраційні роботи. А рішення про визнання будівлі аварійною не приймалися», — запевнила Соловйова.

Вона наголосила, що орендар зобов’язаний забезпечити збереження об’єкта пам’ятки, використовувати його за цільовим призначенням згідно з договором оренди та охоронним договором.

«Департаментом охорони культурної спадщини КМДА буде здійснюватися моніторинг за використанням об’єкта та забезпечено захист від загрози знищення, руйнування або пошкодження», — підсумовує Марина Соловйова.