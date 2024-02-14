ТЦК може завітати і вночі: адвокат розповів, за яких умов чоловіки зобов'язані відчинити двері

У військкоматах зізнаються, що чекають на детальніше роз'яснення того, що вони мають робити вночі.

Після того, як Кабмін дозволив ТЦК під час воєнного часу працювати цілодобово, джерела ТСН.ua у військкоматах розповіли, що насправді вони ще не отримали додаткових роз’яснень щодо того, що саме вони повинні робити, наприклад, у комендантську годину та безпосередньо вночі. Тим часом дехто з українців розцінив такий дозвіл як те, що начебто працівники ТЦК можуть ходити вночі по домівках або затримувати порушників комендантської години.

"Наприклад, якщо казати про ВЛК, то вона не відбувається на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще від 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби, тобто 24/7. А під час дії воєнного стану – тим більше", – повідомили ТСН.ua в одному з обласних ТЦК.

За словами представника військкомату, вони відверто не розуміють, що саме мав на увазі уряд, дозволивши ТЦК працювати цілодобово. До цього в ТЦК додали, що не мають на меті займатися тими, хто, наприклад, порушує комендантську годину.

"Це питання поліції", – уточнив працівник військкомату.

На думку адвоката Ростислава Кравця, наразі принципових змін через дозвіл для ТЦК працювати цілодобово не станеться.

"Я вважаю, що це зроблено для того, щоб була можливість залучати цивільних осіб до цілодобової роботи", – каже адвокат Ростислав Кравець.

До цього він додає: "Якщо ж так станеться, що представники ТЦК прийшли до людини додому, то є право не відчиняти двері. Без ухвали слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння особа має право нікого не пускати. Якщо йдеться про подвір’я, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Потрапляння без згоди є незаконним проникненням".

Не оминув тему мобілізації і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю він розповів про такий випадок: "Боєць один розповів мені історію. Він воює, а до його брата прийшов військкомат. Брат на одне око бачить погано, на інше взагалі не бачить. Сказали, що прийдуть монтери ремонтувати Інтернет, відчиняє двері, а там ТЦК стоїть".

Раніше повідомлялося про те, що у Кривому Розі чоловік отримав повістку і на місяць втік з дому.

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