ТЦК не спинити: у Харкові одразу три музичних гурти забрали просто під час концерту (відео)

Очевидці кажуть, що одного затриманого вже відправили на навчання, усі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Черговий рейд ТЦК! У Харкові одразу три музичних гурти забрали просто під час концерту! Артистам було вручено повістки й скасовано найближчі концерти. Очевидці кажуть, що одного затриманого вже відправили на навчання. Всі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Масова облава у Харкові

По всій Україні співробітники ТЦК продовжують влаштовувати масові облави. Цього разу у Харкові ТЦК у супроводі поліції здійснили рейд у клубі, де було заплановано виступ трьох музичних гуртів. Мова йде про "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". За словами очевидців, на місце прибуло понад 20 співробітників, які оглядали документи не лише в артистів, але й у відвідувачів події. У результаті деяким затриманим чоловікам були вручені повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання.

У Харкові накрили концерт, забрали True Tough. Забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Роману. Покрутили відвідувачів також. За словами очевидців, рейд був з 20+ представників ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання.

До слова, наступного дня музичні колективи мали долучитися до благодійного концерту у Києві. Проте, як повідомив організатор події, "через форс-мажорні обставини" три гурти довелося прибрати із запланованої програми концерту в столиці.

"Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд", – написав організатор.

Інші рейди ТЦК

Нагадаємо, що упродовж 11-13 жовтня ТЦК активізувалися і влаштували масові рейди у багатьох містах України. Найгучнішим став візит військовослужбовців на концерту “Океану Ельзи” у Києві. Після завершення виступу біля Палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з правоохоронцями не минулося без інцидентів. Один із відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати “Ганьба” на адресу працівників поліції.

Чим далі - тим цікавіше. Після цього інциденту “добровільна мобілізація” біля Палацу спорту продовжилась. Відповідні відео опублікували у соцмережах.

Після такого рейду люди почали продавати свої квитки на наступні заходи. Про це свідчать оголошення в Інтернеті. Зокрема, квитки продавали на 12-13 жовтня. Ціна стартувала від 600 гривень.

Реакція Мережі

Облава ТЦК після концерту “Океану Ельзи” викликала шквал емоцій у соціальних мережах.Зокрема, на повідомлення про рейди ТЦК відреагував голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він заявив, що перевірка документів після концерту "Океану Ельзи" не є загрозою для української культури.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах", – наголосив він.

Реакція Вакарчука

На події, які стались після концерту “Океану Ельзи”, відреагував і лідер гурту Святослав Вакарчук.

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", – зазначив співак.

Реакція правоохоронців

Як відомо, це був перший великий концерт за останні роки. Цей концерт "Океану Ельзи" присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, всі квитки на які було продано. Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку біля Палацу спорту у той день надійшла "зверху".

"Вказівка про проведення цього рейду прийшла "зверху". В п’ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не тільки перевіряти в тому числі наявність військових квитків у чоловіків призовного віку, але й приймати участь у рейдах, які проводять ТЦК. Тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Поміж нами, силовиками, цей рейд називався "рейдом на мажорів", які підспівували "Я не здамся без бою" в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах. Документи були перевірені близько у 50 чоловіків. 12 було затримані та доставлені для з’ясування обставин. Є і такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють осіб, які розшукуються через скоєння кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих таких не було", – каже наше джерело.

До цього правоохоронці додали, що ініціатива проведення рейду з високою долею вірогідності йшла не від керівництва поліції, а, скоріш за все, саме від військових, на яких покладені функції мобілізації.

"Є дуже простий нюанс. Затримання військовозобов’язаних, які не скоїли якихось кримінальних злочинів та які не перебувають через це у розшуку МВС, по великому рахунку не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладені під час дії воєнного стану", – зазначачили у поліції.

Реакція Київського ТЦК

А тим часом у Київському міському ТЦК та СП також прокоментували резонансний рейд біля Палацу спорту 11 жовтня на концерті гурту "Океан Ельзи". Кажуть, конфліктних ситуацій за участі їхніх військових зафіксовано не було. Про це повідомили в Київському міському ТЦК у відповідь на запит "Укрінформу".

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", – йдеться у повідомленні.

Рейди ТЦК тривають

Переполох із ТЦК лише почався з концерту “Океану Ельзи”. Далі рейди були по всій країні. Зокрема, 12 жовтня у Львові працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштували масштабні облави в різних громадських закладах.

Ба більше, днями представники ТЦК у Львові завітали на весілля. Відповідні кадри опублікували в соцмережах.

У Хмельницькому також не минулося без скандалів. Місцеве видання Хмельницький Live повідомляло, що ТЦК розпочали рейди по закладах і нічних клубах. Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста, а потім у закладах харчування та ТРЦ.

Ще один інцидент стався із блогером Юрієм Скайфом, якого чоловіки в балаклавах витягли з машини на одній із парковок, поклали на землю і водночас вимагали показати всі документи. За словами блогера, більшість із них спілкувалися грубо, російською мовою. Згодом, коли підійшли працівники поліції, його документи перевірили і не виявили жодних порушень правил військового обліку. Блогер поскаржився на дії людей у військовій формі поліцейським, але не зміг вказати, хто саме поклав його на асфальт, оскільки всі вони були в балаклавах.

Тим часом у Києві ТЦК дісталися й автозаправок.

А 12 жовтня ТЦК завітали на ще один концерт! Йдеться про захід, який відбувся у місті Черкаси. Працівники місцевого ТЦК прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в обласній філармонії.

Зазначимо, що 13 жовтня рейди ТЦК країною тривали. Вони дісталися Буковеля та Яремче. Як видно на опублікованих кадрах, невеликі групи військовослужбовців у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців “Буковеля”. Як пишуть у Мережі, співробітники ТЦК також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом.

В Одесі ТЦК також часу не гаяли. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео, як мобілізаційні заходи 13 жовтня проводилися в публічних місцях і закладах сфери послуг в Одесі.

А тим часом у Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК, які перевіряли документи. Відео, зняте в ТРЦ “Глобал”, оприлюднили місцеві пабліки. Під час танцю чоловік дістав якийсь документ. Ймовірно, довідку про відстрочку від призову.

У Харкові ТЦК затримали 16-річного хлопця, однак втрутилися перехожі й відбили його. Про це повідомляють місцеві пабліки. В тому ж відео видно, як четверо людей у військовій формі несуть чоловіка до автівки.

На Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі, ймовірно, працівників ТЦК, до свого села. Врешті, військові вирішили газувати на бусі попри те, що спереду стояли жінки, деякі з них – з дітьми на руках.

Надвечір 13 жовтня рейди ТЦК вкотре помітили на Київщині. Зокрема, у Броварах після концерту гурту "100ліца" працівники ТЦК та поліції влаштували масову перевірку документів у військовозобов'язаних чоловіків. Про це передають місцеві пабліки.

Чим пояснюють рейди

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що рейди працівників ТЦК пов'язані з тим, що командири звертаються з запитом щодо поповнення особового складу.

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і загалом військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан тощо. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема в тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів. А поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином у рамках чинного законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов'язок... Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок із захисту Батьківщини, потребують доукомплектування", – пояснив нардеп.

Водночас, як зазначив парламентар, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але водночас у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що всі, кого мобілізують, вони вирушають на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов’язок", – підсумував Федієнко.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту в Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка щодо охорони громадського порядку біля Палацу спорта надійшла "зверху".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОБЛАВА ТРИВАЄ: у Харкові одразу три музичних гурти забрали до ТЦК просто під час концерту!

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