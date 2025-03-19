ТЦК онлайн: в Україні мобілізація проходитиме по-новому

В Україні впроваджують зміни в системі ВЛК та ТЦК. Що про це відомо?

Військово-лікарські комісії переходять у цифровий формат. Тепер військовозобов’язаним не доведеться ходити між кабінетами, збирати довідки та чекати в чергах. Висновки ВЛК формуватимуть в електронному вигляді, а всі документи зберігатимуть у цифрових реєстрах. Пілотний проєкт уже працює на Львівщині, а від 1 квітня така система запрацює по всій Україні.

Як це змінить процес проходження ВЛК – кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.

Черги на кілька діб, стоси паперів і – бігання по колу між військкоматом та лікарями. Такий вигляд має проходження ВЛК зараз. Але невдовзі обіцяють, що система зміниться. Усі висновки військово-лікарської комісії будуть цифровими.

Аби пройти ВЛК військовозобов’язаний Ігор витратив чотири дні життя – відпрошувався з роботи, годинами сидів у лікарняних коридорах. Направлення на ВЛК вже зараз можна згенерувати в додатку "Резерв+", а невдовзі і висновки лікарів автоматично з'являтимуться в реєстрі "Оберіг". Цифровізація – не тільки зручність, а й менше витрат на тонни паперу та економія часу лікарів та військкоматів.

"Кожен документ, кожна справа, вона зберігається 75 років, можете уявити — архівної документації достатньо. Треба і штат, який би обслуговував цей архів. Очікуємо, що це відійде в минуле і одним кліком, нехай двома, ми будемо виконувати ті завдання. Ну, по-перше, час, по-друге, ефективність, а по-третє, прозорість цього процесу", — каже начальник медичної служби Львівського ТЦК та СП Володимир Орлик.

Начальник медичної служби Львівського ТЦК та СП Володимир Орлик.

Пілотний проєкт тестують на Львівщині від початку березня. Обіцяють, що від 1 квітня цифрова система запрацює вже по всій країні. Розробляли її львівські IT-фахівці разом із Міністерством оборони.

"Присвятили десятки, а то й сотні годин, щоб написати систему, яка стане рішенням, а не додатковою проблемою. Є відео, є навчальні матеріали електронні. Є люди, які запросто в будь-який час домовляться про окремий дзвінок і у вигляді онлайн-зустрічі розкажуть, що робити і як робити", — каже заступник виконавчого директора ІТ-кластера Юрій Огоновський.

Втім, тестування показало, що готові до цифрової системи не всі. Є лікарі, переважно літнього віку, які не готові відмовитися від паперової документації.

"Не всі комісії від 1 березня це розпочали не тому, що не мають технічних можливостей, а, на жаль, люди які сидять і проводять, не готові заповнювати електронні документи. Це, перш за все, навчання, зміна парадигми і мислення людей", — каже керівник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

В Міноборони запевняють, що, окрім зручності, система має ще один важливий ефект – антикорупційний. Бо з прозорим інтерфейсом не буде можливості підробити висновок чи загубити документи.

ВЛК

"Після огляду всі залучені працівники ВЛК – голова комісії, члени, які брали участь у засіданні, та секретар — засвідчують електронну постанову своїми електронними підписами, і усі рішення зберігаються в системі ЗСУ. Якщо людина не згодна з висновками ВЛК, вона подає скаргу до штатної ВЛК або регіональної комісії, оскаржує постанову в судовому порядку", — каже заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

У подальшому Міністерство оборони планує ще більше вдосконалити процес і зробити з "Резерв+" повноцінний онлайн-ТЦК.