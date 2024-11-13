ТЦК пропонують розформувати і відправити на війну: що кажуть політики та прості українці

В Україні ходять розмови, що варто розформувати ТЦК та відправити їх на фронт. Ба більше, Міноборони вже працює над створенням рекрутингових центрів. Однак серед політиків, військових і простих українців точаться дискусії щодо цієї ініціативи. Про всі деталі йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

ТЦК – на фронт?

У Верховній Раді України обговорюють можливість розпуску територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це пов’язано з численними скандалами навколо ТЦК, зокрема перевищенням працівниками своїх повноважень і так званою "бусифікацією" на вулицях українських міст. Такі випадки заважають рекрутингу та адекватній мобілізації.

Про те, що в Україні хочуть розформувати ТЦК і створити з їхніх працівників понад 10 бригад для ЗСУ, розповіла народна обраниця Юлія Яцик. Ба більше, в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК до зони бойових дій для виконання завдань.

Як зауважила заступниця голови ТСК, кількість військових, які служать у ТЦК, менша ніж 100 тисяч, як раніше повідомляли українські ЗМІ.

Погоджується з такою думкою і нардеп Олексій Гончаренко. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram. Цитата: "Бачу, починаються дискусії про те, чи варто розпустити ТЦК. Я підтримав і поставив свій підпис під рішенням розпустити ТЦК під час засідання Тимчасової слідчої комісії Ради".

Він вважає, що ТЦК мають замінити на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання.

Про неефективність ТЦК говорив й інший народний обранець. Юрій Камельчук в ефірі НОВИНИ.LIVE заявив, що дії представників ТЦК та СП є неправомірними, тому терцентри потрібно розформувати. За його словами, ТЦК не впоралися з завданням мобілізації. Він зазначив, що в інтернеті поширювалося чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК. Камельчук зазначив, що на території ТЦК, попри прохання юристів, адвокатів або родичів, навіть не пускають правоохоронців. Нардеп вважає, що ТЦК та СП потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони лише зривають мобілізацію.

"Там працює надто багато людей і надто неефективно – 99% їхньої роботи може бути автоматизовано", – підкреслив нардеп.

За його словами, вони не впоралися з мобілізацією, і тепер в Україні з'явилася доцільніша альтернатива: самостійний професійний рекрутинг військовими частинами. Він зазначив, що ця зміна дозволить підвищити ефективність набору.

Депутат також порушив питання про проблему військовослужбовців, які були мобілізовані через ТЦК "лише для статистики". За його словами, багато хто з них виявляється неефективним і швидко звільняється через хронічні захворювання, а потім отримує пенсію, фактично не виконавши службу. Це, на думку Камельчука, ще один аргумент на користь розформування ТЦК та СП.

А от на думку заступника командира 3-ї штурмової Максима Жоріна, проблема не в самій структурі ТЦК, а в її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не вигадувати нові установи, які, на його міркування, будуть "такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні".

Своєю чергою одіозна нардепка Мар’яна Безугла також прокоментувала тему розформування ТЦК та СП і зазначила, що чисельність структури ТЦК та СП перевищує сто тисяч людей, проте фінансової аналітики щодо роботи цього органу ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ немає.

На її думку, щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК змогли б поповнити лави бойових підрозділів.

ТСН.ua поцікавився у своїх підписників, чи підтримують вони ініціативу влади – розформувати ТЦК та створити бригади для ЗСУ. 85% проголосували за розформування.

Темпи мобілізації знизилися

Нагадаємо, про те, що в Україні знизилися темпи мобілізації, протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Потрібно мобілізувати 500 тисяч людей

Однак до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих двохсот тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті.

За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням.

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Нардеп виступає за збереження цього органа, адже, на його думку, ніхто, крім ТЦК, не зможе повноцінно виконувати функцію рекрутингу.

"Примусова мобілізація є основою для доповнення нашого війська. Без ТЦК цього ніхто не зробить. Мають бути такі органи, які мають це робити", – вважає нардеп Костенко.

Зокрема, він зауважив, що наразі немає чіткого виробленого механізму, який би могли представити для заміни ТЦК. Та й, зрештою, саме завдяки ТЦК армія сьогодні поповнюється новими людьми.

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ТЦК хочуть розформувати і відправити на війну! Українці розривають Мережу

Раніше капітан Збройних сил України, історик Мирослав Борисенко розповів в інтерв'ю Наталії Нагорній, що переважно на фронт мобілізують жителів сіл і маленьких містечок, водночас мешканці великих міст можуть ухилятися від призову.

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