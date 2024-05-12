Все про ТЦК в Україні: що це за структура, ким керуються та фінансуються

ТЦК та СП не є приватними комерційними організаціями, це державна структура.

Напередодні вторгнення Росії уряд України схвалив Положення №154 про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які покликані замінити собою радянську систему військових комісаріатів.

Що таке ТЦК та СП, кому підпорядковується в Україні та як працює - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що таке ТЦК та СП та як розшифровується

Як сказано у положенні, ТЦК та СП (іншими словами військкомати - ред.) - це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які є органами військового управління. Вони покликані забезпечувати виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

До словами, перший пілотний проєкт щодо створення ТЦК та СП було запроваджено у Чернiгiвськiй областi від 1 серпня 2017 року. Згодом успішний досвiд поширили на всю структуру вiйськових комiсарiатiв України. Через рік переформування вiйськових комiсарiатiв у ТЦК пройшло у 4 областях України, а ще через два роки - ТЦК та СП з’явилися в усiх регiонах країни.

Завдання ТЦК та СП

Головне завданням військкоматів - відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил, служби за контрактом (на посадах рядового, сержантського i старшинського складу), вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Які функції та обов'язки у ТЦК та СП

Основними функціями та обов'язками військкоматів є:

виконувати рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу;

взаємодіяти із місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;

вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби, та інших осіб.

оформлювати та видавати військово-облікові документи призовникам, військовозобов’язаним та резервістам;

взаємодіяти із місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

проводити серед населення рекламно-агітаційну роботу

здійснювати заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки)

надавати командирам військових частин інформацію про військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку.

розробляти плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;

розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до їхньої компетенції.

видають довідки громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі у бойових діях для врахування до стажу.

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Кому підпорядковуються ТЦК в Україні

Відповідно до ухваленого урядом Положення, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються:

Конституцією та законами України,

актами президента України,

постановами Верховної Ради,

актами Кабінету міністрів,

наказами та директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил, Міноборони, Міністра оборони, головнокомандувача Збройних Сил, Генерального штабу Збройних сил та іншими нормативно-правовими актами.

"Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними с

Штати військкоматів затверджуються начальником Генерального штабу Збройних сил.

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Структура ТЦК

Структура ТЦК залежить від обсягів облікової, призовної та мобілізаційної роботи.

Загалом ієрархія ТЦК та СП є така:

районні (об’єднані районні),

міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Органи місцевого військового управління очолюють керівники, які організовують діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

ТЦК та СП комплектується військовослужбовцями, працівниками Збройних сил України, бойовими офіцерами.

Наголосимо, що ТЦК та СП не є приватними комерційними організаціями, це державна структура.

Які права мають ТЦК та СП

ТЦК і СП мають такі повноваження:

В установленому порядку звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил, військової служби за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; Проводити й організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення.

Центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та підпорядкування.

Ким фінансуються військкомати

Як йдеться у Положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, а особовий склад військкомату, а також транспорт і матеріально-технічні засоби утримуються за рахунок кошторису Міноборони.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, як працюватиме реєстр "Оберіг".

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