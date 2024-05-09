ТЦК в Україні: яких змін очікувати у мобілізації від 18 травня, що робити "обмежено придатним" - деталі

Новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні набрав чинності від 4 травня. Однак деякі норми діють уже від 17 квітня, а ще низка правил запрацює від 18 травня 2024 року.

Яких змін очікувати військовозобов'язаним українцям у травні, як працюватимуть ТЦК та що робити "обмежено придатним" - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Мобілізація в Україні 2024: що змінилось або ще зміниться від 18 травня

У травні уже діють нові правила у процедурі мобілізації в Україні, а ще низка - запрацює. Основні нововведення, які уже є або ще з'являться:

вводиться базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання в навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

люди, які раніше були визнані обмежено придатними, мають повторно прийти на ВЛК,

строкову службу офіційно буде скасовано. Замість неї із 1 вересня 2025 року запроваджують базову загальновійськову підготовку для громадян віком від 18 до 25 років,

протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК,

для ухилянтів ведуть обмеження на право керувати автомобілем, однак тут є винятки.

уповноважений представник ТЦК або поліцейський під час перевірки документів зобов'язаний запровадити фото- та відеофіксацію процесу,

люди з інвалідністю та ті, хто повернувся із полону, мають право на демобілізацію,

нові правила в процедурі вручення повісток,

громадяни повинні обов'язково мати при собі військово-обліковий документ і показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ.

Усі військовозобов'язані повинні оновити дані у ТЦК протягом 60 днів: як це зробити

Відповідно до нових змін після того, протягом 60 днів усі військовозобов’язані (призовників не стосується - ред.) мають актуалізувати свої облікові дані, зокрема номери телефонів, електронну адресу, місце проживання тощо). Тобто, усі військовозобов'язані мають оновити свої дані до 17 липня 2024 року.

Зробити це можна трьома способами. Для цього необов'язково йти до ТЦК та стояти у черзі. Оновити дані можна:

ЦНАПі,

територіальний центр комплектування (ТЦК),

або ж дистанційно, через електронний кабінет призовника, який запрацює у тестовому режимі від 18 травня.

Зауважимо, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста.

"Вона розповіла, що вже від 18 травня запрацює у експериментальному чи тестовому режимі електронний кабінет військовозобов’язаного, через який можна буде оновити всі свої персональні дані і в жодні черги не потрібно буде йти. Тому насправді ніяких проблем з цим немає. Це просто наслідок нездорового ажіотажу, який був штучно створений та підігрітий, а зараз люди побачивши це, теж йдуть у черги – бо усі йдуть", - розповів народний депутат Федір Веніславський у коментарі для ТСН.ua.

Додамо, що оновити персональні дані муситимуть всі військовозобов’язані, тобто й ті, що наразі перебувають за кордоном.

Оновлення даних за кордоном

Для оновлення військово-облікових даних за кордоном можна обрати декілька варіантів:

через дипломатичну установу України, для чого слід звернутися до посольства або консульства України в країні вашого перебування. З собою потрібно мати паспорт громадянина України, військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та документи, що підтверджують місце проживання за кордоном;

через Електронний кабінет військовозобов’язаного.

Працівникам ТЦК розширили повноваження

Представники військкомату зможуть здійснювати перевірку військово-облікових документів на рівні з працівниками поліції (але вони не можуть вручати повістки - ред.) Такі заходи вважатимуться законними.

При цьому усі військовозобов’язані повинні обов'язково мати при собі такі документи:

приписне посвідчення,

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Як співробітники ТЦК на вулиці перевірятимуть дані чоловіків

У Генштабі розповіли, що працівники військкомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

"Якщо чоловіка зупинять на вулиці для перевірки військово-облікових документів, то співробітники ТЦК зможуть підключатися до реєстру або у телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ питання оновлення даних конкретної людини. Оператор з’ясує і надасть усю інформацію про військовозобов'язаного", - пояснив представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко в етері Radio NV.

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Кому не треба йти до військкомату

Не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян, пояснив представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко. Це:

Якщо у військово-обліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу.

Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, треба звернутися до ТЦК для отримання цього запису.

Варто зазначати, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які після публікування закону про мобілізацію (17 квітня - ред.) вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов’язані оновлювати інформацію знову після набуття чинності законом 18 травня.

Новий закон про мобілізацію для "обмежено придатних": що змінилося

Відповідно до нових правил, зникає поняття "обмежено придатний", натомість залишилось дві категорії: придатні та непридатні.

Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова для РБК-Україна пояснила, що буде описано критерії, за якими встановлюється, придатна чи ні людина до військової служби. Таким чином, фактично буде п'ять статусів: непридатний та чотири категорії придатних.

Своєю чергою категорії придатних будуть поділені на:

придатні (повністю)

придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)

придатні до виконання специфічних завдань.

Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів. І за кожною групою захворювань залежно від ступеня ділитимуть військовозобов'язаних на придатних/непридатних.

Коли з’являтися до ТЦК "обмежено придатним"

Адвокатка Дар’я Тарасенко в інтерв’ю Українському Радіо підкреслила, що у новому законі немає обов'язку "обмежено придатним" кудись з'явитися. Вони підлягають повторному перегляду на предмет придатності.

"І це означає, що у ТЦК та СП з'являється обов'язком, що протягом 9 місяців від моменту набрання закону (4 травня - ред.) направити цю людину на ВЛК для того, щоб за новими правилами визначили: придатни чи непридатна людина до служби. Відповідно, обов'язку - прийти і попроситися на ВЛК, немає", - зауважила юристка.

Нагадаємо, від 4 травня діють нові правила проходження ВЛК для "обмежено придатних". Що варто знати - читайте за посиланням.

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