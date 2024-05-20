У ТЦК відмовились їх брати на службу: як в Україні воюють добровольці і що вони кажуть

Існують "Степові вовки" завдяки донатам – на них купують пальне, ремонтують автівки та пускові установки.

Ротно-тактична група "Степові вовки" сформована на початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі. До її складу входять тільки добровольці, яким за станом здоров'я або віком відмовляють у Центрах комплектування. Воїни не отримують за свою роботу грошей від держави, лише донати від громадян.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Воїну із позивним "Дід" - 67 років. На початку повномасштабного він пішов до військкомату, але отримав відмову, як і більшість його бійців. Оскільки сидіти вдома не могли - заснували свій добровольчий загін "Степові вовки".

"Дід"

"Ми не входим в склад ні ЗСУ, ні інших структур Міністерства оборони не тому, що ми не хочемо, а тому, що нас не можуть взяти", - каже "Дід".

"Дід" на війні від 2014 року. Тоді теж був добровольцем, але у складі батальйону "Донбас". Каже, стояти осторонь просто не міг, бо його батьки і діди боролися за Україну ще в Радянському союзі.

"Дід"

"Народився, ви не повірите, Хабаровський край, город Советская гавань, лагерь 8. Мої батьки, діди були пожиттєво туди заслані. Коли я вже народився, батько вирішив тікати", - каже "Дід".

Юрія Галая мобілізували 2022 року, але через 16 місяців звільнили з війська за віком, оскільки всі його родичі воюють, він теж долучився до "Степових вовків".

"Сказав, поїду в Трускавець поп’ю водички та в грязі полікуюсь, ніхто не знав", - каже Юрій.

Юрій Галай

За 2 останніх роки цей підрозділ пройшов шлях від піхоти до мобільної артилерії. Гатять по окупантах з мобільних установок "Град-Партизан". Кажуть, майже всі боєприпаси, трофейні і перероблені ними власноруч.

Існують "Степові вовки" завдяки донатам – на них купують пальне, ремонтують автівки та пускові установки.

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