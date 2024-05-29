ТЦК відмовляє у гарантованій відстрочці від мобілізації: адвокатка розповіла про алгоритм дій

Які документи потрібні для отримання відстрочки та чому можуть виникати проблеми з копіями.

У соціальних мережах активно обговорюють новину про те, що комісія ТЦК та СП може відмовити у відстрочці військовозобов’язаному без будь-якої причини. Нібито через те, що Кабмін не визначив у своїй постанові конкретних для цього підстав.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно це так і що у таких випадках робити людям, які стовідсотково претендують на відстрочку.

Зараз дуже багато чоловіків приходять до ТЦК та СП, щоб на законних підставах відтермінувати свою мобілізацію. Це стосується людей з інвалідністю, багатодітних батьків, викладачів вищих навчальних закладів, шкіл чи професійно-технічних училищ.

Як можна трактувати постанову Кабміну

Правознавці кажуть, що дійсно постановою Кабміну не визначено конкретних підстав для відмови у наданні відстрочки, але цей момент можна трактувати по-різному.

"Якщо підстав для відмови немає, то будь-які підстави, які вигадала комісія з ТЦК та СП також можуть вважатися такими, що не відповідають вимогам діючого законодавства. Кожен випадок варто розбирати детально та зважати на загальні положення діючого законодавства. А також відповідно до підстав, які надають право на відстрочку згідно ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та загальних положень чинного законодавства", – пояснює ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Коли є реальні підстави для відмови

Фахівчиня наводить приклад, коли комісія ТЦК та СП може відмовити у відстрочці.

"Наприклад, якщо заявник подає копії документів на відстрочку, а у співробітників ТЦК виникає сумнів щодо їх відповідності. Тому я б радила людям приносити з собою оригінали документів і вже на місці надавати усі необхідні копії. Або ж приносити копії, але вже належним чином завірені. Якщо копія, наприклад, не завірена, то звісно, що у ТЦК можуть відмовити, бо є загальні положення, якими передбачено, якою повинна бути форма документу для отримання відстрочки", – розповідає Таміла Алексик.

Які документи варто брати з собою до ТЦК / колаж ТСН.ua

Що робити, якщо відмова безпідставна

Адвокатка розповідає, як потрібно діяти, якщо у ТЦК вам безпідставно відмовили у відстрочці від мобілізації.

"Якщо людині відмовили у відстрочці, і ця відмова була безпідставною, то такі дії працівників районного ТЦК можна оскаржити. Скаргу можна подати до обласного або міського ТЦК та СП, а саме рішення оскаржити в судовому порядку. У скарзі варто зазначити, що такої підстави для відмови не передбачено у загальних положеннях чинного законодавства", – каже Таміла Алексик.

Чому краще брати з собою оригінали документів

Адвокатка додає, що потрібно розуміти, чому саме вам відмовили. Це може трапитися навіть через те, що ви надали ксерокопії документів на відстрочку, які завірені неналежним чином або їм немає підтвердження.

"Наприклад, коли йдеться про рішення суду, яке людина надала у вигляді копії. Співробітники ТЦК заходять в електронний реєстр, але там такого рішення з якихось причин не знаходять. Відповідно, у них виникають сумніви, що таке рішення дійсно існує. Ось вам одна із причин для відмови. Тому до ТЦК потрібно приходити маючи при собі оригінали документів, а до заяви додати засвідчені у встановленому порядку копії, аби у працівників військкомату не виникало підстав для відмови", – пояснює адвокатка.

Що робити, якщо підстави у відмові надумані

Вона додає, якщо ж підстави для відмови у відстрочці відверто надумані та непередбачені загальними положеннями законодавства – просто відмовили, бо так захотіли, тоді варто оскаржувати таку відмову.

"Скажімо, до вас причепилися, що ви з’явилися до ТЦК невчасно або не з’явилися особисто і вам з цієї причини відмовляють у відстрочці, то у таких випадках таке рішення варто оскаржувати. Звернутися зі скаргою до вищої за рангом інстанції – міський або обласний ТЦК та вказати факт надуманості такої відмови", – підсумовує Таміла Алексик.

Комісії у ТЦК ще не сформовані

До речі, інші правознавці кажуть, що у багатьох ТЦК ще не встигли сформувати комісії, які повинні розглядати заяви щодо отримання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації. Відповідно, документи, які подали чоловіки від 18 травня залишаються без розгляду.

Загалом фахівці кажуть, що на розгляд такої заяви у комісії ТЦК та СП є 7 днів. Про своє рішення представники комісії мають повідомити військовозобов’язаного телефоном або надіслати інформацію на електронну пошту.

Експерти радять перед тим, як вирушати до ТЦК з заявою про відстрочку, проконсультуватися з адвокатом аби уникнути можливих неприємностей.

Раніше ТСН.ua розповідав про мобілізацію по-новому: кого обмежать у праві керувати авто і як буде діяти ТЦК.

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