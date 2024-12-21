ТЦК "викурювало" чоловіка з авто і розбивало вікно, щоб вручити повістку: найгучніші випадки порушень закону про мобілізацію

Ніколи не було і от знову. На Київщині спалахнув скандал навколо, ймовірно, представників ТЦК СП. Чоловіки у військовій формі разом із поліцейськими “викурювали” водія з автомобіля у Вишгороді.

Відео інциденту 19 грудня виклали у Мережі. Користувачі пишуть, що на записі — представники ТЦК, які проводили оповіщення населення з метою оновлення контактних даних.

Імовірно, чоловік відмовлявся виходити з автівки, тому військові та поліцейські розпилювали газ із балончика між щілинами вікон і навіть підпалювали його. Після появи вогню на даху автівки, один з тих, хто був одягнений у військову форму, гучно зареготав.

У Міністерстві оборони відреагували. Там заявили, що засуджують будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби в Збройних силах України.

“Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації”, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Причетних до інциденту пообіцяли притягнути до відповідальності. Двох працівників поліції відсторонили від роботи на час розслідування.

Втім, це далеко не перший випадок неправомірних дій співробітників ТЦК СП, який наробив галасу в Мережі. А про такі самі гучні покарання винних, на жаль, нічого не чутно.

Забрали з лікарні до ТЦК

Перелічувати інциденти за участі ТЦК СП під час повномасштабної війни можна довго. Так, поки на Київщині чоловіки в формі “викурювали” водія із автівки, на Волині жінка поскаржилася омбудсману на дії працівників Ковельського ТЦК.

Її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. А прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП.

Відео частини інциденту опублікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель. Спершу нібито працівники ТЦК “дали під дих” його братові під час перевірки документів. На місце викликали “швидку” та поліцію. Зі слів брата, постраждалого відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і нічого не пояснивши дружині, кудись повезли. На оприлюдненому відео чоловіка з нош перекидають до автівки.

“Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним”, — повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ба більше, навіть після приїзду поліцейських, яких викликав представник уповноваженого, працівники Волинського та Луцького ТЦК не дали поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини.

Розбили вікно, щоб вручити повістку

У Харкові на початку грудня чоловіки у військовій формі розбили вікно автівки, щоб вручити повістку. Відео інциденту опублікували в Мережі.

Працівники ТЦК намагалися вручити повістку громадянину, проте він відмовився виходити з автівки. Усе це на відео фіксувала жінка-пасажирка, що розлютило військовослужбовців.

Вона почала голосно виголошувати, що вони є громадянами України, а працівники ТЦК порушують їхні права та закликала не ламати вікно автівки. Втім, чоловік у формі продовжив виламувати вікно, щоб відкрити двері.

“Та виламай вже його”, — сказав другий присутній чоловік в однострої.у формі.

Потім військовослужбовець намагався вихопити камеру з рук жінки.

Відкрили стрілянину по чоловіку

Ще один гучний інцидент на Київщині стався 15 листопада. До Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав.

У місцевих пабліках писали, що так проходив рейд ТЦК на складах під Києвом у селі Щасливе Бориспільського району. У Міністерстві оборони України підтвердили, що на відео — дійсно працівник ТЦК СП.

“Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали скерують до правоохоронців.

Стріляли з автомата посеред вулиці

У Запоріжжі 19 жовтня працівник ТЦК стріляв з автомата під час конфлікту на вулиці. Відео інциденту опублікували в Мережі.

На кадрах видно, як військовослужбовець спілкується з групою людей, які стоять біля нього, після чого дістає із автомобіля автомат і робить один постріл вгору. Втім, це не змусило громадян розійтися. Натомість один з чоловіків робить жест, яким розкриває груди, ніби запрошуючи стріляти у нього. Зрештою військового, який не випускає зброї з рук, відводить в сторону хтось із його колег.

У Запорізькому обласному ТЦК та СП згодом пояснили, що інцидент стався через відсутність військово-облікового документа у місцевого чоловіка, якого зупинила на вулиці група оповіщення. Він нібито відмовився їхати для уточнення даних до РТЦК, нецензурно висловлювався і покликав “на допомогу”. Після інциденту призначили службове розслідування.

Понад 100 скандалів із ТЦК на рік

Понад тисячу гучних випадків і скандалів, пов'язаних із неправомірними діями ТЦК під час мобілізації, було зафіксовано лише за 2023 рік. Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Лише станом на квітень 2024 року було зафіксовано понад 300 подібних випадків.

“Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше”, — розповів омбудсман.

Які повноваження мають представники ТЦК СП

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua наголосила, що чинним законодавством на посадових осіб ТЦК та СП не покладаються повноваження здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні ТЦК та СП, відбирати власні речі, документи, позбавляти зв'язку та застосовувати спеціальні засоби впливу.

Повноваження на застосування фізичного впливу або спеціальних засобів мають тільки поліцейські, у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує життю чи здоров’ю поліцейського або іншої особи. А також усунення небезпеки у стані крайньої необхідності або при затриманні особи, яка вчинила правопорушення або чинить опір поліцейському.

“Отже, будь-які насильницькі з боку ТЦК та СП, примусове затримання, застосування спеціальних засобів виходять за межі їхніх повноважень та можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП.

Скандал із ТЦК на Київщині: кого мають покарати

Адвокатка прокоментувала дії поліцейських на відео з Вишгорода, де стався новий скандал із працівниками ТЦК СП.

Марина Бекало зазначила, що згідно з законом “Про національну поліцію”, поліцейські мають повноваження на застосування спеціальних засобів для тимчасового (відворотного) ураження правопорушника, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів.

До таких засобів відносяться в тому числі засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, які застосовуються лише з двох підстав:

відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною

припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень.

Отже, підставами для застосування газового балончику є відбиття нападу на поліцейського або інших осіб, або припинення масового порушення громадської безпеки чи заворушень.

“Є явні ознаки того, що поліцейські застосували спецзасоби з порушенням як підстав застосування, так і правил та порядку застосування спецзасобів. Отже, такі дії підлягають ретельному службовому розслідуванню та притягненню всіх винних осіб до відповідальності”, — зазначила Марина Бекало.

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