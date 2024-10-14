ТЦК влаштували рейди по всій Україні: як українці реагували на такі методи мобілізації та до чого готуватися далі

Мобілізація, яку цими вихідними було складно не помітити.

Цими вихідними ТЦК навідалися з перевірками не лише до Дніпра. Рейди були фактично у всіх великих містах України. Чи не найгучніший зі скандалів зчинився, коли представники територіальних центрів разом з поліцією перевіряли документи у відвідувачів концерту "Океану Ельзи".

Які меми це породило в соцмережах та як прокоментували масові перевірки їхні ж організатори – в матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Київ, Буковина, Харків та ще з десяток міст і місць України. Бійки, штовханини та обурення. Мобілізація, яку цими вихідними було складно не помітити.

Облава, штурм, масове затримання – як тільки в соцмережах не підписували ці відео. Концерт “Океану Ельзи” у столиці. Під Палацом спорту зо пів сотні представників ТЦК: перевіряють документи у чоловіків, деяких силою затримують і садять до авто, ймовірно, для уточнення даних. Перехожі обурення не стримують.

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Меми з'явилися чи не одразу – найбільше жартували з асоціацій з піснями Вакарчука: “Все буде добре” і “Стріляй” або ж “Не моя війна”, “Відпусти” і “Не питай”.

А це вже Київщина і концерт іншого гурту. Жінки намагаються визволити чоловіків. Комусь таки вдалося втекти. Комусь ні – навіть попри вмовляння.

Впродовж вихідних соцмережі рясніють повідомленнями про візити ТЦК до спортзалів, на святкування днів народжень і весіль. У нічних клубах Києва та Львова, барах Хмельницького, ресторанах Дніпра й Харкова, торговельних центрах Одеси та Кривого Рогу, в заміських розважальних комплексах, серед яких і Буковель, від великих міст до крихітних сіл.

ТСН промоніторила десятки публічних висловів на цю тему впливових діячів, нардепів і військових. З одного боку, визнання проблем з мобілізацією, з іншого, осуд, якими методами її проводять. От, до прикладу, командир 3-ї штурмової бригади засудужує не дії ТЦК, а, цитую, “вереск” тих, кого вони затримують:

“Не може бути так, що частина країни їб*шить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, в чому проблема”.

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Адвокат і військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм засудужує порушення прав людей і закликає владу знайти рішення, щоб процес перевірки відбувався менш болісним шляхом для цивільного населення:

“Нам важливо зараз згуртуватися навколо пошуку рішення. І не покладатися винятково на державу”.

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Федієнко в ефірі “Радіо Свобода” наголосив на необхідності таких рейдів:

“У нас є проблема в тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт “Океану Ельзи”, сходити до ресторанів”.

Представники опозиції перевірки в дорогих ресторанах підтримують, але такі випадки, як на концертах, називають “свинством”.

Навідування ТЦК до барів, на концерти має бути наскрізним і постійним явищем – це вже думка ще одного представника “Слуги Народу” Микити Потураєва.

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Втім, що кажуть ті, хто по той бік мобілізації? Поки мовчать. Сухопутні війська, яким підпорядковуються ТЦК, як і поліція рейди, які тривають і в ці хвилини, ТСН не коментують. Хоча напередодні в Мережі все ж з'явилася позиція Київського міського ТЦК:

“Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було”.

Агенції “Укрінформ” у територіальному центрі додали: подібні заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно від моменту набрання чинності Законом України про мобілізацію. Тож українці мають бути готові.

Рейди ТЦК по всій Україні! Скандали, меми та реакції!

Читайте також: