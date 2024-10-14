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ТЦК влаштували рейди по всій Україні: як українці реагували на такі методи мобілізації та до чого готуватися далі

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ТЦК влаштували рейди по всій Україні: як українці реагували на такі методи мобілізації та до чого готуватися далі

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Мобілізація, яку цими вихідними було складно не помітити.

Цими вихідними ТЦК навідалися з перевірками не лише до Дніпра. Рейди були фактично у всіх великих містах України. Чи не найгучніший зі скандалів зчинився, коли представники територіальних центрів разом з поліцією перевіряли документи у відвідувачів концерту "Океану Ельзи".

Які меми це породило в соцмережах та як прокоментували масові перевірки їхні ж організатори – в матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Київ, Буковина, Харків та ще з десяток міст і місць України. Бійки, штовханини та обурення. Мобілізація, яку цими вихідними було складно не помітити.

Облава, штурм, масове затримання – як тільки в соцмережах не підписували ці відео. Концерт “Океану Ельзи” у столиці. Під Палацом спорту зо пів сотні представників ТЦК: перевіряють документи у чоловіків, деяких силою затримують і садять до авто, ймовірно, для уточнення даних. Перехожі обурення не стримують.

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН / ©
ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Меми з'явилися чи не одразу – найбільше жартували з асоціацій з піснями Вакарчука: “Все буде добре” і “Стріляй” або ж “Не моя війна”, “Відпусти” і “Не питай”.

А це вже Київщина і концерт іншого гурту. Жінки намагаються визволити чоловіків. Комусь таки вдалося втекти. Комусь ні – навіть попри вмовляння.

Впродовж вихідних соцмережі рясніють повідомленнями про візити ТЦК до спортзалів, на святкування днів народжень і весіль. У нічних клубах Києва та Львова, барах Хмельницького, ресторанах Дніпра й Харкова, торговельних центрах Одеси та Кривого Рогу, в заміських розважальних комплексах, серед яких і Буковель, від великих міст до крихітних сіл.

ТСН промоніторила десятки публічних висловів на цю тему впливових діячів, нардепів і військових. З одного боку, визнання проблем з мобілізацією, з іншого, осуд, якими методами її проводять. От, до прикладу, командир 3-ї штурмової бригади засудужує не дії ТЦК, а, цитую, “вереск” тих, кого вони затримують:

“Не може бути так, що частина країни їб*шить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, в чому проблема”.

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН / ©
ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Адвокат і військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм засудужує порушення прав людей і закликає владу знайти рішення, щоб процес перевірки відбувався менш болісним шляхом для цивільного населення:

“Нам важливо зараз згуртуватися навколо пошуку рішення. І не покладатися винятково на державу”.

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Федієнко в ефірі “Радіо Свобода” наголосив на необхідності таких рейдів:

“У нас є проблема в тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт “Океану Ельзи”, сходити до ресторанів”.

Представники опозиції перевірки в дорогих ресторанах підтримують, але такі випадки, як на концертах, називають “свинством”.

Навідування ТЦК до барів, на концерти має бути наскрізним і постійним явищем – це вже думка ще одного представника “Слуги Народу” Микити Потураєва.

ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН / ©
ТЦК влаштували рейди по всій Україні / Скриншот із сюжету ТСН

Втім, що кажуть ті, хто по той бік мобілізації? Поки мовчать. Сухопутні війська, яким підпорядковуються ТЦК, як і поліція рейди, які тривають і в ці хвилини, ТСН не коментують. Хоча напередодні в Мережі все ж з'явилася позиція Київського міського ТЦК:

“Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було”.

Агенції “Укрінформ” у територіальному центрі додали: подібні заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно від моменту набрання чинності Законом України про мобілізацію. Тож українці мають бути готові.

Рейди ТЦК по всій Україні! Скандали, меми та реакції!

Рейди ТЦК по всій Україні! Скандали, меми та реакції!

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