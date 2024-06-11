ТЦК знову "дають жару": нові скандали і силові затримання у Харкові та Києві

Чергове затримання військовозобовязаного, цього разу в Києві. А у Харкові під час “лагідної” мобілізації просто неба дісталося не тільки військовозобов’язаному, а й жінці.

Усі деталі кричущих інцидентів розкрили журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Мобілізація по-київськи

"Немає документів? В райотдєл". Чергове силове затримання чоловіка – цього разу у Києві. У Мережі пишуть, що він був у розшуку в ТЦК і не мав при собі документів.

"Силова" мобілізація по-харківськи

А от на Харківщині дійшло до бійки. У мережі з’явилося відео, де ймовірно представник ТЦК і чоловік побилися. На кадрах видно, що дісталося й жінці.

У Харківському ОТЦК та СП вже відреагували. Про деталі інциденту було зазначено на їх сторінці у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що подія сталася 10 червня під час оповіщення громадян у місті Мерефа Харківської області. Військовослужбовці запропонували громадянину пред’явити військово-облікові документи, отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекатись співробітників Національної поліції для подальшого з’ясування.

Після цього, кажуть в ТЦК, підійшли ще декілька громадян, можливо, родичі громадянина, який відмовився називатись та надавати будь-які документи. Вони накинулись з брутальною лайкою на військовослужбовців, ображали їх гідність та завдали декількох ударів, у тому числі застосовуючи предмет, схожий на палицю. Один із військовослужбовців отримав ушкодження.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження. Зазначається, що військовослужбовці, на яких було здійснено напад, намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися.

Саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео. Фрагменти відео щодо ситуації, зазначеної вище, відсутні.

"За фактом цього інциденту призначено службову перевірку, розпочато досудове розслідування органами Національної поліції. Командування надає повне сприяння роботі правоохоронних органів. До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність."

Поліція повістки не вручатиме

Нагадаю, що поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов'язаних, але самі повістки не вручають, мають право вимагати військові документи. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський, в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Фото- та відеофіксація

Однак, весь процес спілкування правоохоронців та особи, якій вручають повістку або просто у якої перевіряють документи, має фіксуватися на камеру.

Перевірка документів

Перевіряти ваші документи тепер можуть представники ТЦК, поліція, прикордонники. Місця перевірки документів не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт, на роботі або у навчальному закладі. Одним словом будь-де і будь-коли.

Ба більше, якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів – може бути адміністративне затримання до 3-х годин. А за злісну непокору поліцейському – адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, пояснює головний поліцейський України.

Примітно, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки. Про це пише судово-юридична газета. У статті зазначається, що під час здійснення оповіщення – у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до груп оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас під час перевірки документів пропозиція «прослідувати» до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення (старшим може бути лише представник ТЦК) у таких випадках.

Крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК.

Прикордонники ловлять ухилянтів

Також нагадаю, що нещодавно у ЗМІ повідомляли, що у туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей посилено працюють прикордонники. Зокрема йшлося про те, що на залізничних станціях таких як Ворохта, Татарів і Вороненка в Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, прикордонники активно перевіряють документи в громадян та "активно шукають ухилянтів". Як пояснювали у самій ДПСУ, це пов'язано з тим, що чимало правопорушників "маскуються під туристів, і під наміром відвідати туристичні місця, намагаються незаконно перетнути кордон". Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв підтвердив цю інформацію.

"Прикордонники спільно з представниками ТЦК та СП і поліцейськими патрулюють зокрема залізничні вокзали, та перевіряють документи в громадян. На запит правоохоронців громадянин має пред'явити документ, що засвідчує його особу, чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ."

Зарундєєв пояснив, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року про запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, в тому числі і в пересуванні. Він додав, що цей наказ – тимчасовий, однак часові рамки закінчення його дії наразі не визначені. Нагадаю, що спецрежим, запроваджений урядом в грудні 2023 року, який вимагає обов'язковий дозвіл від ДПСУ на перебування у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Однак, відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про державний кордон України" до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення. Щодо цього, раніше "Українській правді" пояснював речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Умовно, якщо громадянин України приїжджає на певний курорт, розташований у населеному пункті в межах прикордонної смуги (5 кілометрів), дозвіл ДПСУ йому не потрібен. Водночас, якщо йому забагнеться відвідати місцевість поза цим населеним пунктом, дозвіл охоронців кордону йому буде конче необхідним."

Тим часом в Одесі спалахнув черговий скандал через дії військкомів. В місті 11 травня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК, а їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту.

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