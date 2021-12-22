Театр у Запоріжжі влаштував аншлаг на своїх виставах завдяки “ковідній” тисячі

Театр у Запоріжжі влаштував аншлаг на своїх виставах завдяки “ковідній” тисячі

Отриману допомогу для вакцинованих тут потратили на квитки на власні вистави та віддали їх на благодійність.

У запорізькому театрі Магара актори та працівники театру вирішили витратити кошти за вакцинацію на купівлю квитків на свої ж вистави. Цього вистачило, щоб забезпечити аншлаг на час новорічно-різдвяних свят. Усі квитки у театрі передадуть для дітей бійців ООС, медиків та сиріт.

Про це йдеться 22 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

Усі 250 людей, які працюють в запорізькому театрі Магара, уже вакциновані. Віддати “ковідну” тисячу на благодійність вирішили одностайно. Усі квитки мають передати лікарням та дитячим закладам. На "ковідну" тисячу можна взяти десять білетів на одну виставу.

“Ми готувалися і дуже скучили за глядачами в нашому театрі. Ми бачимо, як діточки радіють”, - зауважила з цього приводу головна режисерка обласного театру Тетяна Лещова, яка однією з перших витратила усі гроші із програми “єПідтримка” на квитки.

Актор Михайло Ромашкан каже, що, можливо, й не всі стовідсотково придбають по 10 квитків, але багато хто саме так вже й зробив.

Різдвяний сезон в обласному академічному театрі у Запоріжжі традиційно віддають під репертуар для шкільної дітвори. Як пояснює директорка театру Ірина Рудько, саме для них і передадуть квитки, придбані на допомогу для вакцинованих.

Така благодійність дає можливість побачити театральні вистави діткам не тільки із Запоріжжя, але й з менших містечок, для деяких з них це будуть перші відвідини театру.

Благодійна акція у запорізькому театрі триватиме протягом усіх новорічних свят.

Спочатку роздаватимуть квитки на вистави для дітей, а потім, коли почнеться дорослий репертуар, запрошуватимуть медиків.

Запорізькі актори закликають долучатися до такої акції колег з інших областей. У такий спосіб можна зробити добру справу, а гроші – хоч і власні – все одно залишаться у театральній касі. На них планують придбати нові костюми для майбутніх постановок.

Запорізькі театрали на "ковідні" тисячі купили квитки на свої ж вистави

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