Техніка, безпілотники, кінологи та сотні силовиків: на кордоні з Білоруссю провели масштабні тренування

Такі навчання триватимуть до кінця року у всіх п’яти прикордонних регіонах.
На Волині на кордоні з Білоруссю триває прикордонна спецоперація "Полісся". На різних ділянках прикордонники, нацгвардійці та поліція відшліфовували одразу кілька сценаріїв ймовірного наступу мігрантів.
Про те, як діятимуть силовики та чи почувають себе у безпеці місцеві жителі - 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.
Так, сотні силовиків відпрацьовували захист від навали ймовірних мігрантів. Залучили навіть прикордонну авіацію. Поки гелікоптери патрулювали територію з неба, спецпризначенці вчилися боронити земні рубежі від ймовірної навали мігрантів.
Позаду силовиків – спецтехніка, водомети та кінологи.
Водночас інший сценарій відпрацьовували працівники Служби безпеки. Вони, за легендою, затримують диверсантів, які сховалися в прикордонному селі.
І хоча досі на українсько-білоруському кордоні – жодних мігрантів немає, готуватися треба до різних сценаріїв Про це заявив міністр внутрішніх справ, розповідаючи про зустріч з польським колегою.
Поки силовики тренуються, у прикордонному селі Дольськ триває звичне життя. Про навчання, кажуть місцеві, дізналися практично одразу, бо повз їхнє село їхало багато техніки.
А от в те, що сюди прориватимуться мігранти - вірять не дуже і сподіваються що військові тренуються не дарма.
Проте спецоперація проходить успішно, запевняють силовики.
Такі навчання триватимуть до кінця року у всіх п’яти прикордонних регіонах. Аби підсилити рубежі на різні ділянки вже прибувають вісім з половиною тисяч силовиків та військових.
Нагадаємо:
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі прориву мігрантів всі доступні сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин.
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