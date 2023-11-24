Техніка не витримує морозів: як воїнам вдалось знищити танк, який росіяни сховали на смітнику (відео)

Російські окупанти продовжують атакувати та обстрілювати Донецьку область. Загарбники штурмують Бахмутський напрямок, серед тих, хто їм протистоїть є і пілоти дронів-камікадзе.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Окупанти не припиняють спроб штурмів на Бахмутському напрямку. Тут працює українська аеророзвідка, яка вистежує ворожу техніку та живу силу.

Під Кліщіївкою воює колишня айтівиця на позивний "Авокадо". Вона з побратимами від самого ранку полює на росіян.

Військові показали ТСН поле бою під Кліщіївкою. Там і досі є тіла росіян, які ніхто не забрав. Українські захисники продемонстрували, як FPV-дроном знищують окупантів.

Українські захисники

Проте росіяни не зважають на втрати та продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Під час розвідки захисники України помітили російський танк, проте не змогли знищити через мороз - техніка не витримує.

"Війна під Кліщіївкою, яку постійно атакує ворог і намагаєтесь її повернути, насправді холодна і брудна - не лише страшна. В укритті ноги грузнуть у багнюці. І єдине чим можна зігрітися - це окопними свічками", - каже Юлія Кирієнко.

Окопи на фронті

Після перерви українські захисники знову дроном атакують російський танк.Т-72, який росіяни ховали в смітнику, вартістю в кілька мільйонів доларів, дрон-камікадзе перетворює на справжнє сміття.

"Наступного дня ми прочитаємо у зведеннях Генштабу про чергову спалену техніку росіян. Та за цими статистичними даними насправді ховається робота цих хлопців і дівчат, які ще недавно були айтівцями, режисерами чи баристами. Тепер - успішні пілоти-бомбардувальники, які зробили черговий крок до звільнення нашого Бахмута", - каже Юлія Кирієнко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 24 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, як ЗСУ відвойовують лівий берег Херсонщини, а окупанти скиглять в істериці.

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