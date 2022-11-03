Техніка їде з Білорусі, а не навпаки: білоруський аналітик оцінив загрозу вторгнення з півночі

Можейко наголошує: те, що техніка і боєприпаси їдуть з Білорусі є яскравим свідченням того, що нападу не буде.

Російсько-білоруські погрози про напад на Україну з півночі можуть бути фейком. Як доказ цього – те, що Росія вивозить, а не завозить вісйськову техніку з Білорусі.

Про це заявив аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко ексклюзивно для ТСН.ua.

Він звернув увагу, що об'єктивно перевірити чисельність російських військ в Білорусі немає ніякої можливості, адже незалежні джерела інформації просто відсутні.

"З однієї сторони у нас є заява білоруського Міноборони щодо прибуття 9 тис. російських військових і техніки. І є донесення української розвідки про те, що прибуло всього лиш близько 3 тисяч військових. А військова техніка і боєприпаси їдуть не з Росії до Білорусі, а навпаки", — зазначає експерт.

Можейко наголошує – те, що техніка і боєприпаси їдуть з Білорусі є яскравим свідченням того, що нападу не буде.

"Поки що все свідчить про нагнітання режимом Лукашенка ситуації на білорусько-українському кордону. Цілі зрозуміло – відволікання українських військ на білоруський напрямок. Здається, Україна вже не дуже "ведеться" на такі провокації", — говорить експерт білоруського Інституту.

Він зазначив, що українській розвідці дуже допомагають моніторингові групи, як скажімо "Беларускі Гаюн". Можейко наголосив, що прості білоруси отримуть реальні терміни ув'язнення за те, що діляться зі цими групами фото і відео фіксацією пересування російської техніки, але все одно продовжують це робити.