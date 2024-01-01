Технологічна війна: як Україна на фронті використовує штучний інтелект та що відомо про унікальні системи

До технологічної війни, а точніше до нашої перемоги у ній, докладають руку і деякі іноземні компанії.

Україні потрібна технологічна перевага над ворогом. Такі думки не раз лунали з вуст і від головнокомандувача Валерія Залужного і від міністр оборони Рустема Умєрова. 2023 рік приніс війську багато роботизованої техніки та розумного озброєння, яке працює за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.

Розвідувальна система "Griselda"

Деякі з військової роботизованої техніки - результат роботи запущеного у квітні оборонного кластеру Brave1, до якого українські стартапи подали заявки на понад 900 розробок. Половина з яких, Генштаб вже оцінив і визначає пріоритети, які в першу чергу більш потрібні, є і такі, що вже допомагають військовим на фронті.

Штучний інтелект

Зокрема, наші військові вже успішно використовують розвідувальну систему "Griselda", котра за півхвилини обробляє тисячі повідомлень отриманих із супутників, безпілотників, зі ЗМІ, зламаних даних ворога та із соцмереж. Далі за допомоги нейромережі, система миттєво аналізує зібрану інформацію і передає її на планшети для танкістів та артилеристів. А вони вже і знищують ворога.

Розумний безпілотний комплекс "Saker Scout"

Росіяни навчилися маскувати свої цілі, але українських оператори безпілотників долучають до навчання штучного інтелекту по демаскуванню та виявленню ворожих цілей. Міноборони вже затвердило використання надрозумного безпілотного комплексу - "Saker Scout" із системою, котра розпізнає та атакує 64 типи цілей у районах, де через системи РЕБ не можуть працювати інші безпілотники. І все це без участі людини. Він сам знайде і знищить цілі.

Технології для фронту

Евакуаційні платформи та системи дистанційного розмінування

Штучний інтелект значно порозумнішав у 2023 році і в наземних системах. Це допомогло українцям створити нові евакуаційні платформи, котрі самі доїдуть до пораненого при шквальному вогні і допоможуть йому "вибратися" з-під обстрілів чи доставлять без людини їжу чи боєприпаси.

Також це і системи дистанційного розміновування, де теж зайвий раз військовий не наражає себе на небезпеку. Оскільки розмінування, замість людини проводить робот.

Евакуаційна платформа

Вміють роботи вже і стріляти по цілях без допомоги людини. На одному із полігонів Нацгвардійці відтестували дистанційно керовані турелі, в яких штучний інтелект сам виявляє і знищує ворога.

До технологічної війни, а точніше до нашої перемоги у ній, докладають руку і деякі іноземні компанії, котрі діляться з нами програмним забезпеченням, яке до прикладу може зі супутникових знімків та додаткової інформації в режимі онлайн транслюватися військовим на карти одну зрозумілу картинку про певну місцевість. Головна мета залучення усіх цих сучасних технологій - зберегти життя солдатів і в недалекому майбутнього замінити на полі бою людей на роботів.

Розумна зброя на передовій! Сама доїде, доправить, знищить! Ідеї, які спрацювали на фронті

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та показали головну ялинку України.

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