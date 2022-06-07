Технології, які є у світі, є і в Україні: для військових спростили процедуру протезування

Технології, які є у світі, є і в Україні: для військових спростили процедуру протезування

Усі технології світу тепер в Україні. Держава обіцяє оплатити найкращі протези всім бійцям, які втратили ноги чи руки під час бойових дій. Чиновники просять волонтерів і рідних не збирати гроші для протезування військових після ампутацій. Для цього в бюджеті є гроші.

Для військових спростили процедуру, терміни подавання заявок, а також збільшили суми.

Як працює система тепер і як на протезування в Україні вплинула війна, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Ірина Маркевич.

У Дмитра гоїться рана на місці ампутованої ноги. Він будував понтонну переправу в Чернігові, коли почався масований артилерійський обстріл. Це було наприкінці березня. У шпиталі його одразу попередили - ногу врятувати не вдасться.

До протезування йому не менш як місяць. Аби підготувати до цього м'язи та не лежати на лікарняному ліжку і прокручувати сумні думки, Дмитро щодня займається у спортзалі. Каже, зараз для нього, як ніколи важлива підтримка. Лікарі задоволені і настроєм бійця і тим, як гояться рани. Зараз ми займаємось тим, що формуємо куксу і готуємо куксу до протезування, пояснюють медики. А от який наступний крок до протезування, Дмитро ще не знає.

Очільник фонду соціального захисту каже, що наступний крок після загоєння ран - подавання заявки на протез. Міністерство соцполітики спростило механізм подавання заявки.

"Збирається мінімальний пакет документів і або сама людина, або представник може віддати документи в найближчий соціальний центр. Запит обробляється 3 дні і людині пропонують підприємство на якому вона хоче протезуватися", - пояснює директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Євген Чеглаков.

В Україні 54 підприємства з виготовлення протезів. Військовий обирає будь-яке сам - приватне чи державне. У бюджеті на протези передбачено від 20 до 220 тисяч гривень. Однак для учасника бойових дій ця сума за необхідності може збільшитися втричі і сягнути 660 тисяч гривень.

Зараз соцмережі рясніють повідомленнями про збір коштів на протезування. Але чиновники просять волонтерів, родичів не маніпулювати на цій темі. Адже у держави є гроші на якісні функціональні протези будь-якої складності. За потреби військового можуть відправити за кордон.

"Така програма існує в державі і вона передбачена бюджетом , але можна відправити закордон, якщо у нас відсутні технології", - зазначає Євген Чеглаков.

Однак майже усі технології, які є у світі, нині є і в Україні. Очільник протезного центру переконує, що за 8 років війни протезування вийшло на найвищій рівень. Наші протезисти навчалися за кордоном. За гроші, що дає держава, можна зробити найсучасніші штучні кінцівки.

Комплектувальні - електроди, колінні вузли, адаптери в основному за новітніми технологіями купуються за кордоном. Сучасні українські центри покращують свої технології і свою освіту. Так, за ці роки було навчання за стандартом НАТО, розповідає керівник приватного центру протезування Олександо Стеценко.

Але якість і комфорт протеза визначають не ці сучасні вузли, а яким чином параметри протеза збігаються з індивідуальними потребами кожного пацієнта. А це означає, що на початку контакт із протезистом буде постійний.

Водночас Олена Толкачова, керівниця патронатної служби "Азову", каже, що після ампутації військовим потрібно займатися в реабілітаційних центрах, а їх катастрофічно не вистачає. Професійних реабілітологів в Україні нині вкрай мало з огляду на ту кількість важких поранених, які з'явилися після 24 лютого. Реабілітолог - це особистий тренер. Від нього залежить не лише швидкість користування протезом, але й мотивація військового після важкого поранення і ампутації шукати нові сенси життя вже поза полем битви.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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