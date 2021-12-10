Техогляд для тіла: які обстеження потрібно проходити щорічно, навіть якщо нічого не турбує

Техогляд для тіла: які обстеження потрібно проходити щорічно, навіть якщо нічого не турбує

З віком в організмі людини відбуваються гормональні зміни, збільшується ризик набути певні хвороби.

Кожна людина від 25 років повинна проходити чекап, або повне обстеження організму. ТСН.Тиждень розібрався, що до нього входить, навіщо це робити і коли. І найголовніше, чи можна щось з обов’язкових аналізів зробити за направленням сімейного лікаря.

Обов’язковий щорічний медогляд в нашій країні проходить далеко не кожен. Існує лише 28 категорій виробництв та організацій, чиї працівники не просто змушені, а зобов’язані раз на рік пройтися медичними кабінетами. Однак, часто медогляди проводяться "із заплющеними очима", а припис "здоровий" у медичній довідці з’являється за гроші.

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Що вже говорити про решту українців, які готові переступити поріг лікарні тільки, якщо справді припекло, каже завідувачка терапевтичним відділенням Катерина Пашкова. “Якщо ми з дитячого віку звикли думати, що до чекапу входить все-все-все, то зараз цей підхід передивилися. Для дорослих чекап розпочинається від 20 років. І його об’єм різний для чоловіків і жінок”, - каже Пашкова.

З віком в організмі людини відбуваються гормональні зміни, збільшується ризик набути певні хвороби. Деякі з них можуть проявлятися на ранніх стадіях. Так часто трапляється з онкологічними та хронічними захворюваннями. Виявити їх можна лише завдяки діагностиці. При чому в різному віці перелік аналізів - різний.

Молодий генетик Дарина знає “слабкі місця” свого організму, і для того, щоб усе тримати під контролем, щорічно навідується до приватної лабораторії. Каже, техогляд організму нагадує перевірку свого авто на СТО. І для машини ми це робимо чомусь без зайвих запитань. “Я знаю свій фокус уваги - це серцево-судинні захворювання. Тому я роблю регулярні ліпідограми. Це один з маркерів виникнення серцево-судинних патологій” - продовжує Дарина.

Які види скринінгів існують, з ким їх потрібно розшифровувати, як часто робити і скільки це коштує? Ми порадилися з лікарями державних клінік та медиками з приватних лабораторій, і з’ясували, що з обов’язкового переліку аналізів можна зробити безкоштовно. Більш детально розповімо вже цієї неділі в 19.30 лише в ТСН.Тижндень з Аллою Мазур.