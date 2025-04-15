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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Техніка на фронті: чому західна ППО та танки недосконалі і яка зброя виявилась найкращою

У Європі почали відмовлятись від американської зброї через заяви Трампа. Чого очікувати Україні?

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Фото автора: Олександр Загородний Олександр Загородний
Техніка на фронті: чому західна ППО та танки недосконалі і яка зброя виявилась найкращою

Як західна зброя показала себе на фронті / © ТСН.ua

Європейці почали відмовлятись від найновіших зразків американської зброї. Саме це обвалило акції виробника літаків F-35.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента «ТСН.Тижня» Олександра Загороднього.

Американські літаки: які є проблеми у Європи

Раніше експерти переконували, що на літак F-35 усі провідні країни світу стоятимуть у черзі десятиліттями. Тому що хто матиме такі літаки, таке озброєння, диктуватиме свою волю усім іншим. Багатофункціональний літак-неведимка, здатний завдати удар раніше ніж будь-які системи ППО встигнуть його помітити.

І от минуло усього 9 років і одразу 2 країни готові відмовитися від свого замовлення на кращий військовий літак у світі. Військові Португалії вже відважилася на цей крок, канадські — взяли паузу. Очевидно від F-35 відмовлятимуться й інші країни.

Американський літак 5 покоління коштує приблизно 200 мільйонів доларів, так само як французький «Рафаль» попереднього, 4 покоління. Справа у заявах Трампа про те, що США продаватимуть союзникам літаки простіші, тобто без повного функціоналу, бо, мовляв союзники можуть і змінюватися, підірвали цю довіру. У пресі з’являється навіть твердження, що американські розробники авіатехніки ставлять у свої літаки «кіл-світч», вимикачі, тобто американські літаки можна дистанційно вимкнути. Акції розробника Lockheed Martin різко полетіли донизу.

Авіаційний експерт Валерій Романенко переконує, дистанційного вимикача у військових літаків нема, але серйозна проблема з американськими винищувачами таки можлива.

«Тобто, якщо не буде постачання американських запчастин, вони через якийсь строк залишаться на землі.....Європейці, звичайно, якщо вони беруть на озброєння американські літаки, якісь елементи будуть вироблятися в Європі. Але ж основна радіоелектроніка, вона практично вся американська. От американці беруть і відключають Європу від військового інтернету. І все. І п’яте покоління спускається до четвертого. І навіть не до четвертого. Бо всі ракети повітряного бою американські. Більшість зенітних ракет на озброєнні в Європі теж американська», — каже авіаексперт Валерій Романенко.

З Романенком погоджується військовий експерт Олег Катков. І додає, без підтримки розробників літаки за 200 мільйонів доларів перетворяться на мішені для противника.

«F-35 без ракет, які мають бути американські, без двигунів, які американські він стає безпорадним. Його можна поставити десь в ангар, він буде чудово стояти, збирати пилюку», — каже Олег Катков, головний редактор DEFENCE EXPRESS.

Склалася парадоксальна ситуація — захист усієї розвинутої Європи залежить від зброї іншої країни. Країни, президент якої тепер не обіцяє цю Європу захищати.

Проблеми із системами ППО

Та у Європи серйозні проблеми не лише з авіацією. В розпорядженні журналістів німецьких видань опинився звіт Бундесверу і ось його висновки. Українська війна показала, що:

  • IRIS-T демонструє високу ефективність, але ракет до нього критично не вистачає.

  • Patriot формально залишається «чудовою» системою, але є проблеми із постачанням комплектуючих.

  • Leopard 1A5 вважається надійною бойовою машиною, але через слабку броню використовується для стрільби із закритих позицій.

  • Leopard 2A6 складний в обслуговуванні, і серйозний ремонт у польових умовах майже неможливий.

  • PzH 2000 технічно чутлива, є проблеми із дуже складним механізмом, ресурсом стволів та збоями у програмному забезпеченні.

Нема зауважень лише до БМП Marder та зенітки Gepard.

«Мої експерти кажуть, про слабкість Європи добре знають у Москві. То чи відважиться Путін на велику війну? Йому ж нема куди відступати, просто відкликати з фронту мільйон свої головорізів він не може. Велика континентальна війна можлива, якщо Путін буде переконаний, що ні США ні, до прикладу Туреччина не захищатимуть стару Європу», — каже Олександр Загородній.

І все ж перемога Путіну не гарантована. Причина звісно та, що він застряг в Україні. І всі побачили, що він насправді може, а що ні.

Головне питання, що ж робити? Європейські лідери, здається вже осмислили ситуацію, і стара Європа починає озброюватися. Але виділити одразу величезні суми на оборону там не готові. Експерти кажуть, Європі потрібно 5-7 років, щоб розробити нові зразки зброї, запустити заводи, виготовити достатньо набоїв.

А що ж Україна? Чи буде в в нас американська зброя? Ніхто спрогнозувати цього не береться. Ми знаємо лише одне напевне — Україна чинитиме опір, українці битимуться і застарілою технічно та морально, зброєю. А ще Україна виготовлятиме власні новітні зразки зброї. Артилерійські установки, ракети, броньовані автомобілі, десяток видів безпілотників. Вже зараз, бо в нас нема 5 років на підготовку. І ефективність нашої зброї точно матиме бойову перевірку якості. Європа без всякого оголошення вже вважає українське ВПК — великою частиною свого оборонного потенціалу і власне своєї незалежності від дивного американського союзника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 15:00 14 квітня. НОВИЙ УДАР ПО СУМАХ! РФ ПРОСУНУЛИСЯ ДАЛІ!

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Дата публікації
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