"Текла вогняна річка": у Харкові через обстріл РФ вигоріла ціла вулиця, очевидці розповіли про страшну ніч

У Харкові після загибелі 7 людей оголосили День жалоби. Ще троє містян дістали поранення. Комунальники ліквідовують наслідки атаки, а містяни об’єдналися в допомозі погорільцям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Загинула родина із трьома дітьми та ще одне подружжя

У Харкові вигоріла вщент майже уся вулиця. Півтора десятки будинків - чорні або знищені. Серед загиблих - дві родини.

"Молоде подружжя та троє їхніх неповнолітніх дітей. Одне із них немовля. Тіло попередньо чоловіка знаходиться в коридорі. Він ймовірно якось хотів вибратися з палаючого будинку. Ті залишки тіл фактично не придатні до візуальної ідентифікації", - каже керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Трагедія сталась в ще одній оселі, де жили літні чоловік з дружиною. Після вибуху вони опинилися у вогняній пастці і не змогли вибратися.

Наслідки удару по Харкову

Окупанти вдарили по нафтобазі

Місто атакували ворожі безпілотники. Влучили у нафтобазу.

"Попередньо 3 БПЛА типу "Шахед" попали в нафтобазу. Паливо змішалося зі снігом, почало текти і горіти. Всі прилеглі приватні будинки також почали горіти як свічки. Вулиця Котельна на ній найбільше постраждалих і фактично майже більша частина вулиці і домівок які тут, вони спалахнули. Люди з цих будинків опинилися в ситуації коли не змогли вибратися на вулиці", - каже Сергій Болвінов.

Сергій Болвінов

Очевидці розповіли про "вогняні річки": чому так сталось

Заграву пожежі видно було з усіх куточків міста. Першими на місце атаки прибули патрульні та рятувальники. З охоплених полум’ям будинків витягали людей та тварин.

Пані Олена крізь сльози телефоном розповідає родичам про пекельну ніч. На відміну від сусідів, жінка вціліла - дивом.

"Раз дім похитнуло, потім знову. Я виходжу на вулицю і Слава мені кричить, Лено, бери документи на будинок і тікаємо. Йшов просто вогонь. Я заціпеніла", - каже жителька Харкова Олена.

Ользі та Олександру пощастило - подружжя змогло вибігти з дому під час займання. Вогонь був коло воріт - довелось тікати городами.

Харків після обстрілу

"Текла вогняна річка", - кажуть очевидці.

Дивом врятувалась і пані Любов. Стіни її хати - чорні, у стелі - дірка. Втім радіє, що жива.

"Я встигла вибігти, захопити документи, собаку. І за мною біг вогонь, який лився по вулицях", - каже Любов.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на трагічну загибель дітей у Харкові.

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