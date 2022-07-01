Тектонічні зрушення: саміт НАТО підтвердив, що союзники готові стояти разом із Україною, скільки треба

Тектонічні зрушення все-таки відбуваються у безпековій системі світу. Звичну Росія зламала, ну а тепер натикається на згуртовану відповідь НАТО. Попри розмови окремих західних політиків про буцімто втому Заходу від війни, союзники готові стояти разом із Україною, скільки буде треба. Це підтвердив саміт Альянсу, що напередодні завершився у Мадриді.

Його учасники і журналісти говорять про знакові рішення. НАТО розширюється.

Про це йдеться у випуску ТСН 20:00.

Вперше від часів Холодної війни Альянс розгортає чисельні сили швидкого реагування в Європі. А Україну – переводить на натівські зразки озброєння.

Кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко розповіла про те, що змінить у світі та в Україні історичний саміт НАТО у Мадриді.

Саміт, від якого спочатку не очікували жодних проривних рішень, увійде в історію як один із найнеприємніших для президента Росії Володимира Путіна. Відколи він наказав своїй армії напасти на Україну, світ не почувається більше в безпеці та реагує відповідно.

Росія для НАТО – більше не партнер, а загроза, що намагається поділити континент на сфери впливу шляхом агресії. Це записано в новій стратегічній концепції НАТО, схваленій у Мадриді. Попередню схвалювали ще 12 років тому. Документ цей, по суті, другий за важливістю після Північноатлантичного договору, на якому й базується принцип "один за всі і всі за одного".

Зважаючи на загрозу і її географічне розташування, чисельність сил швидкого реагування НАТО в Європі зростає – у сім з половиною разів. Нарощують свою присутність там США. Й адекватна оцінка Росії сприяє тому, що світ гуртується з Україною, яка в буквальному сенсі зараз бореться з загрозою. Дедалі чіткіше тамусвідомлюють, якщо порівнювати з настроями, які панували серед союзників на початку війни, що стабільність у Європі напряму залежить від ситуації в Україні. Зараз Альянс виділяє їй комплексний пакет нелетальної допомоги – бронежилети, аптечки, засоби зв’язку на 400 млн євро.

Зброю смертельного ураження союзники дають на двосторонній основі. Більше артилерійських установок "Цезар" – від Франції, броньовики – від Канади, HIMARS і сучасні системи протиповітряної оборони ­– від США. Новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн дол. вже на підході. Журналісти запитували у президента США Джо Байдена, наскільки довго його країна буде такою щедрою. Він повторив те саме, що в унісон на цьому саміті повторювали всі союзники: "скільки знадобиться". Бо ж не можна допустити перемоги Росії.

І дійсно, спілкуючись за лаштунками з учасниками саміту, кореспондентка чула від них, що зараз головна проблема – не в рішучості союзників постачати Україні, що їй потрібно, а в швидкості доставки. Надто багато бюрократичних перепон. У довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні системніше: переведе її з радянського озброєння на сучасне, натівське. Джерела в штаб-квартирі НАТО кажуть, що для втілення такої масштабної оборонної реформи знадобиться до шести років. Але ця реформа наблизить Україну до Альянсу. І шлях до нього може бути значно коротшим: без жодних планів дій щодо членства.

У Києві побачили, що це не знадобилося Фінляндії та Швеції, яких на цьому саміті, подолавши вето Туреччини, офіційно запросили до НАТО. Формальності ще попереду, та вже ясно: Путін хотів менше Альянсу довкола Росії, а отримує більше. НАТО не просто не "забере свої манатки" до кордонів 1997 року, як радив союзникам російський дипломат високого рангу, а прийме до своїх лав дві нові країни. І протяжність кордону Альянсу з Росією подовжиться майже на 1300 км. Тож країни Балтії, що бояться стати наступними, зможуть почуватися значно впевненіше.

Телемарафон | Випуск ТСН 20:00 за 1 липня 2022 року

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив 1 липня, що Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 820 млн. дол.

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